Sinaloa aplicará multas por polarizado excesivo en autos a partir del 1 de septiembre, estos son los nuevos parámetros

Las sanciones forman parte de la campaña Movilidad Segura. (FOTO: SSPE Sinaloa)

A partir del 1 de septiembre del 2025, las autoridades de seguridad en Sinaloa comenzarán a aplicar multas por el uso de polarizado que exceda los niveles permitidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con la dependencia, las sanciones forman parte de la campaña Movilidad Segura y se realizarán en el marco de operativos interinstitucionales, principalmente en los Puestos de Inspección Ciudadana.

Asimismo, la SSPE precisó que el objetivo de esta medida es prevenir delitos, accidentes y otros riesgos para la ciudadanía, y descartó que tenga fines recaudatorios.

Por su parte, las autoridades explicaron que el polarizado extremo dificulta la visibilidad hacia el interior de los vehículos, lo que puede ser aprovechado por grupos delincuenciales para cometer ilícitos como el robo de automóviles, además, advirtieron que representa un riesgo para los propios usuarios ya que en situaciones de inseguridad, podrían ser objeto de agresiones.

“Con la finalidad de transparentar estas acciones, se acordaron medidas homologadas para llevar a cabo esta fase en el marco de operativos interinstitucionales. Esto significa que las sanciones se aplicarán preferentemente en los Puestos de Inspección Ciudadana que establezca el grupo interinstitucional.

La SSPE asegura que esta medida es para evitar actos delictivos y mantener a la población con mayor seguridad. (FOTO: SSPE Sinaloa)

¿Qué entintados estarán permitidos y cuáles no?

De acuerdo con la Seguridad Pública de Sinaloa, el programa Movilidad Segura contempla usar un entintado que reduzca hasta en un 35%, si algún automovilista usa polarizados a menos del porcentaje serán sancionados con las nuevas leyes establecidas.

“Queda prohibido usar polarizados con tonalidades oscuras o que reduzcan la visibilidad a menos del 35%.

“Reglamento general de tránsito y transporte de Sinaloa, Art. 88″, se lee en su publicación.

El nuevo reglamento indica que el polarizado no debe reducir la visión menos del 35%. (FOTO: SSPE Sinaloa)

Coordinación de autoridades a nivel estatal

En una reunión realizada e el Complejo Estatal de Seguridad Pública, la SSP Sinaloa acordó con los titulares de las Secretarías y Direcciones de Seguridad y Tránsito de los 20 municipios homologar los criterios de aplicación de sanciones con base en la Ley de Movilidad Sustentable, los Reglamentos de Tránsito y los Bandos Municipales de Gobierno.

La institución destacó que habrá coordinación entre los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas, y que se aplicará cero tolerancia a los elementos que incurran en abusos durante los operativos.

Finalmente, la SSP Sinaloa recordó que la ciudadanía puede denunciar actos de extorsión o cualquier irregularidad a través de las líneas 911 y 089.