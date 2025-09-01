Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: En vivo todos los detalles de lo que ocurre en Palacio Nacional

La presidenta informó que, ante el incremento de redadas y deportaciones desde Estados Unidos, el gobierno federal implementó el programa México te abraza para apoyar a los mexicanos que regresan al país. Hasta la fecha, este esquema ha beneficiado a más de 86 mil personas, brindándoles acompañamiento y protección. La presidenta destacó que el programa reconoce a los migrantes como “héroes y heroínas de México” y contribuye al fortalecimiento de la cooperación bilateral y a la diversificación de las exportaciones nacionales.
Sheinbaum destacó que México ha consolidado una relación de respeto mutuo con Estados Unidos en materia arancelaria, señalando que nuestro país mantiene el promedio más bajo de tarifas en el mundo. Señaló que la administración federal trabaja de manera coordinada con diversas secretarías estadounidenses dentro del marco del tratado comercial para mejorar las condiciones bilaterales. Informó que, en dos días, se recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio) para definir un marco de seguridad basado en responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.
Sheinbaum afirmó que el humanismo mexicano fortalece la soberanía, la democracia y las libertades, resaltando que su administración mantiene cercanía con la ciudadanía y garantiza la participación popular sin recurrir a la represión ni a la censura.
Destacó que la Cuarta Transformación se consolida entre la población y avanza con fuerza. En su primer año, su gobierno, dijo, impulsó 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes para revertir los efectos del ‘periodo neoliberal’. Entre las principales medidas mencionó la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y cambios en los artículos 2, 25, 27 y 28 que reconocen a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, recuperación el control de Pemex y CFE como empresas del Estado, garantizar trenes operados por empresas públicas y acceso a servicios de internet.
También subrayó reformas orientadas a la igualdad de género, como la vida libre de violencia y la igualdad salarial, y modificaciones para que los programas de bienestar sean derechos sociales constitucionales. También destacó reformas respecto al derecho a la vivienda, respecto a los animales, incorporación de la extorsión como delito grave, prohibición de vapeadores, protección de los maíces nativos, reforma contra el nepotismo en cargos de elección popular, reducción de trámites para evitar la corrupción.
Claudia Sheinbaum inició su discurso y enfatizó que su gobierno se ha guiado por la búsqueda de un México justo, libre y soberano. Destacó la participación colectiva de las mujeres mexicanas en su gestión y subrayó que su trabajo no se limita a promesas, sino a resultados concretos. Señaló que, entre 2018 y 2024, 13 millones de personas lograron salir de la pobreza.
Previo al primer informe de Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León llegó a Palacio Nacional para acompañar el evento y destacar los logros de la administración federal. También arribaron los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, tras participar en una ceremonia indígena en Cuicuilco.
Los integrantes del gabinete federal, entre ellos Omar García Harfuch, de Seguridad; Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación; y Ricardo Tevilla, de Defensa Nacional, asistieron a la presentación del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre los invitados también destacan gobernadores y legisladores de los partidos que conforman el Movimiento de la Cuarta Transformación (Morena, PT y PVEM), como Layda Sansores, Evelyn Salgado, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, así como líderes morenistas.
Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dará su Primer Informe de Gobierno, donde explicará las acciones que ha llevado a cabo durante su primer año de gobierno. La mandataria ha destacado avances en seguridad, Plan México, política exterior, programas sociales y reducción de la desigualdad. La ceremonia dará inicio a las 11:00 horas. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.