Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

La familia Aguilar enfrenta críticas por su participación en el Grito de Independencia de Guadalajara (Efe)

La controversia en torno a la participación de la familia Aguilar en las celebraciones del Grito de Independencia en Guadalajara ha tomado fuerza tras la difusión de una petición en Change.org que exige la cancelación de su concierto programado para el 15 de septiembre.

La iniciativa, que ya suma 6 mil 849 firmas verificadas -hasta la noche de este 2 de septiembre-, cuestiona tanto los mensajes públicos de los artistas como su idoneidad para encabezar un evento de carácter nacional.

La petición, impulsada por Susan Belén Yáñez y dirigida al gobernador Pablo Lemus Navarro y a las autoridades estatales, argumenta que los discursos de algunos miembros de la dinastía Aguilar han resultado excluyentes hacia la comunidad migrante mexicana.

Una petición en Change.org exige cancelar el concierto de los Aguilar por sus posturas sobre migración (Recorte)

Entre los motivos expuestos, los firmantes señalan que Pepe Aguilar, durante una presentación en Estados Unidos, instó a “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”, una declaración que, según los promotores de la iniciativa, ignora la realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan situaciones de persecución y explotación.

La figura de Ángela Aguilar también ha sido objeto de críticas, ya que se ha autodefinido como “mexicoamericana legal”, una expresión que los inconformes consideran divisoria y ofensiva al establecer una distinción entre migrantes “legales” e “ilegales”, pese a compartir la misma identidad nacional. En la petición se enfatiza: “La Independencia debe ser un acto de unión y respeto, no un escaparate para discursos que refuercen la discriminación hacia los migrantes mexicanos”.

Además de los señalamientos sobre sus posturas respecto a la migración, los impulsores de la petición cuestionan la imagen pública de los Aguilar, a quienes acusan de mantener actitudes elitistas y de estar desconectados de la realidad popular. Según el texto, “Olvidan que fue el público —incluidos los migrantes— quienes los hicieron famosos”.

La solicitud dirigida al gobierno de Jalisco plantea tres demandas concretas: cancelar la presentación de los Aguilar en el Grito de Independencia de Guadalajara, evitar el uso de recursos públicos en artistas que, a juicio de los firmantes, “discriminan y dividen a la comunidad migrante mexicana”, y dar prioridad a talentos locales y nacionales que representen unidad, dignidad y valores sociales.

El gobernador Pablo Lemus Navarro confirma la presentación de la familia Aguilar pese a la polémica (Foto: Presidencia)

Pese a la polémica, la programación oficial mantiene a la familia Aguilar como protagonista de la noche del 15 de septiembre. El anuncio fue realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien detalló que el concierto gratuito se llevará a cabo en Paseo Alcalde, la vía peatonal que cruza el centro de Guadalajara. La elección de este espacio responde a las obras de renovación en las sedes tradicionales, como Plaza de Armas y Plaza Liberación.

El mandatario estatal confirmó que la presentación será de acceso libre y aclaró que no incluirá el tradicional espectáculo ecuestre asociado a la familia. En palabras de Pablo Lemus Navarro: “Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscientes al grito (de independencia), viene Ángela Aguilar”. La presencia de Leonardo Aguilar completa el elenco familiar para una de las fechas más emblemáticas de la ciudad.

El programa contempla que el gobernador emita el tradicional grito desde el balcón de Palacio de Gobierno alrededor de las 21:00 horas, momento que marcará el inicio del espectáculo musical.