México

Madres mexicanas se enfrentan en un Torneo de Lanzamiento de Chancla y video se vuelve viral

El evento de lanzamiento de chancla se convirtió en fenómeno viral, mostrando cómo la destreza de las madres mexicanas se ha transformado en un juego competitivo

Por Jesús F. Beltrán

El video viral muestra a
El video viral muestra a varias mujeres participando en un torneo comunitario de lanzamiento de chancla, inspirado en la famosa destreza de las madres mexicanas. (Instagram / elmandelosinsumo)

Un video viral ha generado carcajadas y miles de reacciones en las redes sociales al capturar una competencia inusual que celebra la destreza de las madres mexicanas en uno de los métodos de disciplina más conocidos: el lanzamiento de chancla. La grabación muestra a un grupo de mujeres de una colonia reunidas en lo que se ha bautizado como el “Torneo Local de Lanzamiento de Chancla”.

El evento, que se realizó de forma espontánea y con un ambiente relajado, rápidamente ganó popularidad en plataformas como TikTok, acumulando más de 1 millón de reacciones. La dinámica del juego era simple pero desafiante: las participantes debían lanzar una chancla hacia una mesa con botellas apiladas, demostrando su puntería y destreza. El objetivo era derribar las botellas con un solo lanzamiento, algo que, según los organizadores, requería el dominio de una habilidad que muchas madres mexicanas perfeccionan con los años en su hogar.

El juego no solo fue una muestra de destreza física, sino también un guiño a una tradición que muchos mexicanos conocen bien: la chancla como una herramienta de disciplina utilizada por madres y abuelas. Los participantes, entre risas y complicidad, recrearon la famosa habilidad de lanzar la chancla con precisión infalible, una habilidad que, como muchos comentaron, se desarrolla bajo la presión de la ira.

Las mujeres mostraron el poder
Las mujeres mostraron el poder de la chancla como un símbolo de disciplina y humor mexicano. (Instagram / elmandelosinsumo)

Pero tienen que estar enojadas, si no no funciona”, comentó una de las participantes, mientras otra agregó: “El poder de la chancla solo funciona con el poder de la ira”. Este tipo de comentarios resonó en los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente hicieron eco de las bromas y recuerdos compartidos sobre el temido lanzamiento de la chancla en la infancia.

El video muestra a las mujeres disfrutando del momento con un ambiente festivo y lleno de risas. No se trataba solo de un juego, sino de una celebración de la cultura mexicana y de las experiencias que muchos mexicanos, sin importar su edad, han compartido con sus madres a lo largo de los años. El lanzamiento de chancla no solo evoca una sensación de miedo, sino también una gran dosis de cariño y conexión familiar.

Algunos de los comentarios de los espectadores destacaron cómo, en muchas casas, la chancla no solo se usaba para reprender, sino que se convirtió en un símbolo de protección y enseñanza. La naturaleza del juego, de alguna manera, permitió que las participantes reinterpreten esta tradicional herramienta de disciplina de una forma más lúdica y alegre.

Sin duda, esta peculiar competencia no solo despertó carcajadas, sino que también reforzó el lugar de la chancla como uno de los símbolos culturales más divertidos y temidos de la infancia mexicana Crédito: Instagram / elmandelosinsumo

El video, acompañado de cientos de comentarios humorísticos y nostálgicos, continuó ganando popularidad, con más de 1 millón de reacciones hasta el momento de su difusión. Muchos usuarios en redes compartieron sus propias historias sobre el temido lanzamiento de chancla, con frases como: “Fallaron porque tienen que ponerlas bajo presión” o “El poder de la chancla solo se demuestra cuando hay amor y rabia a la vez”.

