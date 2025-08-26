México

Fundación Carlos Slim ofrece curso de conducción gratis en 2025

Impulsa la formación vial en línea para conductores

Por Jorge Contreras

Fundación Carlos Slim ofrece curso
Fundación Carlos Slim ofrece curso gratuito para conductores (Jorge Contreras/Infobae México)

Con el objetivo de fomentar una cultura vial responsable y brindar herramientas que permitan a los ciudadanos desempeñarse como conductores seguros, la Fundación Carlos Slim, a través de su plataforma Capacítate para el Empleo, lanzó un curso gratuito de conducción, dirigido a toda persona interesada en aprender a manejar un automóvil, motocicleta o vehículo de transporte privado.

La capacitación busca apoyar a quienes desean obtener la licencia de manejo tipo A, la cual acredita a los conductores para operar diferentes tipos de vehículos particulares. Además, responde a la necesidad de promover conocimientos sobre movilidad, seguridad vial y mantenimiento básico de automóviles.

El programa está conformado por cuatro niveles, divididos en diversas lecciones interactivas que incluyen infografías, videos y actividades prácticas, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y reforzar sus habilidades de conducción.

Contenido que aprenderás

La Fundación Carlos Slim ofrece
La Fundación Carlos Slim ofrece un curso de cuatro módulos online (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Entre los principales aprendizajes que ofrece el curso se encuentran:

  • Identificación de los elementos de movilidad y las responsabilidades de los usuarios de la vía.
  • Aplicación de los lineamientos del reglamento de tránsito.
  • Detección de factores de riesgo, incluyendo la importancia de no conducir bajo los efectos de sustancias.
  • Adopción de buenos hábitos de conducción para garantizar la seguridad vial.
  • Conocimientos básicos de mecánica, como revisión de niveles de aceite, anticongelante y reconocimiento de componentes esenciales del vehículo.
  • Técnicas para arrancar un vehículo, circular en pendientes y reaccionar ante situaciones extraordinarias, como accidentes o infracciones.
  • Prácticas de conducción que contribuyen a la salud y a la reducción de la contaminación.

Curso para principiantes y para reforzar conocimientos

Con el curso de conducción
Con el curso de conducción se busca que automovilistas refuercen sus conocimientos (especial)

De acuerdo con la Fundación Carlos Slim, el curso está diseñado no solo para quienes buscan obtener su licencia por primera vez, sino también para aquellos conductores que desean reforzar sus conocimientos y mejorar sus hábitos al volante.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto donde la seguridad vial es uno de los principales retos en las ciudades del país.

Al ofrecer un curso accesible y gratuito, se busca que más personas tengan la oportunidad de capacitarse y convertirse en conductores responsables, contribuyendo así a reducir accidentes y mejorar la convivencia en las vialidades.

El curso ya está disponible en la liga https://capacitateparaelempleo.org/cursos/view/175 de la plataforma Capacítate para el Empleo y no requiere experiencia previa. Basta con registrarse en línea para comenzar el aprendizaje y aprovechar los recursos educativos que ofrece esta iniciativa.

