Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Foto: SSP Sinaloa

En un operativo coordinado, agentes ministeriales, fuerzas armadas y autoridades estatales aseguraron una importante cantidad de armas, presunta droga y equipo táctico en un domicilio de Culiacán, Sinaloa, tras ejecutar una orden de cateo en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la operación se originó después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y policías estatales reportaron la ubicación de un inmueble sospechoso.

Posteriormente, policías y peritos especializados del Ministerio Público Federal arribaron al lugar para efectuar la orden técnica de investigación, contando con el respaldo de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Durante la inspección, los elementos localizaron más de 30 armas de fuego, cargadores de diversos calibres, cartuchos y diversas dosis de presunta metanfetamina tanto líquida como sólida.

Entre lo asegurado se encuentra:

Un fusil Barrett calibre .50

Una ametralladora calibre .50

Cinco ametralladoras de diversos calibres

Veinticinco fusiles

Cinco pistolas

Foto: SSP Sinaloa

Además, fueron localizados 59 cargadores para armas de distintos modelos y 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm.

En el sitio también fueron decomisados cinco costales de material sintético blanco que almacenaban una sustancia sólida con características similares a la metanfetamina, cuyo peso se aproximó a 150 kilogramos, así como dos bidones con un volumen aproximado de 80 litros de una sustancia identificada preliminarmente como metanfetamina líquida.

El decomiso incluyó también cuatro cascos tácticos.

Las autoridades precisaron que tanto los objetos asegurados como el inmueble permanecerán bajo resguardo, con el objetivo de dar inicio a las investigaciones pertinentes.

Detienen a dos civiles armados tras persecución

Foto: SSP Sinaloa

Este sábado, en un segundo hecho, y tras una persecución registrada en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano lograron la detención de dos civiles a quienes les fueron asegurados armas de fuego y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa detalló que la acción se efectuó durante patrullajes realizados por elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad estatal, quienes identificaron un vehículo sedán azul cuyo conductor mostró una conducta evasiva al notar la presencia de las autoridades y aceleró la marcha.

Ante el hecho, los uniformados dieron seguimiento al automóvil hasta que el conductor perdió el control de la unidad. Tras descender del vehículo, ambos ocupantes intentaron nuevamente evadir a los agentes, quienes lograron su detención en el sitio.

Luego de controlar la situación, los agentes realizaron una revisión al automóvil, en la que localizaron una carabina M4 calibre 5.56 mm, un arma corta calibre 9 mm con su respectivo cargador abastecido, así como cargadores abastecidos calibre 5.56 mm.

Foto: SSP Sinaloa

Tanto los detenidos como el armamento y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes.