México

Fernández Noroña advierte que la oposición busca ‘boicotear’ la toma de protesta de la SCJN del 1 de septiembre

El legislador señaló que, ante un eventual conflicto con la oposición, corresponderá al nuevo titular del Senado enfrentar el reto en la sesión

Por Alejandra Zúñiga

Noroña acusó a Xóchitl Gálvez
Noroña acusó a Xóchitl Gálvez de donar a Guerrero sólo para la foto (X/@fernandeznorona)

Rumbo a la toma de protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado de la República alista los preparativos para recibir a los ministros electos que encabezarán el máximo tribunal. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, manifestó sus inquietudes sobre la actitud que podría asumir la oposición durante el acto.

En una conferencia de prensa, el legislador de Morena fue cuestionado sobre sus previsiones ante la próxima ceremonia de investidura del 1 de septiembre. Señaló que existe la posibilidad de que la oposición busque ‘descarrilar’ el evento, pues consideró que, es una acción que intentarán llevar a cabo.

Asimismo, el titular subrayó que la incorporación de las nueve personas electas como magistradas, magistrados, juezas y jueces marcará el cierre de una etapa y el inicio de otra en la historia nacional, al asumir sus cargos y dar paso a una renovación en el Poder Judicial de la Federación.

“La oposición descarrilará la toma de protesta”: Noroña

En su intervención, el senador advirtió que anticipa una reacción de la oposición durante la ceremonia de toma de protesta. Señaló que serían ingenuo suponer que la sesión del 1 de septiembre transcurrirá sin complicaciones: “No, ellos han desdorado ceremonias solemnes de toma de protesta del personal diplomático”.

Noroña concluyó que, en ese caso, la responsabilidad recaerá en la próxima Mesa Directiva. Determinó que ese escenario pondrá a prueba su capacidad, fortaleza y habilidad para conducir la sesión de manera adecuada.

En la ceremonia participaron ministras
En la ceremonia participaron ministras y ministros de la SCJN electos, así como consejeras y consejeros del INE (YouTube / INETV)

“No tengo ninguna duda que van a hacer todo por descarrilar la sesión del 1 de septiembre, y le corresponderá a la nueva Mesa Directiva, será su primera prueba de fuego, el temple y el talento para sacar esa sesión adelante”, afirmó.

El legislador de Morena consideró que se espera una sesión compleja. Además, informó que incluso Adán Augusto, titular de la Jucopo, ha sostenido conversaciones con la oposición con el objetivo de alcanzar consensos y mantener un ambiente de civilidad. No obstante, señaló que los posibles percances podrían desatarse por la falta de compromiso del sector.

“No tienen palabra. No tiene palabra la oposición, son una vergüenza, la verdad; entonces, es evidente que, aunque acuerdes con ellos que haya civilidad, ellos la única civilidad que entienden es la de la traición”, enfatizó.

Según Fernández Noroña, durante los próximo cinco años, la oposición mantendrá actitudes que considera irresponsables y contrarias a los intereses nacionales. Además, indicó que si la oposición decide no asistir a la sesión del 1 de septiembre, dicha acción representará “un escenario excepcionalmente bueno”.

También destacó que la reforma constitucional aprobada representa un logro histórico, al permitir la elección de jueces mediante voto universal, secreto y directo por primera vez.

Y subrayó la importancia de la unidad nacional frente a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar intentos de desestabilización. Argumentó que la oposición tiene derecho a expresar sus ideas, pero calificó como grave e irresponsable sus constantes ataques enfatizando en el caso para la solicitud de intervención de un ejército extranjero en México.

“Va a ser una sesión dura la del primero de septiembre, la oposición está en una actitud irresponsable, ruin, canalla, pedir la intervención de un ejército extranjero en nuestro país, pues si eso no es traición a la patria no sé qué pueda serlo. Ellos tienen libertad y derecho a decir lo que quieran, es parte del debate político, pero su declaración es verdaderamente infame”, subrayó.

