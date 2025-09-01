Yeri Mua denuncia amenazas de muerte y responsabiliza al streamer Lonche: esto es lo que se sabe

Yeri Mua denuncia amenazas en su contra. (Capturas de pantalla)

La cantante e influencer Yeri Mua denunció haber recibido amenazas de muerte en redes sociales, responsabilizando directamente al creador de contenido Lonche y a su comunidad de fans conocida como los “F.E.S.”.

La artista hizo pública la situación a través de mensajes, videos y capturas compartidas a través de sus redes sociales, mostró textos intimidatorios, así como publicaciones de usuarios encapuchados y armados, quienes la amedrentan en caso de que se presente a un show que tiene programado para el 14 de septiembre en Tijuana.

¿Cómo comenzaron las amenazas?

Antes del episodio de amenazas y enfrentamiento, Yeri Mua y Lonche de Huevito convivieron el pasado 24 de agosto, ambos, junto a otros influencers como Willito, participaron en una fiesta en yate en Miami, Estados Unidos, evento que fue transmitido en vivo y que registró miles de visualizaciones.

Yeri Mua denuncia amenazas de muerte. (Instagram: Yeri Mua)

La situación cambió días después, cuando Yeri Mua denunció que Lonche comenzó a molestarla. En respuesta, ella contactó a la pareja de Lonche y expuso en redes una supuesta infidelidad del streamer que habría ocurrido la noche de Supernova: Orígenes, incluso mostrando pruebas de la situación. Tras esa revelación, seguidores de Lonche reaccionaron de manera hostil defendiendo al influencer y comenzaron una campaña de acoso y amenazas

Según narró ella misma ante medios de comunicación que la cuestionaron tras llegar al aeropuerto, no solo las amenazas se dirigieron a ella, sino también a miembros de su familia, como su hermano menor, y hubo intentos de ubicar su domicilio en Veracruz.

La situación escaló cuando comenzó a circular un video donde un hombre encapuchado profiere amenazas explícitas y exhibe una espada. En el mensaje se le advierte que “no siga insultando a la F.E.S”, y amenaza con dañar tanto a ella como a personas cercanas.

“Síguete pasando de verg* insultando a la F.E.S, diciéndonos niños de 13 años. Ponte bien, verg*, mija. No nos digas niños cagados porque te voy a cargar la verg*. Nosotros somos la F.E.S. a la verg* y él un chaparrato. Ya no se anden trayendo pistolas. Yo no te voy a disparar, mija. A mí me gusta ver sufrir a la gente. Mira, na más te voy a dar una probadita. Mira. Con este, mija. Con este…”En ese momento, el individuo desenfunda una espada y agrega “en el mero cuello, a la verg*. Hasta tus pinches perr*s te voy a matar, maldita perr*”.

Yeri Mua denuncia amenazas de muerte. (Instagram: Yeri Mua)

El video posteado por Yeri Mua iba acompañado del texto: “Porfa guarden capturas de todo”, en un llamado a sus fans. Posteriormente, en otro post en donde le mandas mensajes con balas, narcomantas con su nombre y más amedrentamientos, escribió: “Vengo a evidenciar como la narco cultura vino a invadir a los influencers, la comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios, ¿o son? Igual procederé legalmente”, escribió.

Amenazas, narcomensajes y denuncias tras el conflicto con Lonche

La artista aclaró que, aunque algunos usuarios han puesto en duda la autenticidad de esta manta, las amenazas en diferentes formatos y plataformas han sido recurrentes.

En uno de los videos, ella advierte: “Solo les quiero decir, después de lo que les acabo de mostrar anteriormente, estoy impactada. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S, por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”.

Yeri Mua denuncia amenazas de muerte. (Capturas de pantalla)

A su arribo al aeropuerto, Yeri Mua conversó con reporteros sobre la situación y confirmó que su equipo legal ya lo está viendo y se interpondrá una denuncia y considera solicitar una orden de restricción.

Subrayó que tanto Lonche como otros creadores de contenido, incluido Willito, no han buscado contactarla ni han condenado las amenazas. La artista también mencionó que en transmisiones en vivo de Lonche, Willito y Westcol se continuaba alentando a la comunidad a realizar hostigamientos y manifestaciones de odio en su contra.

Al ser cuestionada acerca de su seguridad y reacción emocional, Yeri Mua expresó: “La única arma que yo tengo es mi voz. Es la única manera que Dios me dio para defenderme en esta vida”.

Por otro lado, Yeri Mua realizó un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien etiquetó en diferentes plataformas: “Lo hice por redes y yo espero que llegue a sus oídos. Está por todos lados”. Durante la entrevista, la influencer reflexionó sobre el contexto y diferencias culturales, al señalar: “Esto en España no sucedería, no existiría un influencer con fans que se creen narcotraficantes o a lo mejor y son, no sé, pero que andan amenazando de muerte a una persona y que eso se quede impune, eso no creo que pase en otros países, pero eso pasa aquí en México”.

Yeri Mua denuncia amenazas de muerte. (Capturas de pantalla)

Sobre los efectos profesionales, la cantante destacó la reciente presentación en Playa del Carmen ante más de 25 mil personas, y relató el contraste emocional al descender del escenario y enfrentarse a la gravedad de las amenazas.

“Tuve un show, gracias a Dios, lleno de 25 mil personas. El odio ahorita está en Internet. No sé si una de esas personas que me amenazan de muerte, les digo, fans de ya saben quién, yo no sé si un día se les vaya a volver loca la cabeza y vayan querer hacerme algo, algún daño físico. Por eso quiero protegerme ante la ley”.

No cancelará show en Tijuana

Esta no es la primera vez que se ha reportado que artistas reciben mensajes intimidatorios antes de presentaciones en Tijuana, como sucedió con Peso Pluma y Grupo Firme.

Yeri Mua pidió a los medios dar seguimiento al caso y advirtió con la voz entrecortada: “No le temo a la muerte porque yo sé que el día que yo me vaya a la tumba, yo me voy a ir bien contenta”, declaró.

La cantante reiteró su decisión de continuar con la gira nacional, incluida la presentación prevista en la Feria Nacional de Tijuana el 14 de septiembre, junto a “El Malilla”.

Lonche de Huevito le responde

El creador de contenido Lonche de Huevito respondió públicamente a las acusaciones de Yeri Mua, negando cualquier participación en amenazas de muerte en su contra. En un mensaje difundido por redes sociales, Lonche aseguró:

Lonche de Huevito le responde a Yeri Mua y amenaza con demandarla en EEUU por difamación. (X)

“Aquí las leyes no son un juego y yo soy ciudadano americano. Ponte bien trucha, porque a mí no me gustan esas mamaditas”, mencionó y negó las amenazas de muerte.

El streamer añadió que, aunque su comunidad actúa de forma autónoma, él no alienta ni controla sus acciones: “Mi comunidad es libre de hacer lo que se le dé la put* gana porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta”.

Lonche indicó que emprenderá acciones legales en Estados Unidos contra Yeri Mua por difamación y reiteró que no tiene intención de mencionarla más en sus transmisiones: “Ya no te voy a mencionar. ¿Cómo va a salir a los medios a decir que yo, como si yo la estuviera amenazando? ¿Acaso eres tonta? ¿Cómo yo te voy a amenazar dedicándome a ser streamer?”.

El mensaje concluyó con la advertencia de que iniciará un proceso legal si continúan las declaraciones públicas en su contra: “Una mamadit* más que vea. Demanda en Estados Unidos por difamación. Punto final. No voy a decir nada más”.