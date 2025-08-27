México

Las polémicas que vivió la madre de Aldo de Nigris: desde acusaciones de abandono hasta violencia

La familia del querido habitante de La Casa de los Famosos México se ha convertido en tema de conversación, debido a la participación exitosa del influencer en el programa

Por Luis Angel H Mora

Las polémicas que vivió Lety
Las polémicas que vivió Lety de Nigris, la madre de Aldo de Nigris. (Instagram)

La familia de Aldo Tamez, mejor conocido como “Aldo de Nigris”, participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, se ha ubicado en el centro de la conversación pública tras la difusión de declaraciones que involucran a Lety de Nigris, madre del contendiente del reality.

Diversos testimonios y mensajes pusieron en circulación la versión de que Lety De Nigris habría abandonado a sus hijos, una situación que originó múltiples reacciones tanto en redes sociales como en espacios de espectáculos.

En días recientes, el tema cobró fuerza luego de que Aldo de Nigris y su abuela, Alegría, abordaran detalles del periodo en el que el actual participante del programa y sus hermanos estuvieron bajo la tutela de su padre. Ante la viralización de estas declaraciones, Lety De Nigris decidió responder de manera pública en una transmisión difundida por redes sociales.

Lety de Nigris. (Instagram)
Lety de Nigris. (Instagram)

Acompañada de Alegría, su madre, Lety De Nigris explicó los acontecimientos que rodearon la separación con el padre de sus hijos. De acuerdo con la versión compartida por la señora Alegría, su hija Lety no abandonó a sus hijos.

“Mi hija no abandonó a nadie, se divorciaron y su esposo por no pagar la pensión millonaria de $1 mil 400 pesos por cada niño, hizo que se fueran con él, con la juez que era su amiga…”, explicó la abuela de Aldo.

En la misma grabación, Lety De Nigris describió el vínculo que mantuvo con sus hijos tras la separación. Aseguró que a pesar de no estar físicamente con ellos, siempre estuvo al tanto de su educación y no permitió que nadie interfiriera.

Lety de Nigris y Aldo
Lety de Nigris y Aldo de Nigris. (Instagram)

“Con mis hijos, siempre estuve pegada a ellos, no dejaba que me los agarraba la chacha ni nadie, yo estaba con mis hijos”, explicó.

“El más chiflado era Aldito, el más hiperactivo, por eso están bien educados porque no los chifle”, sostuvo ante el público digital que sigue las actualizaciones sobre la vida familiar del concursante de La Casa de los Famosos México.

El testimonio también incluye un pasaje sobre la experiencia de Lety De Nigris durante el proceso de divorcio. Según narró en la transmisión, durante aquel periodo enfrentó situaciones de violencia que la llevaron a buscar refugio en el hogar de sus padres.

Lety de Nigris madre de
Lety de Nigris madre de Aldo de Nigris. (Instagram)

“Me vine (a vivir a casa de sus papás) varias veces por violencia. Pero mi papá no me aceptaba”, dijo Lety, quien aseguró que su padre tenía la mentalidad de que como se había casado por la iglesia, tenía que irse a vivir con su esposo.

Las declaraciones públicas de Lety De Nigris tienen lugar en medio del crecimiento del perfil mediático de Aldo de Nigris, quien permanece como uno de los concursantes más populares y respaldados en La Casa de los Famosos México.

El alcance de su participación ha llevado a que tanto su trayectoria profesional como los aspectos de su historia familiar se conviertan en asunto de interés nacional. El contexto familiar de Aldo de Nigris, expuesto en medios y plataformas digitales, ha generado respuesta entre la audiencia que sigue de cerca la competencia televisiva.

