México

“Todos escuchamos”: redes creen que un hombre contestó y colgó la llamada de Facundo antes de que su novia respondiera

El integrante de LCDLF se puso a llorar tras poder comunicarse con Delia

Guardar
(VIX)
(VIX)

La Casa de los Famosos México 2025 vivió uno de los momentos más emotivos —y también polémicos— con Facundo como protagonista.

El comediante rompió en llanto tras lograr hablar con su novia, Delia García, en una llamada especial. Sin embargo, en redes sociales circula la versión de que, antes de que ella respondiera, un hombre contestó y colgó el teléfono.

Así fue el momento de la llamada de Facundo

El pasado lunes 01 de septiembre, Facundo ganó la llamada “moneda del destino”, lo que le permitió acceder a las “cajas del destino”. Aunque obtuvo un premio de 30 mil pesos, se mostró decepcionado porque no logró conseguir lo que más deseaba: escuchar a su pareja.

Pero La Jefa sorprendió al conductor al ofrecerle un intercambio. “Facundo, puedes entregar tus 30 mil pesos y a cambio recibir la llamada con Delia”, fue la propuesta que no dudó en aceptar.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

El momento se tornó emotivo desde el inicio. Nervioso, Facundo marcó varias veces mal, hasta que La Jefa le ayudó a conectar con el número correcto.

El comediante no ocultó su emoción, llamando a su pareja con el apodo “bebezungui” mientras se desahogaba entre lágrimas. La llamada, que apenas duró dos minutos, fue escuchada por todos los habitantes de la casa, provocando que Dalílah y Shiky también lloraran. Al final, Diego de Erice reveló que los 30 mil pesos serían donados al orfanato La Paz A.C. de la Ciudad de México.

Aunque breve, la comunicación dejó a Facundo “lleno de amor y energía”, según sus propias palabras. Sin embargo, poco después se le vio desconsolado en la sala, lo que alimentó rumores en redes.

Redes aseguraron que un hombre respondió (VIX)/

“Contestó un tipo y colgó”: la versión de las redes

En X (antes Twitter), varios usuarios afirmaron haber escuchado claramente que un hombre contestó la llamada antes que Delia, y luego colgó. El comentario generó suspicacias entre el público.

(IG: @soydeliagarcia)
(IG: @soydeliagarcia)

“Cuando hablas a tu casa después de meses y te contesta el otro novio de tu novia…”, escribió un internauta.

Otro agregó: “Ps no es por intrigar pero cuando Facundo marcó para hablarle a su novia, contestó un tipo y colgó jajajaja y ahorita está como ido”.

Las reacciones no se detuvieron ahí:

  • “Si me di cuenta. Por eso el pendejete estaba ido en la sala. Se me hace que trae unos cachos bien grandes. La neta no culpo a la novia, este vato es cagante”.
  • “Yo también me di cuenta”.
  • “Todos nos dimos cuenta”.
  • “¿De verdad crees que producción no le avisó con anticipación a la novia de que le iban a marcar?”
  • “Obviamente se equivocó, no se sabía el número de su novia”.

En medio de las teorías, también surgieron comentarios defendiendo a Facundo, asegurando que su llanto y la manera en que habló de lo que sintió demuestran que algo raro notó en la voz de su pareja.

Lo cierto es que, entre lágrimas, nervios y rumores, Facundo protagonizó uno de los momentos más comentados de La Casa de los Famosos México 2025.

Temas Relacionados

FacundoLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025Deliamexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan hoy 3 de septiembre 2025?

Los depósitos se realizan de acuerdo con la programación oficial de la Secretaría de Bienestar

Pensiones del Bienestar: ¿A quién

La mañanera de hoy 3 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 3

Gelatina de nube alta en colágeno: así se prepara el bocadillo antienvejecimiento, sin azúcar y lleno de proteína

Este postre es popular en la gastronomía mexicana por su fácil preparación, sabor y bajo costo

Gelatina de nube alta en

Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal por no firmar un permiso para que Inti pueda viajar con Cazzu

El rapero ha externado en más de una ocasión su admiración por la artista argentina y en esta ocasión no fue la excepción

Emiliano Aguilar arremete contra Christian

Crisis hídrica encarece hasta en 4 mil mensuales el gasto por vivienda en condominios de México

Estudio revela desigualdad en costos de agua por falta en la red

Crisis hídrica encarece hasta en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Panteones bajo sospecha: el nuevo

Panteones bajo sospecha: el nuevo escondite de cadáveres para el crimen organizado en Guanajuato

Arley Pérez rompe el silencio y se deslinda del asesinato de Ernesto Barajas

Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

‘El Chapo’ Guzmán muestra cambios “extraños y preocupantes” en su salud mental por aislamiento extremo en prisión, afirma su abogada

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum consultará si FGR lo puede interrogar en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar arremete contra Christian

Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal por no firmar un permiso para que Inti pueda viajar con Cazzu

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Facundo termina muy afectado tras dinámica

¿Adiós ‘Venga la Alegría’? Kristal Silva se integra a ‘La Granja VIP México’ como conductora

Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

Ángela Aguilar podría repetir con Inti el patrón de Aneliz Álvarez contra Emiliano, según Javier Ceriani

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?