México

Edwin Luna reacciona a rumores sobre su orientación y al apodo de la ‘Reina Grupera’

El artista aseguró que busca romper estigmas en torno a los hábitos de belleza entre los hombres

Por Víctor Cisneros

Guardar
Luna aseguró que busca romper
Luna aseguró que busca romper estigmas en torno a los hábitos de belleza entre los hombres. (@edwinlunat, Instagram)

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, ha decidido enfrentar con humor y naturalidad las críticas y apodos que circulan sobre su imagen pública.

En una reciente entrevista con medios, el cantante abordó el mote de ‘Reina Grupera’ y las bromas sobre su estilo y cuidado personal, dejando claro que, lejos de incomodarlo, considera que forman parte del espectáculo y de la dinámica del entretenimiento. “Van cambiando el título poco a poquito. Sí, es parte del show. Yo creo que lo importante […] es que estemos presentes, para bien, para mal o como sea”, expresó.

“Sí, yo sí soy de
“Sí, yo sí soy de los que me pongo bótox y voy y me hago cosillas en la cara… me pongo sérum, crema, de eso”, afirmó el cantante. Edwin Luna

El artista, conocido por su presencia constante en la escena musical regional, subrayó que la atención del público, ya sea positiva o negativa, es suficiente para mantenerse vigente.

Luna no percibe el apodo como una ofensa, sino como una etiqueta más dentro del medio, y enfatizó que su prioridad es seguir conectado con la audiencia.

En cuanto a su rutina de cuidado personal, Luna se mostró abierto y transparente. Reconoció que utiliza productos como bótox, sérum y cremas faciales, y que no tiene reparos en admitirlo públicamente. “Sí, yo sí soy de los que me pongo bótox y voy y me hago cosillas en la cara… me pongo sérum, crema, de eso”, afirmó el cantante.

El cantante suele hacer frente
El cantante suele hacer frente a las críticas que recibe en redes sociales. (@edwinlunat)

Luna también señaló que muchos hombres recurren a este tipo de cuidados, aunque pocos lo reconocen abiertamente por temor al juicio social. Su postura busca normalizar el autocuidado masculino y romper con los estigmas que aún persisten en torno a estas prácticas.

Una de las anécdotas que más llamó la atención durante la entrevista fue la confesión de Luna sobre su reciente cambio de talla y la manera en que esto ha impactado su vida cotidiana. El cantante relató, entre risas, que descubrió que llevaba puesto un pantalón de su esposa, Kimberly Flores, después de haber bajado varias tallas. “Ayer traía un pantalón y hasta ayer me di cuenta que era de mi esposa… Bajé, ya había estado usando talla 36 y ahorita soy 28 de cintura”.

A lo largo de su carrera, Luna ha enfrentado cuestionamientos por su estilo personal, como cuando fue uno de los primeros en teñirse el cabello de múltiples colores dentro del género grupero. El cantante recordó que esas críticas, lejos de afectarlo, lo han fortalecido con el tiempo. “En aquel entonces fui de los primeros que se pintaran el cabello de muchísimos colores y también me criticaban mucho por eso… esas críticas me han curtido”, finalizó.

Temas Relacionados

Edwin LunaLa Trakalosa de MonterreyCuidado personal masculinoReina GruperaKimberly Floresmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la ruta de la ‘Resistencia’, movilización convocada por Alessandra Rojo de la Vega

La jornada empieza este 31 de agosto busca reunir voces diversas y abrir espacios de diálogo en la capital mexicana

Esta es la ruta de

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’

La cantante sorprendió a miles de asistentes durante un concierto de su gira “Las mujeres ya no lloran” en el estadio GNP Seguros en CDMX

Shakira rinde emotivo tributo a

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

La suma de críticas, gestos y comentarios dentro y fuera del reality ha generado un ambiente adverso para la actriz

Viralizan video de Abelito aborreciendo

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

La doble ejecución eleva a seis el número de policías asesinados en Hidalgo en menos de dos meses

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

Reclutamiento forzado: hallan sin vida a dos menores que peleaban por el CJNG en Sinaloa, UdeG advierte repunte de secuestros

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

Filtran nombre del quinto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 31 de agosto, según encuestas finales

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México durante la madrugada de este 31 de agosto?

DEPORTES

Alcalde de Benito Juárez amenaza

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”