La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: inician pruebas para saber los finalistas y competir por el líder de la semana

La tarde de este lunes 1 de septiembre iniciaron las pruebas en La Casa de los Famosos México por la competencia para conocer los finalistas del líder de la semana.

Arrancan las pruebas para ‘sacar’ a los finalistas por la competencia del líder de la semana

Alexis Ayala se convirtió en el ganador y pasará a la ronda final que se disputará esta noche del lunes 1 de septiembre.

Durante la pruebas vespertinas para conocer a los finalistas de la noche que competirán por el liderazgo de la semana, el primero grupo en pasar fue: Alexis Ayada, Aldo De Nigris y Shiky.

Alexis se convierte en el primer finalista para buscar el liderazgo de la semana

Facundo es otro de los finalistas que competirá en la última ronda para tener el liderazgo de la semana.

Facundo se convierte en finalista para la prueba final del liderazgo de la semana

Mar es otra de las finalistas que competirá en la última ronda por el liderazgo de la semana.

Mar Contreras se suma a la lista de finalistas para la prueba final del líder de la semana

Guana también se enfrentará en la prueba final de este lunes 1 de septiembre para buscar el liderazgo de la semana.

Guana está en la final para ser líder de la semana

Facundo y Guana sí estarán en la final; ambos de cuarto Día.

Debido a que en esta prueba, Mar Contreras y Alexis Ayala tuvieron el mismo tiempo, buscarán el desempate para saber quién va a la ronda final por el liderazgo de la semana.

Últimas noticias

Nueva SCJN en el Zócalo en vivo: ministras y ministros protagonizan ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando Las personas electas en el proceso electoral del Poder Judicial continúan su agenda con una ceremonia inédita con representantes de pueblos originarios en el primer cuadro de la Ciudad de México, antes de su toma de protesta formal en el Senado

‘Reggaetón Sinfónico’ Yandel anuncia concierto en CDMX: fecha y preventa para el show que une el urbano con la orquesta El cantante puertorriqueño sorprenderá a sus fans capitalinos con una fusión única de sus éxitos con arreglos espectaculares de arpas, violines, flautas, trompetas y pianos

¿Qué puedo hacer si ya me empezaron a salir varices? Aunque existen diferentes tratamientos médicos, existen métodos de prevención

SMN pronostica la formación del ciclón Lorena en el Pacífico: esta es su posible trayectoria El sistema se localiza a 220 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán