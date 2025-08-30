La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan una actividad tras la fiesta temática la tarde de hoy 30 de agosto

Pese a los estragos de la fiesta temática tropical, los habitantes realizan una actividad con patrocinadores durante la tarde de este 30 de agosto. Más tarde, los nominados comenzaran a realizar sus maletas para la gala de eliminación.
Ellos son los habitantes en riesgo de salir el próximo domingo 31 de agosto:
