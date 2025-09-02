México

Embajador de EEUU asiste a la primera sesión de la nueva SCJN: “Confiamos en su éxito”

El 1 de septiembre quedó instaurada la Corte, misma que será encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz

Por Jaqueline Viedma

Ronald Johnson asistió a la instalación de la nueva SCJN.

A través de su cuenta de X, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó su asistencia a la primera sesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que fue instaurada el lunes 1 de septiembre de 2025, en un breve mensaje, comentó: “Confiamos en su éxito para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación”.

El diplomático acompañó su mensaje con un breve video en el que se puede ver que saludó a secretarios como secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, entre gobernadores y otros funcionarios de alto nivel.

Ministros de la SCJN toman protesta

La noche del 1 de septiembre de 2025, el Senado de la República realizó la primera toma de protesta de los ministros y ministras de la SCJN elegidos mediante votación popular, hecho inédito para la vida política y judicial de México.

La sesión solemne fue dirigida por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, y marcó el comienzo de un periodo en el que, por vez primera, la SCJN quedará conformada por nueve integrantes, cinco mujeres y cuatro hombres.

La conformación actual de la SCJN fue anunciada, con Hugo Aguilar Ortiz asumiendo la presidencia tras recibir más de 5.9 millones de votos, la cifra más alta registrada en el proceso, según reportaron autoridades del Senado. Aguilar Ortiz presidirá la SCJN durante un plazo de dos años a partir del 1 de septiembre de 2025, resultado directo de haber obtenido la mayor cantidad de sufragios.

Hugo Aguilar Ortiz encabezará la nueva SCJN./Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

A Aguilar Ortiz se suman Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García. Este último asistió a la sesión en silla de ruedas y con apoyo de oxígeno debido a un accidente reciente. Todos los ministros y ministras iniciarán funciones por un periodo de doce años, conforme establece la Constitución.

Por su parte, el ministro presidente aclaró que se pondrá fin a privilegios salariales y prestaciones exclusivas, “tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera”

