Memes del regreso a clases inundan redes: padres estresados se vuelven tendencia previo al 1 de septiembre

El sufrimiento de los maestros por el fin de las vacaciones también ha sido motivo de risas entre los internautas

Por Víctor Cisneros

El inicio del ciclo escolar
El inicio del ciclo escolar ha inspirado una avalancha de memes que muestran, con mucho humor, cómo los padres enfrentan el reto de preparar a sus hijos para volver a la escuela. (Facebook)

El regreso a clases 2025-2026 llegó acompañado de un fenómeno que ya se volvió tradición en México: los memes. A pocas horas de que inicie el ciclo escolar, miles de padres de familia enfrentan la última y más estresante etapa de las vacaciones: la compra de útiles, uniformes y todo lo necesario para que sus hijos vuelvan a las aulas.

Entre mercados saturados, papelerías abarrotadas y padres que pasan la madrugada forrando libros, el caos de la “víspera escolar” encontró un respiro en el humor digital. “Es como un tornado de responsabilidades que llega de golpe”, escribió un usuario en Facebook, junto a la imagen de una caricatura perseguida por una nube gigante de papeles.

El regreso a clases 2025-2026 llegó acompañado de un fenómeno que ya se volvió tradición en México: los memes. (Facebook)

Otros memes reflejan el alivio que sienten muchos padres al saber que sus hijos volverán a la escuela, aunque los maestros no comparten del todo esa emoción.

La conversación digital no solo retrata el estrés financiero por la larga lista de materiales escolares, sino también la logística que implica el regreso a la rutina: levantarse temprano, preparar loncheras y cumplir con horarios. Para muchos, el humor funciona como un escape frente a una jornada que mezcla ansiedad y nostalgia.

Usuarios de redes sociales recurrieron al humor para lidiar con el regreso a clases. (Foto: Captura de pantalla, X)
Más allá del estrés y los gastos, los memes del regreso a clases reflejan una tradición digital que año con año gana fuerza. (Facebook)
Para muchos, el humor funciona como un escape frente a una jornada que mezcla ansiedad y nostalgia. (Facebook)

¿Habrá bloqueos en CDMX el 1 de septiembre?

Uno de los temores adicionales para el regreso a clases en la capital era la posibilidad de un mega bloqueo convocado por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT). Sin embargo, tras una reunión con autoridades capitalinas, la movilización fue pospuesta.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, junto con representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. “Reiteramos que continuaremos trabajando de manera conjunta para alcanzar acuerdos y evitar afectaciones a la ciudadanía”, informó la dependencia.

Los transportistas exigían un aumento en la tarifa del transporte público, actualmente de seis a ocho pesos, con la intención de elevarla a entre diez y doce pesos. Argumentan que desde 2022 no se ha autorizado ningún ajuste, lo que ha dejado a varias rutas en condiciones precarias.

La suspensión del paro garantiza que, al menos en este primer día de clases, la movilidad no se verá afectada en la capital, lo que dio tranquilidad a padres y estudiantes.

Humor como catarsis colectiva

Más allá del estrés y los gastos, los memes del regreso a clases reflejan una tradición digital que año con año gana fuerza. Entre la ironía de los padres exhaustos y la alegría de quienes celebran volver a la rutina, la red se convierte en un espacio de catarsis colectiva.

En X, el regreso a clases dio pie a hilarantes memes. (Captura de pantalla, X)
