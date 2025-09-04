¿Cuál es el origen de La Isla de las Muñecas en Xochimilco? Lugar en donde debutó recientemente Lady Gaga

Lady Gaga llevó su toque único a este emblemático lugar en compañía de Tim Burton. Foto: Youtube/Lady Gaga

La reciente publicación del videoclip “The Dead Dance” de Lady Gaga, dirigido por el icónico Tim Burton, ha puesto los reflectores del mundo sobre uno de los lugares más enigmáticos y escalofriantes de México: la Isla de las Muñecas en Xochimilco.

La imagen de la estrella del pop caminando entre cientos de muñecas decapitadas y deterioradas ha reavivado el interés en este santuario macabro, pero detrás de la estética gótica se esconde una historia real de tragedia, soledad y superstición que se remonta a más de 70 años.

La historia de la isla, una chinampa ubicada en los canales de la zona lacustre, está ligada a la vida de un solo hombre: Don Julián Santana Barrera. En la década de 1950, Don Julián se mudó a esta chinampa con la intención de cultivarla. Su vida, sin embargo, cambiaría para siempre tras un trágico suceso. La leyenda cuenta que, un día, encontró el cuerpo de una niña ahogada en las aguas del canal, cerca de su hogar.

A pesar de sus esfuerzos, no pudo salvarla. Este evento lo marcó profundamente, y poco tiempo después,encontró una muñeca flotando en el mismo lugar donde había visto a la niña.Convencido de que la muñeca pertenecía al espíritu de la menor y que este le atormentaba, Don Julián tomó una decisión que transformaría su vida y el paisaje de la isla.

Comenzó a recolectar muñecas de la basura, de los canales o las intercambiaba por las verduras que cosechaba. No importaba si estaban rotas, sucias o incompletas; cada una era una ofrenda para calmar el alma de la niña y, según él, para ahuyentar a los espíritus malignos que lo acosaban.

Con el paso de los años, su obsesión creció. La isla se convirtió en un inmenso altar donde las muñecas colgaban de los árboles, los postes y las paredes de su humilde choza. Sus rostros desfigurados por el tiempo, la lluvia y el sol, con sus cuencas vacías y extremidades mutiladas, crearon una atmósfera tétrica que atrajo la atención de los visitantes.

Don Julián creía firmemente que las muñecas tenían vida propia y que lo protegían. En 2001, su vida llegó a su fin de forma tan enigmática como el lugar que creó: su cuerpo fue encontrado sin vida en el mismo canal donde, décadas atrás, había hallado a la niña.

Hoy, la Isla de las Muñecas es un destino turístico único, visitado por miles de personas que buscan experimentar el misterio y la melancolía del lugar. El legado de Don Julián continúa a través de su sobrino y la familia que ahora cuida la chinampa.

Sin embargo, la esencia de la isla sigue siendo la misma: un reflejo de la soledad de un hombre y su intento desesperado por encontrar la paz en medio de una tragedia, una historia que ahora, gracias a Lady Gaga y su estética oscura, ha llegado a una audiencia global para seguir alimentando la leyenda.