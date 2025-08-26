Pensión Mujeres Bienestar 2025: documentos y calendario en la última semana de registro para recibir 3 mil pesos

La Pensión Mujeres Bienestar sigue con su periodo de registros abiertos (X@RobertoPantojaA)

La Pensión Mujeres Bienestar es una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de México que comenzó a implementarse a principios de 2025 con el objetivo de seguir ayudando a la población adulta del país. Y aunque en su primera etapa se enfocó en mujeres de 63 y 64 años de edad, está ampliando su cobertura para que personas de 60, 61 y 63 años se integren durante este periodo de inscripciones.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y se encarga de entregar de manera bimestral un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a cada persona que participe. Cabe indicar que este dinero lo pueden cobrar de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en los distintos cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Por otra parte, al cumplir 65 años de edad estas beneficiarias pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega un apoyo de 6,200 pesos este 2025.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y se encarga de entregar de manera bimestral un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a cada persona que participe.

Documentos y calendario en la última semana de registros a la Pensión Mujeres Bienestar

El nuevo periodo de registros a la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo del 1 al 30 de agosto, por lo que esta semana será la última de la convocatoria abierta. Estas inscripciones se están realizando de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante.

Documentos par realizar el registro

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Teléfonos de contacto

Orden para los registros

Letra A, B, C | lunes 25 de agosto Letra D, E, F, G, H | martes 26 de agosto Letra I, J, K, L, M | miércoles 27 de agosto Letra N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 21 y 28 de agosto Letra S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 22 y 29 de agosto Todas las letras | 23 y 30 de agosto

Los registros se llevan a cabo de manera directa en los módulos del Bienestar

Requisitos y cómo inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar

Los registros se llevan a cabo de manera directa en los módulos del Bienestar, los cuales brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el más cercano, se debe ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ e ingresar la entidad y el municipio.

Requisitos

Ser mexicana y vivir en cualquier parte de la República Mexicana

Tener de 60 a 64 años de edad