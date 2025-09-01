México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: inician pruebas para saber los finalistas y competir por el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

Por Omar Martínez

21:26 hsHoy

Mar Contreras y Alexis buscarán el desempate

Debido a que en esta prueba, Mar Contreras y Alexis Ayala tuvieron el mismo tiempo, buscarán el desempate para saber quién va a la ronda final por el liderazgo de la semana.

Facundo y Guana sí estarán en la final; ambos de cuarto Día.

21:25 hsHoy

Guana está en la final para ser líder de la semana

Guana también se enfrentará en la prueba final de este lunes 1 de septiembre para buscar el liderazgo de la semana.

21:24 hsHoy

Mar Contreras se suma a la lista de finalistas para la prueba final del líder de la semana

Mar es otra de las finalistas que competirá en la última ronda por el liderazgo de la semana.

21:23 hsHoy

Facundo se convierte en finalista para la prueba final del liderazgo de la semana

Facundo es otro de los finalistas que competirá en la última ronda para tener el liderazgo de la semana.

20:58 hsHoy

Alexis se convierte en el primer finalista para buscar el liderazgo de la semana

Durante la pruebas vespertinas para conocer a los finalistas de la noche que competirán por el liderazgo de la semana, el primero grupo en pasar fue: Alexis Ayada, Aldo De Nigris y Shiky.

Alexis Ayala se convirtió en el ganador y pasará a la ronda final que se disputará esta noche del lunes 1 de septiembre.

20:33 hsHoy

Arrancan las pruebas para ‘sacar’ a los finalistas por la competencia del líder de la semana

La tarde de este lunes 1 de septiembre iniciaron las pruebas en La Casa de los Famosos México por la competencia para conocer los finalistas del líder de la semana.

