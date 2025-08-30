ONG pide priorizar atención al VIH en políticas públicas de salud en México

ONG llama a México a fortalecer estrategias contra VIH y otras ITS. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) lanzó un llamado urgente a las autoridades mexicanas para priorizar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en la agenda nacional de políticas públicas de salud.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día más de un millón de personas en el mundo contraen una ITS curable como sífilis, gonorrea, clamidia o tricomoniasis. En América Latina y el Caribe, se estima que 38 millones de personas sexualmente activas viven con alguna de estas infecciones, muchas de ellas sin saberlo.

En este contexto, AHF subrayó que la salud sexual es parte esencial del bienestar integral, y que para garantizarla se requiere acceso a información científica, servicios médicos accesibles, sin estigmas y con enfoque de derechos.

“La salud sexual no es un lujo, es un derecho y una necesidad de salud pública”, declaró la doctora Patricia Campos López, Jefa del Buró de AHF para América Latina y el Caribe.

México: cifras que preocupan

En México, el VIH continúa representando un reto importante. Según datos de la Secretaría de Salud Federal, hasta la semana 32 de 2025 se han notificado 10 mil 712 casos acumulados de VIH, apenas 2% menos que en el mismo periodo de 2024. Tan solo en esa semana, se confirmaron 410 nuevas infecciones, una cifra muy por encima de la mediana histórica.

El boletín epidemiológico de CENSIDA (abril-junio 2025) destaca que los hombres que tienen sexo con hombres son el grupo con mayor positividad en pruebas de VIH, con un ligero incremento respecto a 2017. Le siguen los trabajadores sexuales masculinos y personas privadas de la libertad, este último grupo con un preocupante aumento de 0.3% a 0.5% en los últimos tres años. En contraste, la positividad en hombres heterosexuales disminuyó 0.7% en el mismo periodo.

A pesar de los avances en tratamiento —137 mil 936 personas reciben actualmente terapia antirretroviral (TAR), 56% más que en 2018—, persiste el diagnóstico tardío: el 39% de los casos se detecta en etapas avanzadas. Además, se mantiene una marcada brecha de género: por cada mujer con VIH hay cuatro hombres; en la Ciudad de México, la proporción se eleva a nueve a uno.

Repunte de otras ITS y falta de respuesta estructural

Además del VIH, otras ITS muestran un aumento preocupante. La sífilis adquirida creció 13% en 2025 con 12,482 casos, mientras la sífilis congénita aumentó 9% con 354 casos registrados. La gonorrea subió 14%, alcanzando 3,487 casos. En contraste, algunas infecciones como el linfogranuloma venéreo, el chancroide, el herpes genital y la tricomoniasis registraron descensos.

El caso más alarmante es el de Mpox (antes viruela símica), que en México aumentó 860% respecto a 2024, con 509 casos confirmados en 2025. Sin embargo, México no cuenta con un programa nacional específico de atención ni ha solicitado vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS y OMS, como sí lo han hecho otros países latinoamericanos.

Llamado a una política integral de salud sexual

Ante este panorama, José Antonio Matus, Coordinador de Abogacía de AHF México, destacó la necesidad de una política integral de salud sexual que incluya herramientas de prevención combinada, autocuidado, derecho al placer y atención sin estigmas.

“Los centros de salud deben ser lugares seguros, con personal capacitado y presupuesto adecuado, donde se garantice el acceso igualitario a pruebas, tratamientos y acompañamiento”, afirmó.

Además, AHF insiste en fortalecer la Educación Sexual Integral, ya que la evidencia demuestra que mejora el conocimiento y las conductas preventivas. Sin embargo, su implementación sigue siendo desigual en México y América Latina.

AHF México, por su parte, promueve el derecho a la salud sexual sin discriminación y brinda servicios gratuitos a través de sus Wellness Centers en CDMX, Cuernavaca, Guadalajara y Mérida, donde ofrece consejería, pruebas rápidas, consultas médicas y tratamientos. También tiene puntos de atención en Oaxaca, Tijuana y Xalapa.