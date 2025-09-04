Influencer mexicano sufre robo en Colombia mientras visitaba la casa de ‘Betty la Fea’

Un motociclista lo despojó de su teléfono en segundos, pese al intento de detenerlo. (Instagram / @soy.toledo)

Lo que prometía ser un viaje inolvidable se convirtió en un episodio amargo para el influencer mexicano Gerardo Toledo (@soy.toledo) y su amiga, quienes fueron víctimas de un robo durante su visita a la ciudad de Bogotá, Colombia.

El creador de contenido se encontraba en la famosa casa de “Yo soy Betty, la fea”, uno de los puntos turísticos más populares de la capital, cuando un motociclista le arrebató el celular en pleno recorrido.

En un video compartido en redes sociales, Toledo relató con detalle lo sucedido. Mientras se preparaba para tomarse una foto con una imitadora de Betty, una mujer se ofreció a capturar la imagen con su teléfono. En ese momento, un hombre en motocicleta apareció entre la multitud y, en cuestión de segundos, despojó tanto al influencer como a su amiga de sus dispositivos móviles.

La imitadora intentó detener al delincuente, pero sus esfuerzos fueron inútiles. “Lo más fuerte es que el malvado no apareció de la nada… llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Yo distraído grabando la casa de Betty la Fea, y él cada vez más cerca… hasta que en segundos se lanzó sobre mí y me arrebató el celular”, explicó Toledo en su testimonio.

El mexicano también agradeció el apoyo de su guía turístico, quien logró calmarlos tras el momento de tensión. Posteriormente, compartió otro video donde mostró imágenes del presunto asaltante, describiendo su vestimenta: una sudadera blanca con detalles en la parte frontal, pantaloneta negra con líneas blancas al costado y zapatillas negras con detalles blancos.

De acuerdo con el material captado por las cámaras de algunos presentes, el delincuente conducía una motocicleta moderna totalmente negra, lo que permitió identificarla en varias grabaciones. Además, Toledo indicó que la última ubicación de su dispositivo se registró en un conjunto residencial ubicado en la zona de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Aunque confirmó que los celulares son irrecuperables, anunció que procederá a bloquear sus equipos y a adquirir otros nuevos. En sus publicaciones, reiteró que Colombia le parece un país hermoso, pero lamentó que, como en otras naciones de Latinoamérica, existan personas dedicadas a la delincuencia.

El incidente se viralizó rápidamente, generando solidaridad entre sus seguidores, aunque también surgieron voces escépticas que cuestionaron la autenticidad del video, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia publicitaria. Frente a esas críticas, Toledo reafirmó que los hechos fueron reales y pidió no minimizar la gravedad del robo.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el tema de la seguridad de los turistas en Bogotá, una ciudad que combina una gran oferta cultural con problemas persistentes de delincuencia. Para Toledo, la experiencia será difícil de olvidar, pero aseguró que no le impedirá seguir compartiendo contenido ni disfrutar de los viajes que tanto lo apasionan.