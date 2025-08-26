Junior H revela todas sus fechas de conciertos en México: sedes, preventa y todos los detalles

Junior H. (Music Vibe)

El cantante Junior H, uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados, anunció una nueva gira de conciertos en México, con todas las presentaciones programadas antes de que concluya 2025. Además, finalmente se han confirmado todos los detalles como recintos, fechas e incluso información relacionada con la venta de boletos.

Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, se ha consolidado como una de las voces más influyentes dentro del movimiento de corridos tumbados y el regional mexicano. Con una propuesta musical que fusiona ritmos tradicionales con corrientes urbanas, el intérprete ha logrado posicionar varios sencillos en los primeros lugares de las listas de popularidad en México y Estados Unidos.

El ascenso de Junior H ha estado marcado por éxitos como “Y Lloro”, “El Hijo Mayor”, “El Azul” y “Exxtsy Model”, y por su capacidad para conectar con un público joven a través de letras personales y un estilo auténtico.

Sus colaboraciones con artistas destacados, entre los que figuran Natanael Cano, Peso Pluma y Ovi, han potenciado el alcance del género y lo han convertido en un referente para nuevas generaciones.

Los grandes escenarios ya no son ajenos para Junior H, ya que su alcance ha llegado a festivales de gran relevancia como el Vive Latino que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez; e incluso se ha presentado en solitario en el Estadio GNP Seguros de CDMX, antes llamado Foro Sol.

¿En qué ciudades y recintos se presentará Junior H?

"Estamos echándole ganas... no pasa nada, hay que echarle ganas, al rato se arregla. Son tiempos difíciles, hay que echarle ganas", declaró el cantante. (@juniorh, Instagram)

La organización detrás de la gira confirmó todas las fechas que se celebrarán antes de que finalice el año, así como los recintos en cada ciudad que recibirán su gira Sad Boyz Tour. Las fechas, ciudades y recintos son los siguientes:

08 de noviembre de 2025 | Tijuana, Baja California | Explanada Estadio Caliente

14 de noviembre de 2025 | Acapulco, Guerrero | Arena GNP Seguros

15 de noviembre de 2025 | Toluca, Estado de México | Estadio Toluca 80

16 de noviembre de 2025 | Guadalajara, Jalisco | Plaza Nuevo Progreso

19 de noviembre de 2025 | Monterrey, Nuevo León | Estadio Walmart Park

21 de noviembre de 2025 | Chihuahua, Chihuahua | Estadio M Almanza

22 de noviembre de 2025 | Ciudad Juárez, Chihuahua | Estadio Carta Blanca

26 de noviembre de 2025 | Aguascalientes, Aguascalientes | Monumental

28 de noviembre de 2025 | León, Guanajuato | Explanada Poliforum

29 de noviembre de 2025 | Ciudad de México | Plaza de Toros La México

04 de diciembre de 2025 | Mérida, Yucatán | Estadio Kukulcán

05 de diciembre de 2025 | Veracruz, Veracruz | Explanada de la Expo Ylang Ylang

07 de diciembre de 2025 | Puebla, Puebla | Centro Expositor

¿Cuándo inicia la preventa?

El cantante de corridos tumbados Junior H se presentó frente a miles de personas en el Foro Sol. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Music Vibe, promotora encargada de la presente gira de Junior H, confirmó que no habrá preventa exclusiva, sino que la venta general comenzará en Fun Ticket y en las taquillas especiales ubicadas en Forum Buenavista (CDMX) a partir del próximo martes 2 de septiembre a las 11 AM.