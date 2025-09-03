Intensas lluvias dejan más de 90 encharcamientos y 26 árboles caídos

Lluvias dejas estragos en las 16 alcaldías de la CDMX. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El impacto de las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México la tarde y noche del martes se reflejó en la activación de la Alerta Roja en varias alcaldías, así como en la movilización de más de 205 elementos y 87 vehículos especializados a través del operativo Tlaloque.

Las autoridades capitalinas, bajo la dirección de Clara Brugada Molina, respondieron a 93 encharcamientos y la caída de 26 árboles, además de intervenir en múltiples vialidades afectadas por el agua acumulada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), junto con personal de tránsito y la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encargó de asistir a conductores cuyos vehículos quedaron anegados y de coordinar labores de desazolve en coladeras saturadas.

Según datos de la SGIRPC, el volumen total de precipitación acumulada en la capital superó los 16 millones de metros cúbicos, con un promedio de 11 mil 7 milímetros en toda la ciudad.

Se atendieron 93 encharcamientos y 26 caídas de árboles. Foto: (Bomberos CDMX)

Las estaciones pluviométricas que registraron los niveles más altos fueron Lindavista con 60 milímetros, Coyol con 52 mil 75 milímetros —ambas en la alcaldía Gustavo A. Madero— y Churubusco Lago con 43 milímetros en Venustiano Carranza.

El Sistema de Transporte Eléctrico implementó servicios provisionales en la línea 2, operando únicamente entre Terminal Chapultepec y Velódromo debido al encharcamiento bajo el puente de Avenida Río Churubusco. Situaciones similares se presentaron en la Línea 4, donde el servicio se limitó de Terminal El Rosario a Tlacos por acumulación de agua en Avenida Oceanía y Circuito Interior.

El despliegue del operativo Tlaloque incluyó la participación de ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en drenaje, apoyados por una flota compuesta por seis equipos Hércules, 10 vehículos de bombeo de emergencia, 20 hidroneumáticos, cinco pipas de agua tratada, siete cajas secas, una grúa HIAB, un vehículo Unimog, ocho motocicletas y 29 vehículos pick up o sedán.

Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de áreas sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcionó asistencia vial en las zonas más afectadas.

Las intensas lluvias llevaron a las autoridades capitalinas a activar el operativo Tlaloque. Foto: (Bomberos CDMX)

En previsión a las precipitaciones, la SGIRPC emitió alertas diferenciadas por alcaldía: Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco ante lluvias de entre 15 y 29 milímetros; Alerta Naranja para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por precipitaciones de 30 a 49 milímetros; y Alerta Roja para Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza con registros de 50 a 70 milímetros. En la alcaldía Gustavo A. Madero se mantuvo la Alerta Púrpura.

El pronóstico llevó a la instalación de puntos de guardia con personal técnico en las 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para atender emergencias, el Gobierno de la Ciudad de México recordó a la ciudadanía la disponibilidad de los números 911 y 55 56 83 2222 de la SGIRPC, la Línea H2O (*426), el 55 5658 1111 de Locatel, así como las redes sociales oficiales @SGIRPC_CDMX, @SEGIAGUA, @Bomberos_CDMX, @SSC_CDMX y @OVIAL_SSCCDMX, además del sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.