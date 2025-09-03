México

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Los sujetos llevaban más de 100 recipientes y otras 100 bolsas con la droga

Por Luis Contreras

El conductor de un tractocamión
El conductor de un tractocamión y su acompañante fueron detenidos (FGR)

Un par de sujetos fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Dichos hombres fueron capturados cuando manejaban una tractocamión en Baja California.

Las personas procesadas son identificadas como David “R” y Martín “C” y los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 3 de septiembre. De igual manera, se les dictó prisión preventiva y un periodo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Fueron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) los que revisaron la unidad que llegó al puesto de control denominado “El Centinela”, ubicado en el kilómetro 42 de la carretera Mexicali-Tijuana, en Tecate.

Llevaban bolsas y paquetes con la droga. cRÉDITO: @FGRMexico

Los uniformados encontraron 186 bolsas de plástico y 104 recipientes que sumaron 299 kilos 850 gramos de metanfetamina. Tras el hallazgo de la sustancia el chofer de la unidad y su acompañante fueron detenidos.

Un cargamento millonario: SSPC

Si bien la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero no detalla la fecha en la que fue realizada la detención de David “R” y Martín “C”, hay un caso similar en los registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El pasado 15 de agosto el informe diario de casos relevantes destacó la detención de dos perdonas que llevaban más de 300 kilos de droga. Si bien no fueron compartidos los nombres de los detenidos, los demás datos coinciden con el aseguramiento al que hace referencia de manera reciente la FGR.

Los sujetos vinculados a proceso
Los sujetos vinculados a proceso (arriba) y los detenidos el 15 de agosto (abajo) (FGR/Guardia Nacional)

“En Tecate, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, en un puesto de control en la carretera Mexicali–Tijuana, al realizar una inspección a un tractocamión que provenía de Chihuahua con destino a Tijuana, detuvieron a dos personas y les aseguraron 328 kilos de metanfetamina“, hechos difundidos por Infobae México.

La SSPC detalló que el cargamento tendría un valor de 89.4 millones de pesos.

¿Metanfetamina o cocaína?

Por su parte, a través de los canales de la Guardia Nacional, el mismo 15 de agosto, la dependencia señaló que dos personas fueron detenidas con aproximadamente 330 kilos de cocaína. En el informe es identificado el punto de arresto en el municipio de Mexicali, no Tecate como lo indica la FGR y la SSPC.

A la izquierda el aseguramiento
A la izquierda el aseguramiento informado por la Guardia Nacional y a su lado el compartido por la FGR (Guardia Nacional/FGR)

Incluso el punto de revisión tiene el mismo nombre que el ubicado en Tecate.

“Al realizar inspecciones de seguridad en el puesto de seguridad estratégico “Centinela”, ubicado en el municipio de Mexicali, los guardias federales encontraron anomalías en las paredes del área de carga del tractocamión", refiere el informe de la Guardia Nacional.

Sin embargo, los registros fotográficos compartidos por la Guardia Nacional coinciden tanto con las personas detenidas como con el vehículo de color blanco que fue usado para el trasporte de la sustancia, según puede verse en las imágenes compartidas por la dependencia.

