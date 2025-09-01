Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: En vivo todos los detalles de lo que ocurre en Palacio Nacional

La presidenta informó que, ante el incremento de redadas y deportaciones desde Estados Unidos, el gobierno federal implementó el programa México te abraza para apoyar a los mexicanos que regresan al país. Hasta la fecha, este esquema ha beneficiado a más de 86 mil personas, brindándoles acompañamiento y protección. La presidenta destacó que el programa reconoce a los migrantes como “héroes y heroínas de México” y contribuye al fortalecimiento de la cooperación bilateral y a la diversificación de las exportaciones nacionales.

Sheinbaum destacó que México ha consolidado una relación de respeto mutuo con Estados Unidos en materia arancelaria, señalando que nuestro país mantiene el promedio más bajo de tarifas en el mundo. Señaló que la administración federal trabaja de manera coordinada con diversas secretarías estadounidenses dentro del marco del tratado comercial para mejorar las condiciones bilaterales. Informó que, en dos días, se recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio) para definir un marco de seguridad basado en responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

17:14 hs

Principales reformas constitucionales y leyes

Sheinbaum afirmó que el humanismo mexicano fortalece la soberanía, la democracia y las libertades, resaltando que su administración mantiene cercanía con la ciudadanía y garantiza la participación popular sin recurrir a la represión ni a la censura.

Destacó que la Cuarta Transformación se consolida entre la población y avanza con fuerza. En su primer año, su gobierno, dijo, impulsó 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes para revertir los efectos del ‘periodo neoliberal’. Entre las principales medidas mencionó la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y cambios en los artículos 2, 25, 27 y 28 que reconocen a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, recuperación el control de Pemex y CFE como empresas del Estado, garantizar trenes operados por empresas públicas y acceso a servicios de internet.