México

Los llaman “el club de los superalimentos mexicanos” y estas son las poderosas propiedades que les otorgan esta distinción

Estos alimentos forman parte de un grupo selecto que es valorado incluso a nivel internacional por especialistas en nutrición

Por Abigail Gómez

Guardar
El amaranto forma parte de
El amaranto forma parte de este selecto grupo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se suele denominar como superalimento a aquel alimento de origen natural que destaca por su alta concentración de nutrientes beneficiosos para la salud, tales como vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas, fibra o ácidos grasos esenciales.

Se trata de un término se se suele utilizar para describir alimentos que, en pequeñas porciones, aportan grandes cantidades de compuestos bioactivos los cuales contribuyen a la prevención de enfermedades y al mantenimiento del bienestar general.

Estos alimentos suelen formar parte de dietas equilibradas por su valor nutricional superior en comparación con otros productos alimenticios comunes y con orgullo podemos decir que México ha dado al mundo varios de estos superalimentos.

Se trata del llamado “club de los superalimentos mexicanos” y sus propiedades, beneficios y usos culinarios son tantos que incluso tiene un valor y reconocimiento internacional.

Y los integrantes de este valioso club son nada más y nada menos que el nopal, la chía, el amaranto y el cacao, alimentos de enorme poder nutricional que brindan una gran cantidad de beneficios si se incluyen en la alimentación regular.

El nopal es uno de
El nopal es uno de los alimentos más saludables que podemos consumir y es orgullosamente mexicano y de bajo costo. (Wikimedia/Pilyorlo)

Su valor es al que el cacao es consumido y reconocido en todas partes del mundo, mientras que el amaranto ha sido usado incluso para alimentar astronautas debido a su elevada concentración de nutrientes.

Por su parte, el nopal es valorado por sus poder para prevenir diabetes, colesterol y un sin número de enfermedades, mientras que la chía es reconocida como uno de los mejores alimentos para prevenir infartos y problemas cardiovasculares por su enorme concentración de grasas saludables.

Es por eso que aquí te contamos más sobre los beneficios a la salud de este poderoso club.

Su elevada concentración de grasas
Su elevada concentración de grasas saludables lo vuelven ideal para prevenir problemas del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios que convierten al nopal, la chía, el amaranto y el cacao en poderosos superalimentos

El nopal, la chía, el amaranto y el cacao son conocidos como superalimentos por su alta densidad nutricional y su aporte relevante de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.

Estos alimentos concentran cantidades importantes de fibras, antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales, lo que los convierte en opciones valiosas dentro de una dieta equilibrada.

Nopal

  • Rico en fibra: Favorece la digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal.
  • Bajo en calorías: Es útil en dietas de control de peso.
  • Fuente de antioxidantes: Contiene compuestos fenólicos y vitamina C que protegen frente al daño oxidativo.
  • Regulación de glucosa: Puede contribuir al control de los niveles de azúcar en sangre.

Chía

  • Ácidos grasos omega-3: Contribuyen a la salud cardiovascular.
  • Alto contenido de fibra: Promueve saciedad y regula el tránsito intestinal.
  • Fuente de proteínas vegetales: Adecuadas para dietas vegetarianas y veganas.
  • Minerales: Rica en calcio, magnesio y fósforo.

Amaranto

  • Proteína de alto valor biológico: Contiene todos los aminoácidos esenciales.
  • Sin gluten: Apto para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.
  • Fuente de hierro, calcio y magnesio: Contribuye a la salud ósea y la función muscular.
  • Antioxidantes y fibra: Apoyan el sistema inmune y digestivo.

Cacao

  • Rico en flavonoides: Compuestos antioxidantes que ayudan a proteger el sistema cardiovascular.
  • Magnesio y hierro: Esenciales para la salud muscular y la formación de glóbulos rojos.
  • Mejora el estado de ánimo: Favorece la producción de serotonina.
  • Estimula la función cerebral: Sus polifenoles pueden beneficiar la memoria y la concentración.
El cacao es otro de
El cacao es otro de esos superalimentos (Imagen ilustrativa Infobae)

Como puedes ver el consumo regular y equilibrado de estos superalimentos puede integrarse fácilmente en diferentes platillos y preparaciones con lo cual puedes prevenir un sin número de padecimientos, tener más energía y mejor salud en general.

Otro beneficio de estos superalimentos es que suelen ser de bajo costo y accesibles para la población.

Temas Relacionados

superalimentosBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Toy Story 30 aniversario en México: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos

La cinta de 1995 volverá a la pantalla grande en todos los cines de México el jueves 11 de septiembre

Toy Story 30 aniversario en

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

En Aldama fueron hallados dos cuerpos con un mensaje atribuido a Los Mayos

Alianzas entre grupos criminales son

La Casa de los Famosos México: Jessica Segura, amiga de Mariana Botas, se conmueve por eliminación de la ‘Envinada’

La actriz Jessica Segura no pudo contener las lágrimas al enterarse de la salida de su amiga, mostrando la fuerte conexión que mantienen desde ‘Una Familia de Diez’ y su pódcast ‘Envinadas’

La Casa de los Famosos

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor hoy 1 de septiembre en México: se registra sismo de 4.8 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 1 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Osiel Cárdenas

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

Aseguran miles de latas de cerveza valuadas en más de un millón de pesos y robadas por un grupo criminal en Chihuahua

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Toy Story 30 aniversario en México: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos

La Casa de los Famosos México: Jessica Segura, amiga de Mariana Botas, se conmueve por eliminación de la ‘Envinada’

Tras 17 años en TV Azteca, Alex B, hermano de Daniel Bisogno, regresa a la pantalla en otra televisora

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

DEPORTES

Por qué se cayó el

Por qué se cayó el fichaje de Guillermo Ochoa al Burgos de España

Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suarez en la final de la Leagues Cup: “No sabe perder”