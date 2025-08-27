México

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ revela infidelidad de Omar Chaparro: “Se me cayó el mundo”

La esposa del actor habló por primera vez del momento en el que se enteró de que había otra mujer en la mira de su pareja

Por Mariana Campos

Aunque rompió los acuerdos que tenían, la pareja sigue junta hasta la fecha. (IG Lucy Ruiz)

El nombre de Omar Chaparro se convirtió en uno de los temas más comentados del entretenimiento en México, después de que Lucy Ruiz de la Peña, conocida en el medio artístico como “La Mojarrita”, hiciera públicas declaraciones sobre una infidelidad cometida por el actor y conductor de 50 años.

La revelación generó amplias reacciones en las redes sociales y medios de comunicación, mientras la pareja, tras más de 24 años junta, permanece bajo la atención pública. La controversia surgió a partir de una entrevista que tuvo lugar en el podcast “ChingonaMente”.

En ese espacio, “La Mojarrita”, esposa de Omar Chaparro, relató cómo se enteró de la existencia de una supuesta tercera persona que le ayudó a visualizar el momento por el que atravesaba su matrimonio en ese entonces.

El comediante no se ha pronunciado al respecto. (Crédito: Diego Alva/Infobae México)

¿Qué sucedió?

De acuerdo con el testimonio de Lucy Ruiz de la Peña, la revelación de la infidelidad ocurrió mientras ella se encontraba en una casa de campo con sus hijos. Simultáneamente, Chaparro realizaba un viaje con sus amigos en motocicleta. “Sí (le fue infiel). Él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Me escribe una conocida y me dice ‘me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’. Se me cayó el mundo”, expresó “La Mojarrita” durante el podcast.

El actor, reconocido por su participación en películas como “No Manches Frida” y la conducción de programas de televisión como “¿Quién es la máscara?”, no ha ofrecido hasta el momento una postura pública respecto a los señalamientos ni precisó la fecha exacta en la que ocurrió el incidente revelado.

El momento de la infidelidad no trascendió y fue hasta que su esposa contó la historia cuando se destapó. (Ig: @omarchaparro)

Pese a la notoriedad del caso y las especulaciones sobre una posible separación, Omar Chaparro y “La Mojarrita” continúan juntos. En las redes sociales se encuentran imágenes recientes en las que ambos aparecen conviviendo y mostrando una vida familiar que, al menos en apariencia, permanece estable. El matrimonio, que ya supera las dos décadas, ha mantenido un perfil predominantemente público desde que Chaparro alcanzó la fama como actor y presentador televisivo.

Omar Chaparro quiere entrevistar al Chapo Guzmán

Omar Chaparro, actor y conductor mexicano, expresó su interés en conversar con Joaquín “El Chapo” Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa. Durante una entrevista, Chaparro explicó que le gustaría conocer personalmente al narcotraficante mexicano para explorar los motivos y circunstancias que lo llevaron a convertirse en una figura controvertida del crimen organizado en México.

(Instagram/REUTERS Henry Romero)
(Instagram/REUTERS Henry Romero)

El presentador detalló que realizar esta charla le parecería una experiencia enriquecedora desde el punto de vista humano y periodístico, ya que considera relevante conocer la perspectiva de personas que han tenido un impacto notable en la historia reciente del país. Chaparro afirmó que el interés surge por su curiosidad hacia las historias de vida poco comunes, más allá de las acciones o delitos atribuidos a esas personas.

En sus declaraciones, Chaparro aclaró que su deseo de dialogar con “El Chapo” Guzmán no implica admiración ni justificación. Subrayó que busca comprender la realidad detrás de personajes públicos asociados al crimen, enfatizando la importancia de analizar los contextos sociales y familiares que influencian la toma de decisiones extremas.

