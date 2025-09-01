México

Los mejores filmes de Prime Video México para ver en cualquier momento

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Por Infobae Noticias

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Semana a semana, Prime Video actualiza su top con las películas más reproducidos en México, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en México

1. El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

2. Hounds of War

3. A Fishermen's Tale

4. El exorcista: Creyente

Cuando su hija Angela y su amiga Katherine muestran signos de posesión demoníaca, se desata una cadena de acontecimientos que obligan al padre soltero Victor Fielding a afrontar el punto más bajo del mal. Aterrorizado y desesperado, busca a Chris MacNeil, la única persona viva que ha presenciado algo así antes.

5. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

6. El pasajero

Durante su trayecto habitual de vuelta a casa en tren, un hombre de negocios felizmente casado comienza a hablar con una misteriosa pasajera. Pronto el hombre se verá envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro tanto su vida como la de sus seres más cercanos.

7. Silence

8. El Mono (The Monkey)

Cuando dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años después, el mono comienza una nueva matanza que obliga a los hermanos a enfrentarse al juguete maldito.

9. Antes de ti

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

10. El último encargo (The Pickup)

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos incompatibles conductores de camión, Russell y Travis, son asaltados por despiadados criminales a las órdenes de la hábil mente maestra Zoe, cuyos planes van mucho más allá del cargamento de dinero en efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este improbable dúo tiene que enfrentarse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no deja de empeorar.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

