Muere Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena a la alcaldía de Zitlala, en Guerrero. Foto: FB/aidil.hernandezhernandez.7

La excandidata de Morena a la alcaldía de Zitlala, Lidia Tehuitzin Guillermo, falleció tras un accidente en la carretera Mártir de Cuilapan–Zitlala, en Guerrero. El vehículo en el que viajaba cayó a un barranco, lo que causó su muerte en el lugar.

La mañana del día de hoy, martes 26 de agosto, pereció la militante de Morena junto con su pareja, Gabriel Vicente Tlatempa. Suceso que generó consternación en la región por el fallecimiento de una figura reconocida en la política local. El accidente movilizó a autoridades y servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes.

Los reportes preliminares indican que el accidente sucedió sobre la carretera Mártir de Cuilapan–Zitlala, en el tramo que va de Zatoltiltlan a la comunidad de La Esperanza. El automóvil se desbarrancó a aproximadamente dos kilómetros de distancia de Zatoltiltlan.

Ante la confirmación del deceso, la coordinación estatal de Morena, en Guerrero, publicó un comunicado mediante redes sociales para expresar el pésame por el fallecimiento de ambos:

“Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestros compañeros Lidia Tehuitzin Guillermo y Gabriel Vicente Tlatempa. A sus familiares y amistades les acompañamos en este difícil momento, deseándoles fortaleza y resignación ante irreparables pérdidas. Su legado y convicción permanecerán siempre en la memoria de nuestro movimiento”, señaló el partido.

Morena Guerrero lamenta muerte de excandidata. Foto: FB/gromorena

Otros decesos en Morena:

Cabe mencionar que la excandidata se suma a una larga lista de políticos que han perdido la vida recientemente, tan solo en 2024, se registraron diversas muertes de figuras vinculadas a Morena.

El 21 de diciembre, Ricardo Taja Ramírez, aspirante a diputado federal por el mismo partido, fue asesinado en una pozolería de Acapulco. Sin detallar una fecha precisa, pero dentro del proceso electoral de finales de año, se reportó también que el líder comunitario Miguel Ángel Reyes Zavala perdió la vida al promover la campaña de Morena.

Los hechos violentos continuaron en 2025. El 10 de febrero, Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal por Morena en el Estado de México, fue asesinado junto a su hermano. El 23 de marzo, Jaime González Pérez, candidato a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, murió en un ataque armado. El 1º de abril, la candidata Gisela Gaytán cayó muerta a tiros durante actividades de campaña en Celaya, Guanajuato.

En Veracruz, el 29 de abril fue asesinado Germán Anuar Valencia, candidato a la alcaldía de Coxquihui durante un mitin; el 11 de mayo, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Texistepec, falleció en una emboscada donde perecieron también miembros de su equipo. El 12 de abril, Maricela Morales Ortiz, ex candidata a la alcaldía de Pilcaya en 2021, perdió la vida junto a otras tres personas en una emboscada en la carretera Taxco–Estado de México.