Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

Alicia Villarreal denunció públicamente que le intentaron hackear las cuentas. (Facebook Alicia Villarreal)

Alicia Villarreal alertó a sus fans a través de redes sociales sobre el posible hackeo de sus cuentas, pues compartió una serie de imágenes en las que se leían las alertas que le llegaron a su teléfono.

“Alguien ajeno al equipo de Alicia Villarreal está intentando hackear todas las cuentas”, escribió a través de sus instantáneas con varios iconos de alerta.

En las capturas de pantalla de su celular se observa que se intentó ingresar a sus cuentas por medio de un dispositivo Apple en Toluca, México; así como un intento de acceder a su cuenta personal de Instagram.

Hasta el momento, la cantante de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” no ha dado a conocer un comunicado oficial, pero se ha mantenido activa en sus redes sociales.

Cabe recordar que fue por el mismo medio por el que dio a conocer que se había dado una nueva oportunidad en el amor luego de que atravesara un proceso de divorcio con Cruz Martínez, de quien ya está legalmente separada.

Alicia Villarreal se dio una nueva oportunidad en el amor tras divorciarse oficialmente de Cruz Martínez

El anuncio de la relación sentimental entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha generado una oleada de reacciones positivas entre los seguidores de la cantante, quienes han mostrado su respaldo tras los difíciles episodios personales que la artista atravesó en los últimos meses con Cruz Martínez, con quien estuvo casada durante 22 años.

La confirmación del vínculo entre la cantante y el influencer mexicano Cibad Hernández, de 42 años, se produjo a través de las redes sociales de la artista. En una de sus publicaciones, expresó: “Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”.

Alicia Villarreal agradece el apoyo de sus seguidores en medio de su nueva etapa personal (IG)

La pareja selló su relación con un tatuaje compartido, en el que se distinguen una letra, números y un corazón: “C8217”. La intérprete del regional mexicano acompañó la imagen con un mensaje en el que reiteró su decisión de vivir esta etapa con transparencia: “Seguramente me verán mucho con Cibad Hernández, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá”.

Cabe recordar que el proceso de divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se formalizó el 6 de agosto de 2025, cuando las autoridades de Estados Unidos concedieron la disolución legal del matrimonio. La separación se produjo en un contexto de controversias y acusaciones, incluyendo señalamientos de violencia doméstica que Martínez negó categóricamente.