Edwin Luna reacciona a rumores sobre su orientación y al apodo de la ‘Reina Grupera’

Luna aseguró que busca romper estigmas en torno a los hábitos de belleza entre los hombres. (@edwinlunat, Instagram)

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, ha decidido enfrentar con humor y naturalidad las críticas y apodos que circulan sobre su imagen pública.

En una reciente entrevista con medios, el cantante abordó el mote de ‘Reina Grupera’ y las bromas sobre su estilo y cuidado personal, dejando claro que, lejos de incomodarlo, considera que forman parte del espectáculo y de la dinámica del entretenimiento. “Van cambiando el título poco a poquito. Sí, es parte del show. Yo creo que lo importante […] es que estemos presentes, para bien, para mal o como sea”, expresó.

“Sí, yo sí soy de los que me pongo bótox y voy y me hago cosillas en la cara… me pongo sérum, crema, de eso”, afirmó el cantante. Edwin Luna

El artista, conocido por su presencia constante en la escena musical regional, subrayó que la atención del público, ya sea positiva o negativa, es suficiente para mantenerse vigente.

Luna no percibe el apodo como una ofensa, sino como una etiqueta más dentro del medio, y enfatizó que su prioridad es seguir conectado con la audiencia.

En cuanto a su rutina de cuidado personal, Luna se mostró abierto y transparente. Reconoció que utiliza productos como bótox, sérum y cremas faciales, y que no tiene reparos en admitirlo públicamente. “Sí, yo sí soy de los que me pongo bótox y voy y me hago cosillas en la cara… me pongo sérum, crema, de eso”, afirmó el cantante.

El cantante suele hacer frente a las críticas que recibe en redes sociales. (@edwinlunat)

Luna también señaló que muchos hombres recurren a este tipo de cuidados, aunque pocos lo reconocen abiertamente por temor al juicio social. Su postura busca normalizar el autocuidado masculino y romper con los estigmas que aún persisten en torno a estas prácticas.

Una de las anécdotas que más llamó la atención durante la entrevista fue la confesión de Luna sobre su reciente cambio de talla y la manera en que esto ha impactado su vida cotidiana. El cantante relató, entre risas, que descubrió que llevaba puesto un pantalón de su esposa, Kimberly Flores, después de haber bajado varias tallas. “Ayer traía un pantalón y hasta ayer me di cuenta que era de mi esposa… Bajé, ya había estado usando talla 36 y ahorita soy 28 de cintura”.

A lo largo de su carrera, Luna ha enfrentado cuestionamientos por su estilo personal, como cuando fue uno de los primeros en teñirse el cabello de múltiples colores dentro del género grupero. El cantante recordó que esas críticas, lejos de afectarlo, lo han fortalecido con el tiempo. “En aquel entonces fui de los primeros que se pintaran el cabello de muchísimos colores y también me criticaban mucho por eso… esas críticas me han curtido”, finalizó.