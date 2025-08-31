Temblor en México hoy: Se percibe sismo de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

¿Por qué tiembla en México y cómo se debe de actuar?

Cd Hidalgo fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 31 de agosto a los habitantes del estado de Chiapas a las 0:02 horas.

El temblor ocurrió a las 00:02 horas, con una magnitud de 4.1 grados, a una distancia de 80 km de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y tuvo una profundidad de 55.2 km.

