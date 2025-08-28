México

Mató a su madre a martillazos, familiares lo detuvieron tras crimen en Jardines de Cuitzillo

Vecinos alertaron a emergencias por gritos en una vivienda, donde una mujer fue hallada sin vida y su hijo fue entregado a la policía

Por Aranza Estrada

El crimen ocurrió en la colonia Jardines de Cuitzillo, donde familiares retuvieron al agresor y lo entregaron a la policía. (IG @jaqueenlanoticias)

Un caso de violencia familiar conmocionó a la ciudad de Morelia la tarde del 26 de agosto, cuando una mujer fue asesinada presuntamente por su hijo con un martillo en el interior de su domicilio.

El crimen, ocurrido en la colonia Jardines de Cuitzillo, movilizó a familiares, vecinos y autoridades, y dio inicio a una investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), según reportó Proceso.

De acuerdo con la información recabada por medios locales, el suceso se produjo tras una discusión familiar en la vivienda ubicada en la calle Sevilla número 11, en la tenencia Morelos.

La víctima, identificada como Inés M., de 54 años, murió aparentemente por golpes en la cabeza. (IG @jaqueenlanoticia)

Joven es detenido tras presunto parricidio en Morelia

En ese contexto, Jesús “N”, de 20 años, presuntamente tomó un martillo y golpeó en la cabeza a su madre, Inés M., de 54 años, causándole la muerte de manera inmediata. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de los servicios de emergencia a través del 911.

La identidad de los involucrados fue confirmada por las autoridades y los medios como La Voz de Michoacán. Inés M., la víctima, tenía 54 años, aunque algunos reportes iniciales mencionaron que su edad podría oscilar entre 55 y 60 años.

El presunto agresor, Jesús “N”, es hijo de la fallecida y tiene 20 años al momento de los hechos. En el domicilio también se encontraban otros familiares, quienes presenciaron el ataque.

El Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a la morgue y la escena fue asegurada para recabar evidencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intervención de familiares y respuesta de las autoridades

La intervención de los familiares fue determinante, ya que lograron impedir que Jesús “N” huyera tras el crimen. Según los reportes, los presentes retuvieron al joven y solicitaron el apoyo de las autoridades, mientras que los vecinos, al escuchar los gritos, también contribuyeron al llamado de emergencia.

De esta manera, el presunto responsable fue entregado a los elementos de la Policía Morelia, quienes acudieron al lugar.

Una vez en la escena, los agentes municipales y los paramédicos confirmaron que Inés M. ya no presentaba signos vitales debido a los golpes en la cabeza.

Posteriormente, los policías trasladaron a Jesús “N” a las instalaciones de la FGE, donde quedó a disposición del Ministerio Público, según detalló Proceso.

El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue para la realización de los estudios y exámenes correspondientes.

El inmueble donde ocurrió el asesinato fue asegurado por personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la FGE, con el objetivo de recolectar evidencias y dar inicio a las investigaciones formales.

Tanto Zócalo como Proceso informaron que estas diligencias forman parte de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha emitido información oficial sobre el avance de las indagatorias.

