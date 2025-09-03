Harry Potter vuelve a los cines en México: estas son las fechas de estreno de las primeras cuatro películas

Harry Potter vuelve a los cines en México. (Warner Bros. Pictures)

El hechizo de Harry Potter vuelve a apoderarse de México. Los fans de la saga creada por J.K. Rowling podrán revivir la experiencia del Mundo Mágico en las salas de cine nacionales gracias al esperado reestreno de varias de sus películas más icónicas.

Esta iniciativa ha sido impulsada en respuesta al furor permanente que rodea a la franquicia y por el 20 aniversario del estreno de Harry Potter y el cáliz de fuego. La cinta dirigida por Mike Newell tuvo su debut original durante noviembre del año 2005.

No obstante, este reestreno ofrece una oportunidad de oro tanto para quienes desean reencontrarse con sus personajes favoritos como para quienes buscan vivir la magia en la pantalla grande por primera vez, ya que las primeras cuatro entregas volverán a los cines de México.

¿Cuándo y dónde?

Harry Potter and the Goblet of Fire. (Warner Bros. Pictures)

Cinemex confirmó que traerá de regreso las primeras cuatro entregas de la saga, lo que convierte a este ciclo en uno de los eventos cinematográficos más anticipados del año.

La experiencia no sólo evoca la nostalgia de quienes vieron las películas en su estreno original, sino que también abre la puerta a nuevas generaciones de espectadores que han descubierto el universo de Hogwarts a través de libros, maratones en casa o narraciones familiares.

Las cintas seleccionadas para este regreso son Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban y Harry Potter y el cáliz de fuego.

Cada una ocupa un lugar clave en el desarrollo de la saga, ya que muestra la evolución de Harry, Hermione y Ron, así como la construcción gradual del conflicto central con Lord Voldemort.

Éstas son las fechas de reestreno

Harry Potter and the prisoner of Azkaban. (Warner Bros. Pictures)

Cinemex ha apostado por un calendario escalonado de reestrenos para que los fanáticos tengan varias oportunidades de asistir y repetir la dosis de magia.

Para muchos, se trata de la ocasión perfecta para compartir el viaje con familiares o amigos, rememorar anécdotas, o simplemente entregarse a la nostalgia colectiva que la franquicia despierta año tras año.

Las funciones tendrán un calendario específico en todas las salas participantes. A continuación las fechas y películas:

18 AL 24 DE SEPTIEMBRE

Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter y la cámara secreta

25 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE

Harry Potter y la cámara secreta

Harry Potter y el prisionero de Azkaban

2 AL 8 DE OCTUBRE

Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Harry Potter y el cáliz de fuego

Los boletos para la primera sección de fechas y las primeras dos cintas (del 18 al 24 de septiembre) ya se pueden comprar en las taquillas de los cines, en el sitio web y en la app oficial.