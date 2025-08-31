México

Temblor en México hoy: Se percibe sismo de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

07:10 hsHoy

Se registra sismo de 4.1 en Chiapas

El temblor ocurrió a las 00:02 horas, con una magnitud de 4.1 grados, a una distancia de 80 km de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y tuvo una profundidad de 55.2 km.

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cd Hidalgo, Chiapas

El temblor ocurrió a las 0:02 horas, a una distancia de 80 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 55.2 km

Por Infobae Noticias

México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Cd Hidalgo fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 31 de agosto a los habitantes del estado de Chiapas a las 0:02 horas.

06:36 hsHoy

¿Por qué tiembla en México y cómo se debe de actuar?

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

