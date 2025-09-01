La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: inician pruebas para saber los finalistas y competir por el líder de la semana

Debido a que en esta prueba, Mar Contreras y Alexis Ayala tuvieron el mismo tiempo, buscarán el desempate para saber quién va a la ronda final por el liderazgo de la semana.
Facundo y Guana sí estarán en la final; ambos de cuarto Día.
Guana también se enfrentará en la prueba final de este lunes 1 de septiembre para buscar el liderazgo de la semana.
Mar es otra de las finalistas que competirá en la última ronda por el liderazgo de la semana.
Facundo es otro de los finalistas que competirá en la última ronda para tener el liderazgo de la semana.
Durante la pruebas vespertinas para conocer a los finalistas de la noche que competirán por el liderazgo de la semana, el primero grupo en pasar fue: Alexis Ayada, Aldo De Nigris y Shiky.
Alexis Ayala se convirtió en el ganador y pasará a la ronda final que se disputará esta noche del lunes 1 de septiembre.
La tarde de este lunes 1 de septiembre iniciaron las pruebas en La Casa de los Famosos México por la competencia para conocer los finalistas del líder de la semana.