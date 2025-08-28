“No me quería”: Violeta Isfel revela Eiza González la rechazaba en ‘Lola érase una vez’

(Televisa)

Violeta Isfel reveló que su relación con Eiza González no fue cercana al inicio de la telenovela Lola, érase una vez. La actriz compartió que, en aquellos años, existía una distancia entre ambas, pero con el tiempo y ciertas circunstancias, ese vínculo evolucionó y se transformó en motivo de orgullo personal.

Durante una entrevista emitida el 26 de agosto, Isfel relató que su primer acercamiento con González estuvo marcado por la falta de afinidad.

“En esa época Eiza no me quería mucho”, reconoció, al recordar los días en que ambas coincidieron en el elenco de la popular producción juvenil. La sinceridad de Isfel sobre este periodo llamó la atención, ya que ambas actrices han seguido trayectorias destacadas en el medio artístico mexicano.

¿Qué dijo Violeta de Eiza?

El contexto de esta revelación se remonta a mediados de la década de 2000, cuando Isfel y González compartieron créditos en “Lola, érase una vez”. Isfel, quien ya había enfrentado retos personales y profesionales antes de integrarse a la telenovela, explicó que su camino en la actuación no fue sencillo.

Tras una etapa de incertidumbre sobre su futuro laboral y la maternidad a temprana edad, la actriz se vio ante la presión de encontrar su lugar en la industria, lo que añadió complejidad a sus relaciones laborales.

En la entrevista con Faisy, la actriz de Atrévete a soñar recordó que en su momento no le dieron en protagónico en Lola Érase una vez, sino que obtuvo un papel secundario y fue así que compartió pantalla con Eiza, quien interpretaba a Lola.

Aunque en un inicio la relación entre ambas no habría sido la más cercana, la dinámica entre Isfel y González cambió gracias a la intervención de Omar, un compañero que facilitó el acercamiento entre ambas.

“Después se enamoró de Omar. Omar y ella hicieron una conexión bien padre y ahí se entendieron muchas cosas”, relató Isfel.

Este nuevo entendimiento permitió que, con el tiempo, ambas actrices pudieran conversar abiertamente sobre las dificultades que enfrentaban en el medio artístico.

Isfel recordó una conversación clave en la que González le expresó su desconcierto ante la presión del entorno: “Es que no entiendo cómo lo logras, la presión es muy grande”. Ante esto, Isfel le respondió: “Mami, no sé yo tampoco, pero tú puedes”.

Evolución de la relación y orgullo por el éxito

A partir de ese momento, la relación entre ambas mejoró notablemente. Isfel expresó su admiración por la capacidad de González para superar los desafíos y consolidar una carrera internacional.

“A mí me dio mucho orgullo y me ha dado mucho orgullo verla tan triunfante”, afirmó, destacando el esfuerzo y la determinación de su colega.

En el mismo diálogo, Isfel también compartió detalles sobre los retos personales que enfrentó en esa etapa de su vida. Habló de las dificultades económicas y laborales que atravesó antes de consolidarse como actriz, así como de la presión de equilibrar su carrera con la maternidad.

Estas experiencias, según relató, la llevaron a valorar aún más los logros propios y ajenos dentro del medio.