Emiliano Aguilar llama “pocos huevos” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

El hijo mayor de Pepe Aguilar desató una guerra mediática contra su padre, en la que sus medios hermanos y su cuñado han quedado involucrados

Por Víctor Cisneros

A mediados de 2024, Emiliano
A mediados de 2024, Emiliano Aguilar escribió "GPI" (gracias por invitar) en una publicación de su padre, quien compartió una fotografía de ambas familias durante la ceremonia. (emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

Emiliano Aguilar mantiene en la mira a su padre. En días pasados, el rapero arremetió en redes sociales contra Pepe Aguilar en repudio a una entrevista donde el cantante culpó a su exesposa, Carmen Treviño, de propiciar la mala relación con su primogénito.

El domingo, luego de ser presuntamente comparado con ‘El Gordo’, la mascota de Pepe, el rapero respondió publicando una fotografía editada donde los rostros de los integrantes de la familia Aguilar-Álvarez fueron reemplazados con la cara del entrañable perrito pug que Aguilar considerada como un hijo más.

La polémica publicación de Emiliano
La polémica publicación de Emiliano Aguilar contra su familia. (Instagram)

Intercambio de insultos con Nodal

Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, increpó a Emiliano, quien difundió capturas de pantalla de su tensa conversación.

Además del intercambio de insultos, seguidores de Emiliano Aguilar destacaron un comentario contra Nodal que escondía una dura crítica contra su hermana Ángela:

“Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro", escribió.

No es la primera vez que Emiliano Aguilar da un palo a su media hermana. A mediados de 2024, semanas después de la boda de Ángela y Christian Nodal, el rapero elogió a la rapera Cazzu, expareja del sonorense.

Posteriormente, durante su participación en diversos podcast, Emiliano Aguilar criticó a su media hermana por definirse como víctima de violencia de género y no reconocer su injerencia en su impopularidad, la cual escaló tras ser señalada de influir en la separación de Nodal y Cazzu.

La semana pasada, durante una dinámica con sus seguidores en TikTok, Emiliano Aguilar generó controversia al insinuar que Ángela Aguilar fue víctima de violencia durante su noviazgo con el jugador de la NFL, Josh Hall.

Posteriormente, lanzó dardos contra su hermano Leonardo y Pepe Aguilar. “Todo lo que estoy haciendo ahorita es por eso, porque no voy a dejar que nadie le falte el respeto a mi mamá”, dijo en un video.

Emiliano Aguilar difundió un supuesto
Emiliano Aguilar difundió un supuesto chat con su cuñado, Christian Nodal. (@emiliano_aguilar.t, Instagram)

La historia de amor de Pepe Aguilar y Carmen Treviño

El reciente protagonismo de Emiliano Aguilar volvió a poner bajo la lupa la historia poco conocida del primer matrimonio de Pepe Aguilar con la cantante Carmen Treviño.

Durante la década de los 80, Treviño logró notoriedad con baladas como “Quiero ser” y “Te amo así”. A principios de los 90 incursionó en el cine y, en 1994, coincidió con Pepe Aguilar en la película La güera Chabela y Jesús Cadenas. Fue ahí donde nació el romance que los llevó al altar poco tiempo después.

El matrimonio terminó pronto y, en 1997, Aguilar se casó con Aneliz Álvarez Alcalá, con quien ha formado una familia sólida junto a sus tres hijos.

En contraste, Carmen Treviño se alejó del medio hasta 2017, cuando defendió públicamente a Emiliano Aguilar tras su detención en Estados Unidos.

Carmen Treviño y Pepe Aguilar
Carmen Treviño y Pepe Aguilar tuvieron un fugaz matrimonio a mediados de los años 90. (YouTube)

