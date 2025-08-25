México

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: cuándo es el próximo pago, según el calendario

Las personas que reciben una pensión con cualquiera de las dos entidades recibirán el depósito correspondiente a noviembre

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
En México, un sector de
En México, un sector de las personas adultas mayores tiene garantizado el acceso a una pensión (Cuartoscuro)

Ya se conoce cuándo ocurrirá el siguiente depósito de las pensiones para quienes reciben sus pagos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dato que resulta relevante para millones de derechohabientes en todo el territorio nacional. Los beneficiarios se mantienen atentos a la actualización de los calendarios, pues el monto de la pensión representa una fuente principal de ingresos para numerosos hogares.

El IMSS y el ISSSTE cuentan con procesos operativos propios, definidos por sus reglamentos internos y esquemas de atención administrativa. Cada organismo establece sus propios criterios para la dispersión de recursos y las notificaciones a sus afiliados, lo que implica que los usuarios deben consultar canales oficiales para obtener información adecuada según su situación particular. Adicionalmente, la estructuración de fechas responde a acuerdos institucionales y normativas vigentes en cada dependencia.

La pensión constituye, para la población jubilada, un elemento esencial de sustento económico. De acuerdo con datos oficiales, el sistema atiende a millones de personas adultas mayores que dependen de este ingreso para cubrir necesidades cotidianas como alimentación y salud. Este respaldo garantiza un soporte fundamental en la estructura de protección social de México.

IMSS e ISSSTE depositan las
IMSS e ISSSTE depositan las pensiones en días diferentes (Freepik)

Cuándo es el próximo pago según el calendario de la Pensión IMSS e ISSSTE

Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya cuentan con las fechas confirmadas para el depósito de la pensión correspondiente a septiembre de 2025. El IMSS realizará el pago el lunes 1 de septiembre de 2025 y el ISSSTE hará el depósito el 29 de agosto de 2025. Esta diferencia en el calendario responde a las reglas operativas que cada institución aplica para la entrega de recursos a las personas jubiladas.

El IMSS deposita sus pensiones una vez iniciado el mes correspondiente, sincronizando el pago al comienzo del periodo. Esto permite que quienes reciben su pensión por este instituto cuenten con el recurso desde los primeros días del mes. Por su parte, el ISSSTE tiene la política de adelantar el depósito a los últimos días del mes previo, lo que brinda a sus beneficiarios la posibilidad de disponer de los fondos justo antes de que inicie el siguiente periodo.

La pensión constituye una fuente de sustento clave para millones de personas adultas mayores en México. La programación adecuada de estos depósitos se vuelve fundamental para la economía de los hogares, asegurando acceso a necesidades básicas y estabilidad financiera.

Temas Relacionados

Pensión IMSS 2025Pensión ISSSTE 2025CalendarioSeptiembremexico-noticias

Más Noticias

Cuántas veces al día puedes tomar semillas de moringa y quiénes no deberían hacerlo

Esta planta puede aprovecharse completamente en té o suplemento

Cuántas veces al día puedes

Valeriana o magnesio: cuál es mejor para conciliar el sueño de manera efectiva

Ambos son remedios naturales que suelen usarse para combatir el insomnio

Valeriana o magnesio: cuál es

Dónde están las Farmacias del Bienestar y cómo registrarse para recibir medicinas gratis

Los establecimientos brindarán otros beneficios además de surtir medicamentos

Dónde están las Farmacias del

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a quién le toca inscribirse en la última semana de agosto para recibir 3 mil pesos

El calendario de inscripción toma en cuenta la letra inicial del primer apellido de las mujeres elegibles

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a

Qué tan bueno es tomar proteína en la noche y quiénes no deberían hacerlo

Este suplemento puede ayudar a las personas que van al gimnasio o practican deporte

Qué tan bueno es tomar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por extorsión y cobro de

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Cateo en Pátzcuaro deja un detenido y más de 900 dosis de droga aseguradas

Cae líder de Los Alfas, célula del CJNG, por homicidio en Zinacantepec

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue gala de eliminación hoy 24 de agosto

Alejandra Guzmán revela que le fue colocado ‘más titanio que nunca’ en las vértebras cervicales: “Soy biomecánica”

Psicólogo analiza el lenguaje corporal de Christian Nodal y “expone” su verdad oculta

Belinda acompaña a Fey a importante evento y admite que quería parecerse a ella: “Te admiro mucho”

Por esta razón Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique no se han repartido 108 mdp: la millonaria herencia de Silvia Pinal

DEPORTES

Atlas vs América: Liga MX

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025