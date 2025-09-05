¿Alfredo Adame podría pisar la cárcel? Estos son los dos problemas legales que enfrenta actualmente

(Jovani Pérez/Infobae)

El nombre de Alfredo Adame volvió a posicionarse en el centro del espectáculo mexicano, luego de que trascendiera que el actor y conductor habría sido detenido en medio de dos controversias legales activas.

En las últimas horas, el presentador fue objeto de múltiples especulaciones sobre un presunto arresto. Esto relacionado con demandas interpuestas por su expareja Magaly Chávez y el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La confusión creció cuando en diversos espacios de entretenimiento se señalaba como un hecho que Adame enfrentaría una detención inmediata, pero el propio conductor fue quien desmintió esas versiones y ofreció detalles de su situación.

De acuerdo con sus declaraciones al programa En Casa con Telemundo, la posibilidad de que fuera arrestado surgió a raíz de la coincidencia de dos audiencias judiciales programadas para el mismo día.

La noticia surge previo a la participación del actor en el reality ‘La Granja de los Famosos VIP’. (Sergio Mayer Es, YouTube

Adame precisó que ambos procesos avanzan por separado: uno con Magaly Chávez y otro con Gustavo Adolfo Infante, situación que provocó el cruce de convocatorias judiciales.

“Hoy tenía dos audiencias, una con este tipo (Gustavo Adolfo) Infante a las 11 de la mañana y una a las 13 horas con Magaly Chávez”, explicó el conductor, quien afirmó que el tiempo y la distancia habrían impedido su asistencia a la segunda cita.

Sin embargo, la segunda audiencia, aquella sobre el caso con Magaly Chávez, señalaba que su inasistencia significaría en su arresto inmediato.

Frente a la posibilidad de sanciones por inasistencia, el equipo legal de Adame solicitó la reprogramación de la audiencia relacionada con Chávez y obtuvo un amparo temporal para evitar cualquier medida de apremio.

“No puedo llegar (a la audiencia con Magaly Chávez) por desplazamiento, no voy a lograr llegar, entonces, mi abogado hizo el diferimiento de la audiencia, se va a pasar para otro día y tramitó un amparo”, puntualizó el conductor.

Con esta declaración Alfredo Adame aclaró que sí corría el riesgo de ser arrestado por la ley, pero debido a que no podía asistir por causas de fuerza mayor, ajenas su voluntad, el juez estuvo de acuerdo en cambiar la cita. De esta manera el conductor, ya no peligra en la amenaza de pisar la prisión.

El entorno judicial en torno a Adame se ha intensificado durante los últimos meses, con ambos casos adquiriendo relevancia por los desencuentros públicos sostenidos tanto con su ex pareja como con el comunicador de entretenimiento.

Pese al ruido mediático, el conductor descartó que exista en este momento una orden de arresto en su contra y reafirmó que atenderá los procedimientos conforme a las disposiciones legales pertinentes.

Alfredo Adame es sin duda uno de los rostros más mediáticos del espectáculo en México. Razón de que un gran sector del público permanezca atento, ya sea por morbo o por preocupación genuina. De momento, su estado jurídico permanece sin variaciones, a la espera de nuevas fechas para la continuación de sus comparecencias judiciales.