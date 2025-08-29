CDMX: este programa garantiza pensión de 3 mil pesos para hombres

La Pensión Hombres Bienestar garantiza un pago de 3 mil pesos bimestrales para los hombres de la CDMX. (Foto: @DirPCAzcapo)

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Pensión Hombres Bienestar, una iniciativa dirigida a hombres que, hasta ahora, no habían sido contemplados en los esquemas de apoyo social locales.

Este programa está focalizado en habitantes masculinos de la capital que tengan al menos 63 años cumplidos y que no superen los 64 años con 10 meses al momento de su inscripción. El objetivo es cubrir el periodo anterior a la incorporación a la Pensión de Adultos Mayores del Gobierno federal, la cual comienza a partir de los 65 años de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), el esquema garantiza la entrega de tres mil pesos de manera bimestral a cada beneficiario, por un periodo máximo de seis bimestres. Esto significa que, a lo largo de su participación, cada persona podrá recibir hasta 18 mil pesos. El propósito central del programa es apoyar la transición de los hombres adultos mayores hacia el acceso pleno a los derechos sociales y fomentar la equidad en la capital del país.

Para solicitar el apoyo de Hombres Bienestar, los interesados deben residir en la Ciudad de México y cumplir con la edad establecida. La inscripción requiere la presentación de ciertos documentos para acreditar identidad y domicilio.

Los posibles beneficiarios deberán presentar su CURP, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente que haga constar la residencia en la ciudad. En caso de ser necesario, se solicita también información de familiares o tutores para efectos de contacto y registro.

Pensión Hombres Bienestar busca ser un programa que ofrezca mayor tranquilidad a los beneficiarios y con miras a una justicia social. (Captura de pantalla)

El beneficio es transitorio y solo cubre el periodo anterior al acceso a la pensión federal, por lo que se limita a un máximo de seis bimestres por beneficiario. Esto permite asegurar que, al cumplir los 65 años, los participantes puedan incorporarse de forma directa al programa federal sin interrupción en la entrega de recursos económicos, entre los objetivos del beneficio se destaca la justicia social y ofrecer una mayor tranquilidad para los hombres en este rango de edad.

En este contexto, las autoridades de la Sebien y del Gobierno de la Ciudad de México han informado que por el momento no existen convocatorias abiertas para nuevos registros en el programa. Llaman a la población interesada a mantenerse atenta a los canales informativos oficiales y redes sociales, donde se publicarán las siguientes fechas y mecanismos de inscripción, así como los medios de contacto disponibles para resolver dudas y ofrecer orientación sobre el proceso.