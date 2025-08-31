México

Paty Cantú conquista La Maraka con espectacular show en vivo: “Momentos inolvidables”

La cantante pop deslumbró en el arranque de su nueva gira ' Sagitario Tour’

Por Marco Ruiz

Paty Cantú conquista La Maraka con espectacular show en vivo: “Momentos inolvidables” (Cortesía)

Paty Cantú se presentó por primera vez en el escenario de La Maraka, en la Ciudad de México, ante un público que colmó el recinto ubicado en la colonia Narvarte Poniente.

El concierto, realizado el pasado viernes 29 de agosto, marcó el inicio oficial del Sagitario Tour, con el que la cantautora mexicana celebró una velada calificada como “inolvidable” tanto por los asistentes como en sus propias redes.

La intérprete de “Suerte”, de 41 años, preparó un setlist que incluyó sus grandes éxitos y nuevos temas, acompañada de un despliegue visual y artístico que buscó conectar en un plano íntimo con sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Paty Cantú describió el evento como un “viaje en el tiempo” cuidadosamente planeado, en el que medleys, visuales y sorpresas fueron elementos clave para crear “momentos inolvidables, sanadores y únicos”. La artista agradeció al equipo creativo y técnico que acompañó la producción, así como a sus fanáticos por su apoyo constante.

La cantante pop deslumbró en el arranque de su nueva gira ' Sagitario Tour’ (Facebook Paty Cantú)

Recinto histórico, noche especial: Paty Cantú arranca su Sagitario Tour

La presentación coincidió con las celebraciones por el 70 aniversario del recinto, consolidando a La Maraka como un punto esencial para la música en vivo en la capital. De acuerdo con la programación habitual del lugar, el espectáculo tuvo una duración aproximada de entre dos y cinco horas, permitiendo a los asistentes disfrutar plenamente de los temas más emblemáticos de la cantante, como “Clavo que saca otro clavo” y “Goma de mascar”.

El público, compuesto mayoritariamente por seguidores de diversas generaciones, ovacionó cada interpretación, destacando la atmósfera de cercanía y complicidad que caracterizó el evento. La artista recordó que el show fue “especialmente pensado” para sus seguidores, como lo expresó públicamente en sus redes sociales y reiteró sobre el escenario de La Maraka.

Próximos destinos del Sagitario Tour

Tras el éxito en la Ciudad de México, la gira continuará el 6 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca. La cantante invitó a sus seguidores a acompañarla en las siguientes fechas, compartiendo el entusiasmo por lo que, según remarcó en Instagram, será una serie de presentaciones llenas de “magia”.

Recinto histórico, noche especial: Paty Cantú arranca su Sagitario Tour (Paty Cantú)

La noche en La Maraka representó un punto destacado en la carrera de Paty Cantú, al reunir talento, producción y emociones en un mismo escenario, reforzando su vínculo con el público mexicano en un recinto histórico para la música nacional.

Paty CantúLa Marakapopmexico-entretenimientoKaia LanaSagitario Tour

