México

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

La acción se llevó a cabo tras ser localizado el sitio parte de por elementos de seguridad y del Ejército Mexicano

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

En un operativo coordinado, agentes ministeriales, fuerzas armadas y autoridades estatales aseguraron una importante cantidad de armas, presunta droga y equipo táctico en un domicilio de Culiacán, Sinaloa, tras ejecutar una orden de cateo en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la operación se originó después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y policías estatales reportaron la ubicación de un inmueble sospechoso.

Posteriormente, policías y peritos especializados del Ministerio Público Federal arribaron al lugar para efectuar la orden técnica de investigación, contando con el respaldo de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Durante la inspección, los elementos localizaron más de 30 armas de fuego, cargadores de diversos calibres, cartuchos y diversas dosis de presunta metanfetamina tanto líquida como sólida.

Entre lo asegurado se encuentra:

  • Un fusil Barrett calibre .50
  • Una ametralladora calibre .50 
  • Cinco ametralladoras de diversos calibres
  • Veinticinco fusiles
  • Cinco pistolas
Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Además, fueron localizados 59 cargadores para armas de distintos modelos y 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm.

En el sitio también fueron decomisados cinco costales de material sintético blanco que almacenaban una sustancia sólida con características similares a la metanfetamina, cuyo peso se aproximó a 150 kilogramos, así como dos bidones con un volumen aproximado de 80 litros de una sustancia identificada preliminarmente como metanfetamina líquida.

El decomiso incluyó también cuatro cascos tácticos.

Las autoridades precisaron que tanto los objetos asegurados como el inmueble permanecerán bajo resguardo, con el objetivo de dar inicio a las investigaciones pertinentes.

Detienen a dos civiles armados tras persecución

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Este sábado, en un segundo hecho, y tras una persecución registrada en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano lograron la detención de dos civiles a quienes les fueron asegurados armas de fuego y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa detalló que la acción se efectuó durante patrullajes realizados por elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad estatal, quienes identificaron un vehículo sedán azul cuyo conductor mostró una conducta evasiva al notar la presencia de las autoridades y aceleró la marcha.

Ante el hecho, los uniformados dieron seguimiento al automóvil hasta que el conductor perdió el control de la unidad. Tras descender del vehículo, ambos ocupantes intentaron nuevamente evadir a los agentes, quienes lograron su detención en el sitio.

Luego de controlar la situación, los agentes realizaron una revisión al automóvil, en la que localizaron una carabina M4 calibre 5.56 mm, un arma corta calibre 9 mm con su respectivo cargador abastecido, así como cargadores abastecidos calibre 5.56 mm.

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Tanto los detenidos como el armamento y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes.

Temas Relacionados

metanfetaminaarmamentoCuliacánLos ChapitosLos MayosCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones

Mantener la densidad ósea adecuada depende de varios factores, principalmente del tipo de calcio y la manera en que el cuerpo lo absorbe

Estos son los dos tipos

Gana Gato: jugada ganadora y resultado del último sorteo

El sorteo Gana Gato se realiza tres ocasiones por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2899 dada a conocer por la Lotería Nacional

Gana Gato: jugada ganadora y

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la placa

La Casa de los Famosos

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la

Beca Rita Cetina 2025: estas son las dos etapas para registrarse en septiembre

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria el siguiente mes para que más alumnos de secundaria se incorporen

Beca Rita Cetina 2025: estas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los municipios del

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

Thunderbolts estrena con éxito en streaming y lidera el ranking de Disney+ México

Mariana Botas podría ser la siguiente eliminada de La Casa de los Famosos 3, aseguran los habitantes de Noche

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Cruz Azul vence a las

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro