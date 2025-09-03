México

Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

La petición, dirigida al gobernador Pablo Lemus Navarro, acusa a la dinastía Aguilar de actitudes elitistas y poco empáticas con la comunidad migrante

Por Armando Guadarrama

Guardar
La familia Aguilar enfrenta críticas
La familia Aguilar enfrenta críticas por su participación en el Grito de Independencia de Guadalajara (Efe)

La controversia en torno a la participación de la familia Aguilar en las celebraciones del Grito de Independencia en Guadalajara ha tomado fuerza tras la difusión de una petición en Change.org que exige la cancelación de su concierto programado para el 15 de septiembre.

La iniciativa, que ya suma 6 mil 849 firmas verificadas -hasta la noche de este 2 de septiembre-, cuestiona tanto los mensajes públicos de los artistas como su idoneidad para encabezar un evento de carácter nacional.

La petición, impulsada por Susan Belén Yáñez y dirigida al gobernador Pablo Lemus Navarro y a las autoridades estatales, argumenta que los discursos de algunos miembros de la dinastía Aguilar han resultado excluyentes hacia la comunidad migrante mexicana.

Una petición en Change.org exige
Una petición en Change.org exige cancelar el concierto de los Aguilar por sus posturas sobre migración (Recorte)

Entre los motivos expuestos, los firmantes señalan que Pepe Aguilar, durante una presentación en Estados Unidos, instó a “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”, una declaración que, según los promotores de la iniciativa, ignora la realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan situaciones de persecución y explotación.

La figura de Ángela Aguilar también ha sido objeto de críticas, ya que se ha autodefinido como “mexicoamericana legal”, una expresión que los inconformes consideran divisoria y ofensiva al establecer una distinción entre migrantes “legales” e “ilegales”, pese a compartir la misma identidad nacional. En la petición se enfatiza: “La Independencia debe ser un acto de unión y respeto, no un escaparate para discursos que refuercen la discriminación hacia los migrantes mexicanos”.

Además de los señalamientos sobre sus posturas respecto a la migración, los impulsores de la petición cuestionan la imagen pública de los Aguilar, a quienes acusan de mantener actitudes elitistas y de estar desconectados de la realidad popular. Según el texto, “Olvidan que fue el público —incluidos los migrantes— quienes los hicieron famosos”.

La solicitud dirigida al gobierno de Jalisco plantea tres demandas concretas: cancelar la presentación de los Aguilar en el Grito de Independencia de Guadalajara, evitar el uso de recursos públicos en artistas que, a juicio de los firmantes, “discriminan y dividen a la comunidad migrante mexicana”, y dar prioridad a talentos locales y nacionales que representen unidad, dignidad y valores sociales.

El gobernador Pablo Lemus Navarro
El gobernador Pablo Lemus Navarro confirma la presentación de la familia Aguilar pese a la polémica (Foto: Presidencia)

Pese a la polémica, la programación oficial mantiene a la familia Aguilar como protagonista de la noche del 15 de septiembre. El anuncio fue realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien detalló que el concierto gratuito se llevará a cabo en Paseo Alcalde, la vía peatonal que cruza el centro de Guadalajara. La elección de este espacio responde a las obras de renovación en las sedes tradicionales, como Plaza de Armas y Plaza Liberación.

El mandatario estatal confirmó que la presentación será de acceso libre y aclaró que no incluirá el tradicional espectáculo ecuestre asociado a la familia. En palabras de Pablo Lemus Navarro: “Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscientes al grito (de independencia), viene Ángela Aguilar”. La presencia de Leonardo Aguilar completa el elenco familiar para una de las fechas más emblemáticas de la ciudad.

El programa contempla que el gobernador emita el tradicional grito desde el balcón de Palacio de Gobierno alrededor de las 21:00 horas, momento que marcará el inicio del espectáculo musical.

Temas Relacionados

Pepe AguilarÁngela AguilarPablo LemusGuadalajaramexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión ISSSTE 2025: este día caerá el pago del mes de octubre

El ISSSTE tiene cuatro pagos pendientes por realizar en lo que resta del año

Pensión ISSSTE 2025: este día

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Mónica Noguera dejó entrever su descontento con las recientes declaraciones de la cantante argentina sobre el sonorense

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 2 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Gana Gato: ganadores del

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Usuarios de redes reportan que Noroña los bloqueó tras críticas por lujosa propiedad

Ante la polémica que ha generado la adquisición “en pagos” de su casa en Tepoztlán, el senador por Morena ha buscado justificarse, generando más cuestionamientos

Usuarios de redes reportan que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman vinculación a proceso en

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en La Casa de los Famosos 3 tras supuesta demanda al programa

Jezzini reaparece ante la preocupación de sus seguidores y genera más confusión

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?