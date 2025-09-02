Los llaman “el club de los superalimentos mexicanos” y estas son las poderosas propiedades que les otorgan esta distinción

El amaranto forma parte de este selecto grupo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se suele denominar como superalimento a aquel alimento de origen natural que destaca por su alta concentración de nutrientes beneficiosos para la salud, tales como vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas, fibra o ácidos grasos esenciales.

Se trata de un término se se suele utilizar para describir alimentos que, en pequeñas porciones, aportan grandes cantidades de compuestos bioactivos los cuales contribuyen a la prevención de enfermedades y al mantenimiento del bienestar general.

Estos alimentos suelen formar parte de dietas equilibradas por su valor nutricional superior en comparación con otros productos alimenticios comunes y con orgullo podemos decir que México ha dado al mundo varios de estos superalimentos.

Se trata del llamado “club de los superalimentos mexicanos” y sus propiedades, beneficios y usos culinarios son tantos que incluso tiene un valor y reconocimiento internacional.

Y los integrantes de este valioso club son nada más y nada menos que el nopal, la chía, el amaranto y el cacao, alimentos de enorme poder nutricional que brindan una gran cantidad de beneficios si se incluyen en la alimentación regular.

El nopal es uno de los alimentos más saludables que podemos consumir y es orgullosamente mexicano y de bajo costo. (Wikimedia/Pilyorlo)

Su valor es al que el cacao es consumido y reconocido en todas partes del mundo, mientras que el amaranto ha sido usado incluso para alimentar astronautas debido a su elevada concentración de nutrientes.

Por su parte, el nopal es valorado por sus poder para prevenir diabetes, colesterol y un sin número de enfermedades, mientras que la chía es reconocida como uno de los mejores alimentos para prevenir infartos y problemas cardiovasculares por su enorme concentración de grasas saludables.

Es por eso que aquí te contamos más sobre los beneficios a la salud de este poderoso club.

Su elevada concentración de grasas saludables lo vuelven ideal para prevenir problemas del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios que convierten al nopal, la chía, el amaranto y el cacao en poderosos superalimentos

El nopal, la chía, el amaranto y el cacao son conocidos como superalimentos por su alta densidad nutricional y su aporte relevante de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.

Estos alimentos concentran cantidades importantes de fibras, antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales, lo que los convierte en opciones valiosas dentro de una dieta equilibrada.

Nopal

Rico en fibra : Favorece la digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal.

Bajo en calorías : Es útil en dietas de control de peso.

Fuente de antioxidantes : Contiene compuestos fenólicos y vitamina C que protegen frente al daño oxidativo.

Regulación de glucosa: Puede contribuir al control de los niveles de azúcar en sangre.

Chía

Ácidos grasos omega-3 : Contribuyen a la salud cardiovascular.

Alto contenido de fibra : Promueve saciedad y regula el tránsito intestinal.

Fuente de proteínas vegetales : Adecuadas para dietas vegetarianas y veganas.

Minerales: Rica en calcio, magnesio y fósforo.

Amaranto

Proteína de alto valor biológico : Contiene todos los aminoácidos esenciales.

Sin gluten : Apto para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Fuente de hierro, calcio y magnesio : Contribuye a la salud ósea y la función muscular.

Antioxidantes y fibra: Apoyan el sistema inmune y digestivo.

Cacao

Rico en flavonoides : Compuestos antioxidantes que ayudan a proteger el sistema cardiovascular.

Magnesio y hierro : Esenciales para la salud muscular y la formación de glóbulos rojos.

Mejora el estado de ánimo : Favorece la producción de serotonina.

Estimula la función cerebral: Sus polifenoles pueden beneficiar la memoria y la concentración.

El cacao es otro de esos superalimentos (Imagen ilustrativa Infobae)

Como puedes ver el consumo regular y equilibrado de estos superalimentos puede integrarse fácilmente en diferentes platillos y preparaciones con lo cual puedes prevenir un sin número de padecimientos, tener más energía y mejor salud en general.

Otro beneficio de estos superalimentos es que suelen ser de bajo costo y accesibles para la población.