México

CDMX: este programa garantiza pensión de 3 mil pesos para hombres

La personas que busquen vincularse a este programa social no deberán rebasar los 64 años y 10 meses de edad

Por Jaqueline Viedma

Guardar
La Pensión Hombres Bienestar
La Pensión Hombres Bienestar garantiza un pago de 3 mil pesos bimestrales para los hombres de la CDMX. (Foto: @DirPCAzcapo)

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Pensión Hombres Bienestar, una iniciativa dirigida a hombres que, hasta ahora, no habían sido contemplados en los esquemas de apoyo social locales.

Este programa está focalizado en habitantes masculinos de la capital que tengan al menos 63 años cumplidos y que no superen los 64 años con 10 meses al momento de su inscripción. El objetivo es cubrir el periodo anterior a la incorporación a la Pensión de Adultos Mayores del Gobierno federal, la cual comienza a partir de los 65 años de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), el esquema garantiza la entrega de tres mil pesos de manera bimestral a cada beneficiario, por un periodo máximo de seis bimestres. Esto significa que, a lo largo de su participación, cada persona podrá recibir hasta 18 mil pesos. El propósito central del programa es apoyar la transición de los hombres adultos mayores hacia el acceso pleno a los derechos sociales y fomentar la equidad en la capital del país.

Para solicitar el apoyo de Hombres Bienestar, los interesados deben residir en la Ciudad de México y cumplir con la edad establecida. La inscripción requiere la presentación de ciertos documentos para acreditar identidad y domicilio.

Los posibles beneficiarios deberán presentar su CURP, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente que haga constar la residencia en la ciudad. En caso de ser necesario, se solicita también información de familiares o tutores para efectos de contacto y registro.

Pensión Hombres Bienestar busca ser
Pensión Hombres Bienestar busca ser un programa que ofrezca mayor tranquilidad a los beneficiarios y con miras a una justicia social. (Captura de pantalla)

El beneficio es transitorio y solo cubre el periodo anterior al acceso a la pensión federal, por lo que se limita a un máximo de seis bimestres por beneficiario. Esto permite asegurar que, al cumplir los 65 años, los participantes puedan incorporarse de forma directa al programa federal sin interrupción en la entrega de recursos económicos, entre los objetivos del beneficio se destaca la justicia social y ofrecer una mayor tranquilidad para los hombres en este rango de edad.

En este contexto, las autoridades de la Sebien y del Gobierno de la Ciudad de México han informado que por el momento no existen convocatorias abiertas para nuevos registros en el programa. Llaman a la población interesada a mantenerse atenta a los canales informativos oficiales y redes sociales, donde se publicarán las siguientes fechas y mecanismos de inscripción, así como los medios de contacto disponibles para resolver dudas y ofrecer orientación sobre el proceso.

Temas Relacionados

CDMXPensión Hombres Bienestar60 a 64 añoshombresprograma socialAdultos mayoresClara BrugadaPensión de Adultos Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a chofer de un auto que llevaba más de 54 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

En la unidad particular había 200 paquetes con la droga

Detienen a chofer de un

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Alito Moreno pide protección a la Segob, argumenta amenazas de Noroña y Emilio González

El dirigente nacional del PRI presentó una solicitud formal que también abarca a otros personajes como Manuel Añorve y Rubén Moreira

Alito Moreno pide protección a

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 28 de agosto

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor sucedió a las 18:01 horas, a una distancia de 7 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 158.1 km

Sismo de 4.1 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conceden suspensión para evitar envío

Conceden suspensión para evitar envío a EEUU del “Chalamán”, familiar de El Mencho y operador del CJNG

Detienen a chofer de un auto que llevaba más de 54 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Difunden video de adolescente sometido por sicarios del CJNG tras ser localizado en Guanajuato

Detenidos con 10 millones de pesos en metanfetamina en Morelos estarían ligados con líderes de la Familia Michoacana

Tras detención de presuntos integrantes de la Unión Tepito, Cártel de Sinaloa balea casa de sus familiares en Morelos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 28 de agosto: Aldo se convierte en el primer finalista del Reto de salvación

Fabiola Campomanes reaparece desde el hospital: se retiró los implantes mamarios tras graves síntomas

Kate del Castillo y Daniela Schmidt presentan ‘Instintos’, su nueva película

Luto en TV Azteca: muere Luis Canseco, productor de ’100 mexicanos’ y deja pendiente ‘La Granja VIP’ con Adal Ramones

Survivor México: quién sale eliminado hoy 28 de agosto

DEPORTES

Hamzah Sheeraz y el reto

Hamzah Sheeraz y el reto a Canelo Álvarez: “Uno de los mejores boxeadores”

Comentarista de TUDN narrará la pelea de Canelo vs Crawford en Netflix

Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del US Open

Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre

Ex campeón del mundo asegura que Canelo Álvarez puede convertirse en el mejor mexicano de todos los tiempos