“Todos escuchamos”: redes creen que un hombre contestó y colgó la llamada de Facundo antes de que su novia respondiera

(VIX)

La Casa de los Famosos México 2025 vivió uno de los momentos más emotivos —y también polémicos— con Facundo como protagonista.

El comediante rompió en llanto tras lograr hablar con su novia, Delia García, en una llamada especial. Sin embargo, en redes sociales circula la versión de que, antes de que ella respondiera, un hombre contestó y colgó el teléfono.

Así fue el momento de la llamada de Facundo

El pasado lunes 01 de septiembre, Facundo ganó la llamada “moneda del destino”, lo que le permitió acceder a las “cajas del destino”. Aunque obtuvo un premio de 30 mil pesos, se mostró decepcionado porque no logró conseguir lo que más deseaba: escuchar a su pareja.

Pero La Jefa sorprendió al conductor al ofrecerle un intercambio. “Facundo, puedes entregar tus 30 mil pesos y a cambio recibir la llamada con Delia”, fue la propuesta que no dudó en aceptar.

(Captura de pantalla YouTube)

El momento se tornó emotivo desde el inicio. Nervioso, Facundo marcó varias veces mal, hasta que La Jefa le ayudó a conectar con el número correcto.

El comediante no ocultó su emoción, llamando a su pareja con el apodo “bebezungui” mientras se desahogaba entre lágrimas. La llamada, que apenas duró dos minutos, fue escuchada por todos los habitantes de la casa, provocando que Dalílah y Shiky también lloraran. Al final, Diego de Erice reveló que los 30 mil pesos serían donados al orfanato La Paz A.C. de la Ciudad de México.

Aunque breve, la comunicación dejó a Facundo “lleno de amor y energía”, según sus propias palabras. Sin embargo, poco después se le vio desconsolado en la sala, lo que alimentó rumores en redes.

Redes aseguraron que un hombre respondió (VIX)/

“Contestó un tipo y colgó”: la versión de las redes

En X (antes Twitter), varios usuarios afirmaron haber escuchado claramente que un hombre contestó la llamada antes que Delia, y luego colgó. El comentario generó suspicacias entre el público.

(IG: @soydeliagarcia)

“Cuando hablas a tu casa después de meses y te contesta el otro novio de tu novia…”, escribió un internauta.

Otro agregó: “Ps no es por intrigar pero cuando Facundo marcó para hablarle a su novia, contestó un tipo y colgó jajajaja y ahorita está como ido”.

Las reacciones no se detuvieron ahí:

“Si me di cuenta. Por eso el pendejete estaba ido en la sala. Se me hace que trae unos cachos bien grandes. La neta no culpo a la novia, este vato es cagante”.

“Yo también me di cuenta”.

“Todos nos dimos cuenta”.

“¿De verdad crees que producción no le avisó con anticipación a la novia de que le iban a marcar?”

“Obviamente se equivocó, no se sabía el número de su novia”.

En medio de las teorías, también surgieron comentarios defendiendo a Facundo, asegurando que su llanto y la manera en que habló de lo que sintió demuestran que algo raro notó en la voz de su pareja.

Lo cierto es que, entre lágrimas, nervios y rumores, Facundo protagonizó uno de los momentos más comentados de La Casa de los Famosos México 2025.