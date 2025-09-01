México

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: En vivo todos los detalles de lo que ocurre en Palacio Nacional

La presidenta de México informará sobre las acciones que ha llevado a cabo durante su primer año de gobierno; ha destacado avances en seguridad, Plan México, política exterior, programas sociales y reducción de la desigualdad

Por Andrés García S.

Guardar

En pocas líneas:

17:34 hsHoy

México te abraza ha beneficiado a 86 mil personas

La presidenta informó que, ante el incremento de redadas y deportaciones desde Estados Unidos, el gobierno federal implementó el programa México te abraza para apoyar a los mexicanos que regresan al país. Hasta la fecha, este esquema ha beneficiado a más de 86 mil personas, brindándoles acompañamiento y protección. La presidenta destacó que el programa reconoce a los migrantes como “héroes y heroínas de México” y contribuye al fortalecimiento de la cooperación bilateral y a la diversificación de las exportaciones nacionales.

17:27 hsHoy

México fortalece relación arancelaria con Estados Unidos

Sheinbaum destacó que México ha consolidado una relación de respeto mutuo con Estados Unidos en materia arancelaria, señalando que nuestro país mantiene el promedio más bajo de tarifas en el mundo. Señaló que la administración federal trabaja de manera coordinada con diversas secretarías estadounidenses dentro del marco del tratado comercial para mejorar las condiciones bilaterales. Informó que, en dos días, se recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio) para definir un marco de seguridad basado en responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

Sheinbaum destaca los avances importantes
Sheinbaum destaca los avances importantes en sus primeros 12 meses de gobierno. (Crédito: Reuters)
17:14 hsHoy

Principales reformas constitucionales y leyes

Sheinbaum afirmó que el humanismo mexicano fortalece la soberanía, la democracia y las libertades, resaltando que su administración mantiene cercanía con la ciudadanía y garantiza la participación popular sin recurrir a la represión ni a la censura.

Destacó que la Cuarta Transformación se consolida entre la población y avanza con fuerza. En su primer año, su gobierno, dijo, impulsó 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes para revertir los efectos del ‘periodo neoliberal’. Entre las principales medidas mencionó la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y cambios en los artículos 2, 25, 27 y 28 que reconocen a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, recuperación el control de Pemex y CFE como empresas del Estado, garantizar trenes operados por empresas públicas y acceso a servicios de internet.

También subrayó reformas orientadas a la igualdad de género, como la vida libre de violencia y la igualdad salarial, y modificaciones para que los programas de bienestar sean derechos sociales constitucionales. También destacó reformas respecto al derecho a la vivienda, respecto a los animales, incorporación de la extorsión como delito grave, prohibición de vapeadores, protección de los maíces nativos, reforma contra el nepotismo en cargos de elección popular, reducción de trámites para evitar la corrupción.

17:05 hsHoy

Resultados, no promesas

Claudia Sheinbaum inició su discurso y enfatizó que su gobierno se ha guiado por la búsqueda de un México justo, libre y soberano. Destacó la participación colectiva de las mujeres mexicanas en su gestión y subrayó que su trabajo no se limita a promesas, sino a resultados concretos. Señaló que, entre 2018 y 2024, 13 millones de personas lograron salir de la pobreza.

Desde Palacio Nacional, la presidenta
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su Primer Informe de Gobierno. (Crédito: Reuters)
16:58 hsHoy

Presente cuerpo de ministros de la nueva SCJN

Previo al primer informe de Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León llegó a Palacio Nacional para acompañar el evento y destacar los logros de la administración federal. También arribaron los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, tras participar en una ceremonia indígena en Cuicuilco.

Los integrantes del gabinete federal, entre ellos Omar García Harfuch, de Seguridad; Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación; y Ricardo Tevilla, de Defensa Nacional, asistieron a la presentación del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los invitados también destacan gobernadores y legisladores de los partidos que conforman el Movimiento de la Cuarta Transformación (Morena, PT y PVEM), como Layda Sansores, Evelyn Salgado, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, así como líderes morenistas.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dará su Primer Informe de Gobierno, donde explicará las acciones que ha llevado a cabo durante su primer año de gobierno. La mandataria ha destacado avances en seguridad, Plan México, política exterior, programas sociales y reducción de la desigualdad. La ceremonia dará inicio a las 11:00 horas. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGobierno de MéxicoPresidenciaPrimer Informe de Gobiernomexico-noticias

Últimas noticias

Desalojo en República de Cuba: adultos mayores en la calle, patrimonio en riesgo por gentrificación en la CDMX

Los afectados instalaron un campamento tras perder sus hogares y negocios; reclaman falta de apoyo oficial, denuncian violencia y robo durante el desalojo en el Centro Histórico

Desalojo en República de Cuba:

Resultados preliminares colocan a Julio Pérez al frente en elecciones de Pantelhó, Chiapas

Con 4 mil 580 votos, el candidato de Redes Sociales Progresistas de Chiapas encabeza el PREP en la región; la jornada electoral extraordinaria se llevó a cabo este domingo en un “ambiente de civilidad y paz”, informó el INE

Resultados preliminares colocan a Julio

Metro de la Ciudad de México refuerza medidas de seguridad para el regreso a clases 2025-2026

Niños, niñas y adolescentes iniciaron un nuevo ciclo escolar por lo que se espera que el transporte público se encuentre saturado durante esta primera semana

Metro de la Ciudad de

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el despliegue federal permitió confiscar armas y grandes cantidades de sustancias ilegales

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La comediante fue la quinta eliminada de este programa de Televisa

Las “cenizas” de Mariana Botas

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno denunció una operación

El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: “Lo estoy haciendo a mi manera”

Cinco hábitos que debes evitar al conducir un vehículo automático por primera vez

El paso previo que todos los usuarios de Xiaomi deben cumplir para tener HyperOS 3

Los 6 beneficios de las semillas de lino para la salud poco conocidos

INFOBAE AMÉRICA

Jimin de BTS y Song

Jimin de BTS y Song Da-eun: la relación fue confirmada tras años de rumores

Cómo una operación secreta permitió encontrar los restos del Titanic

Las acciones europeas se mantuvieron estables en el feriado de Wall Street

Por qué terremotos no tan potentes son tan letales en Afganistán

Tráfico aéreo en Estados Unidos aún funciona con Windows 95 y diskettes: la paradoja obsoleta

DEPORTES

La dura sanción que sufrió

La dura sanción que sufrió Lewis Hamilton para la próxima carrera de la F1 en medio de su crisis en Ferrari: “No puedo decir mucho”

Se cayó el pase de Dibu Martínez al Manchester United: la incógnita sobre su futuro en Aston Villa y la oferta que rechazó

El romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y una modelo ex novia de un piloto de Fórmula 1: el descuido que reveló la relación

“CEO millonario”: descubrieron al espectador que le robó a un niño el regalo de un tenista en el US Open y generó repudio

Enfrentamiento en la selección de Brasil: Neymar desmintió a Ancelotti tras no ser citado para los partidos de Eliminatorias