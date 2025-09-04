México

¿Cuáles son las propiedades curativas del agua de jamaica con limón en ayunas?

Esta bebida es refrescante y positiva para la salud

Por Ignacio Izquierdo

Vaso de agua de jamaica,
Vaso de agua de jamaica, bebida tradicional mexicana que es saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de jamaica con limón es una bebida popular en varios países de América Latina, valorada por sus posibles efectos positivos sobre la salud.

Consumirla en ayunas se ha asociado con beneficios que provienen de la combinación de los compuestos presentes en la flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) y el limón.

Todo sobre la jamaica y el limón

Conoce los beneficios de tomar
Conoce los beneficios de tomar esta bebida por las mañanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jamaica contiene antocianinas, flavonoides y ácidos orgánicos, compuestos con una alta capacidad antioxidante. Estos elementos ayudan a contrarrestar los efectos de los radicales libres, moléculas que pueden dañar las células y acelerar el envejecimiento celular. El limón, rico en vitamina C, fortalece aún más la acción antioxidante de la bebida.

El limón aporta vitamina C, nutriente fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Esta vitamina estimula la producción y función de los glóbulos blancos, responsables de combatir infecciones. Tomar agua de jamaica con limón en ayunas puede ayudar a preparar el organismo para enfrentar infecciones y procesos inflamatorios.

La infusión de jamaica es conocida por su efecto diurético, es decir, promueve la eliminación de líquidos a través de la orina. Esto puede resultar útil para prevenir la retención de líquidos y favorecer la eliminación de toxinas acumuladas durante la noche. El limón, por su parte, también contribuye a la depuración del organismo gracias a su contenido de ácido cítrico.

Diversos estudios en humanos han señalado que la infusión de jamaica puede ayudar a reducir la presión arterial en personas con hipertensión leve. Este efecto se relaciona con compuestos presentes en la flor, como los polifenoles. Además, consistentemente con un patrón alimenticio saludable, el consumo regular de agua de jamaica podría contribuir a mantener niveles saludables de colesterol en sangre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua de jamaica con limón antes del desayuno puede estimular la producción de jugos gástricos y preparar el sistema digestivo para trabajar de manera eficiente. La flor de jamaica puede contribuir a mejorar el tránsito intestinal, mientras que el limón puede ayudar a reducir molestias como la acidez o el reflujo.

Al ser una bebida ligera y refrescante, el agua de jamaica con limón ayuda a reponer los líquidos perdidos durante las horas de sueño, favoreciendo una hidratación adecuada desde las primeras horas del día.

No se recomienda su consumo excesivo, especialmente en personas con padecimientos renales o presión baja. Siempre se aconseja consultar con un profesional de la salud antes de introducir cualquier bebida funcional de forma habitual.

