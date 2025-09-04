Senadores de Morena y aliados respaldan acuerdo bilateral en seguridad con EEUU, muestran respaldo a Claudia Sheinbaum

Senadores de Morena y aliados calificaron como "exitosa" la política de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. (Foto: @SecRubio)

Este 3 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reunión en la que la mandataria destacó los acuerdos:

“Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes:Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua”.

Tras la información oficial derivada de este encuentro, senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde reconocieron y mostraron su respaldo ante los acuerdos anunciados por la presidenta y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante una carta publicada en X, las y los senadores calificaron como “exitosa” la política de cooperación en materia de seguridad con el país del norte.

“En tan solo ocho meses ha alcanzado los mayores niveles de coordinación en toda nuestra historia”, enfatizaron las y los legisladores, quienes comentaron que con el acuerdo firmado se muestra la corresponsabilidad de ambos países.

“El entendimiento suscrito por ambos gobiernos refleja una visión de corresponsabilidad en el desmantelamiento del crimen organizado, combate de los flujos financieros ilícitos y del tráfico de drogas y armas, así como la protección de nuestros pueblos, en ambos lados de la frontera, frente a estas amenazas”, compartieron vía comunicado.

Desde su perspectiva, resaltaron algunos puntos en materia de seguridad, “los cruces irregulares en la frontera han disminuido en 93%, las incautaciones de fentanilo se redujeron en un 50% y los crímenes han bajado en 32%. Estos logros confirman que, a pesar de las malas intenciones de quienes buscan generar polémica o tensiones en las negociaciones”.

Claudia Sheinbaum destacó el acuerdo establecido con Estados Unidos.

Destacaron que la ruta planteada por Claudia Sheinbaum es la correcta, ya que está basada en “en el respeto a la soberanía, lo responsabilidad compartida, la confianza mutua y colaboración coordinada, está demostrando que es la ruta correcta para cuidar lo tranquilidad de nuestros pueblos”.

Finalmente, los senadores de Morena y partidos aliados escribieron que “la mayoría legislativa en el Senado confía y respalda plenamente la conducción diplomática del Gobierno de México y la continuidad de una cooperación que ya es ejemplo internacional”, agregaron que seguirán respaldando y acompañando lo propuesto desde el gobierno federal.

A este pronunciamiento, se suma el de la presidenta de la Mesad Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien reconoció: “Quiero destacar que la política exterior debe responder con visión, firmeza y compromiso a los principios históricos de respeto, no intervención, autodeterminación de los pueblos”.