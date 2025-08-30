México

¿Lloverá en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? Este es el clima de hoy 30 de agosto en CDMX

La colombiana se prepara para el cuarto show de esta segunda parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Por Ignacio Izquierdo

Shakira subió a Danna al
Shakira subió a Danna al escenario como invitada especial durante la primera noche de su regreso al estadio GNP Seguros de México - crédito @shakira/INstagram

Con el inicio de una nueva serie de presentaciones a partir del 26 de agosto, Shakira suma cinco conciertos adicionales a los siete previamente realizados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, lo que sitúa sus shows entre los de mayor convocatoria de la actualidad en la capital mexicana.

El espectáculo programado para la noche de hoy 30 de agosto está previsto que comience a las 20:30 horas, y, según los organizadores, la artista colombiana prepara cambios en el repertorio y modificaciones en vestuario, buscando ofrecer una experiencia renovada y exclusiva para sus seguidores.

Las expectativas sobre las condiciones meteorológicas han cobrado especial relevancia entre los asistentes, dado que agosto ha presentado lluvias intensas en la Ciudad de México, dificultando la realización de múltiples eventos masivos y obligando al público a tomar precauciones adicionales.

El reporte de Meteored anticipa que esta noche se espera lluvia fuerte, con el cielo nuboso y una temperatura cercana a los 16°C (60,8°F), una combinación que podría incidir en la logística y la comodidad durante la entrada y permanencia en el recinto.

¿Llevo paraguas? Recomendaciones ante la inminente lluvia que caerá sobre Shakira

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2025. La
CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2025. La artista colombiana Shakira volvió a la Ciudad de México con su espectáculo “Las mujeres ya no lloran World Tour”, sumando un par de fechas en el Estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Tomando en cuenta las restricciones de seguridad —en el estadio no está permitido el ingreso de paraguas—, las recomendaciones para los fanáticos que planean asistir al concierto incluyen portar ropa impermeable y prendas abrigadoras. Esta advertencia resulta crucial para quienes buscan disfrutar el evento en óptimas condiciones, minimizando el impacto de la lluvia y el descenso térmico pronosticado por los meteorólogos.

Recuerda que debido al clima, es posible que el espectáculo se demore en empezar, especialmente por la seguridad de los propios fans y porque la lluvia suele retrasar la llegada de los asistentes. De cualquier manera, trata de medir bien tu tiempo.

¿Qué canciones cantará Shakira hoy?

La barranquillera cantó con el
La barranquillera cantó con el Mariachi Gama Mil (Ocesa)

Estas circunstancias meteorológicas no han disminuido la expectativa por un concierto calificado entre los más destacados del año, en el que la artista busca conectar con su público mexicano a través de innovaciones en cada presentación.

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour hace unos meses, pero con algunas variaciones y nuevas canciones:

  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

