Aldo de Nigris recuerda a Mariana Botas mientras le ofrece su sudadera a Mar Contreras en LCDLFMX

El sobrino de Poncho de Nigris ofreció la famosa sudadera que Mariana Botas usaba a Mar Contreras. Crédito: Redes Sociales

La sudadera de Aldo de Nigris sigue dando de qué hablar en La Casa de los Famosos México tras nuevos comentarios en el ‘Curato Noche’.

Durante la madrugada de este 4 de septiembre, el sobrino de Poncho de Nigris recordó lo ocurrido días atrás con la prenda que compartió con la actriz Mariana Botas, quien fue eliminada del reality show el pasado 31 de agosto.

Todo ocurrió mientras los habitantes se preparan para dormir después de la gala de nominación. En ese momento, Mar Contreras comentó que sentía frío debido al descenso de temperatura por el aire acondicionado.

Ante el comentario de la actriz, el creador de contenido le ofreció la sudadera que anteriormente utilizó la integrante de ‘Envinadas’ e hizo que el shippeo con Aldo de Nigris se intensificara entre el público.

(Vix)

Mariana Botas sigue dando qué hablar en La Casa de los Famosos 3 por la sudadera de Aldo de Nigris

La famosa sudadera fue aceptada por la actriz de “Teresa”, pero fue Elaine Haro quien se la hizo llegar hasta su cama, mientras que el joven habitante mencionó: “Checa si no está apestosa”.

El comentario ocasionó que Haro recordara cómo molestaban en el ‘Cuarto Día’ a Botas por utilizar una prenda que no era suya, aunque Aldo reconoció que antes de ser eliminada dejó limpia su ropa.

“La limpió Mariana, es que la usaba para dormir y todo el día. Todo el día la usaba y yo le decía ‘tengo frío’”, recordó el habitante.

La famosa sudadera de Aldo de Nigris ayudó a Mar Contreras a cubrirse del frío. (Crédito: ViX)

Mariana Botas pidió disculpas a Aldo de Nigris y sus fans por la polémica de la sudadera

Después de ser eliminada del reality show 24/7, Mariana Botas acudió a una entrevista con Marie Clarie Harp en la que se sinceró sobre sus sentimientos hacia su excompañero, pero lo que más llamó la atención fueron las disculpas que hizo llegar al público.

“No me odies por la sudadera. Que tu fandom me perdone. Ya no sé qué decir. Perdónenme por mirarlo, chicas de verdad es suyo”, dijo con su característico sentido del humor.

Respecto al shippeo que inundó las redes sociales -principalmente TikTok- durante su estancia en la casa, la actriz de 35 años aseguró que nunca existió algo más que una amistad.

“Pues nunca hubo shippeo, gente, eso se lo inventaron, pero está bien, se divirtieron”, sentenció.

Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

Hasta ahora, la polémica con la sudadera no ha vuelto a dar de qué hablar entre los habitantes, pero el shippeo entre los famosos sigue dando de qué hablar, pese a la eliminación de Mariana Botas.