¿Quiénes asistieron a ‘La Resistencia’, marcha organizada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega?

Líderes políticos y activistas se congregaron en la capital para exigir respeto a la democracia y denunciar abusos de poder

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Izquierda La Resistencia| Derecha
CRÉDITO: Izquierda La Resistencia| Derecha X(AlessandraRdlv)

Este domingo 31 de agosto del 2025, se llevo a cabo la marcha de la 'Resistencia democrática’ convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Figuras de la oposición, como la excandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, quien expresó a Proceso que la alcaldesa formará parte de los representantes de la oposición en las próximas elecciones de 2027.

Claudio X. González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también participó en la concentración, declaró para el mismo medio, que su presencia era para defender la democracia y la libertad.

La diputada panista, Margarita Zavala Gómez también estuvo presente en la marcha por la democracia, declaró para medios nacionales, que se sumó a la marcha por que se ha perdido la democracia en México.

CRÉDITO: X (@XochitlGalvez)
CRÉDITO: X (@XochitlGalvez)

Rojo de la Vega, en relación a la asistencia de estas figuras de oposición, declaró “No las vi, no tuve el gusto de saludarlas, qué bueno que vinieron”.

Asimismo, agradeció su presencia y su tiempo, “Estoy segura de que van a comunicarle a los partidos políticos y a sus equipos lo que hablamos hoy”, declaró la funcionaria.

El origen de ‘La Resistencia’

Este será el recorrido que
Este será el recorrido que seguirá la movilización el próximo 31 de agosto. (Crédito: X: @analucia_medina)

De acuerdo con Alessandra Rojo de la Vega, este movimiento tiene como objetivo defender la democracia y frenar el abuso del poder del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante un diálogo en Azteca Noticias, declaró que —los funcionarios de Morena—“Nos prometieron un cambio y lo que hemos visto es más corrupción, más abusos, más pobreza, nace porque estamos viendo cómo se enriquecen unos cuantos”.

En la manifestación, la funcionaria afirmó que La Resistencia es un movimiento que “Nació del amor a México, del amor a la libertad, de creer en el talento t la grandeza del pueblo mexicano”.

Rojo de la Vega señaló que su iniciativa no busca crear un nuevo partido político, sino movilizar a quienes se sienten alejados de las opciones partidistas tradicionales, en especial a los abstencionistas.

Criticó el poder acumulado por Morena y denunció prácticas de corrupción y abuso de poder.

“Somos la Resistencia”

CRÉDITO: La Resistencia
CRÉDITO: La Resistencia

De acuerdo con los organizadores, más de 15 mil personas en México conformaron la marcha por "La Resistencia".

Entre los asistentes se encontraban madres buscadoras, familiares de pacientes oncológicos, activistas, periodistas y exintegrantes del Poder Judicial.

Durante la jornada participaron figuras reconocidas como la periodista cubana Yoani Sánchez, la activista Rosa María Payá, la madre buscadora Ceci Flores, la defensora Irinea Buendía, la periodista Marcela de Jesús Natalia, la exjueza Reyna Rodríguez y Yesenia Patricia Rodríguez.

Todas compartieron sus experiencias y coincidieron en la urgencia de expresar sus demandas y preocupaciones desde diversos espacios en México y América Latina.

¿Hacia dónde va la alcaldesa?

Alessandra Rojo de la Vega,
Alessandra Rojo de la Vega, plan de seguridad

La líder de la Resistencia, durante la manifestación, acusó a los funcionarios de Morena de corrupción y cuestionó el incumplimiento de la promesa de erradicar la violencia: “Prometieron abrazos y tenemos la violencia más sangrienta en la década”.

Usuarios en redes rumoran sobre una supuesta campaña política por parte de la edil para las elecciones 2030. Durante la marcha, Alessandra Rojo de la Vega aclaró que su única meta es “Ser el mejor gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc. Yo nos les voy a fallar a las vecinas y vecinos”, aseguró.

