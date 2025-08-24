México

“Un amor tan hermoso” el K-drama sobre la inocencia y el vivir del primer amor

Es una de las historias que más emocionaron por su desarrollo al contar la intensidad del amor primero desde la adolescencia hasta llegar a la etapa de adultez

Un amor ten hermoso está disponible en streaming. (Netflix)

Uno de los K-dramas que más ha conectado con su audiencia es Un amor tan hermoso, por la forma en que retrata lo que significa vivir el primer amor. Es una historia que con el paso del tiempo y el desarrollo de sus personajes fue robando el corazón de los espectadores. Aunque puede parecer el típico tema cliché, el drama lo maneja con una dulzura y sencillez en la que destacan la inocencia y la timidez que muchas personas experimentan en su primera historia de amor.

La serie también trata sobre la amistad, el cariño, el valor emocional de los vínculos y la madurez tanto personal como emocional. Por lo que no cuenta con conflictos exagerados para mantener la atención del espectador; en cambio presenta problemas cotidianos y realistas que ocurren en el entorno escolar como lo son las dudas, miedos, confesiones, ansiedad e inseguridades. Todo esto acompañado de la ilusión de vivir momentos con tus amigos y con quien podrías considerar el amor de tu vida.

En los foros de discusión muchos seguidores de los K-dramas mencionan sentirse identificados con esta historia por cómo aborda los conflictos diarios desde la adolescencia hasta la adultez.

¿De qué trata Un amor tan hermoso?

Un K-drama sobre el primer amor. (Netflix)

La trama comienza con Shin Sol-i una chica alegre, divertida y dulce de 17 años, que al entrar a la preparatoria confiesa su amor a su vecino Cha Heon, un estudiante ejemplar con personalidad fría y reservada. A esta historia se le suma un nuevo estudiante Woo Dae-sung, quien se enamora de Shin Sol-i al conocerla, formando así un triangulo amoroso llenos de emociones.

A medida que el tiempo avanza también lo hacen los personajes y sus circunstancias ya que surgen malentendidos, celos y momentos difíciles tanto en la preparatoria como en la universidad. Durante esa etapa Shin Sol-i y Cha Heon formalizan su relación, pero al terminar sus estudios también se enfrentan a terminar su relación. Aun así la vida continua y diferentes caminos, ellos maduran y llegan a los 30 años con una perspectiva diferente.

Y para finalizar tras crecer de manera personal, profesional y emocional se reencuentran y reconcilian para retomar su historia de amor. La serie deja una reflexión, a veces dejar ir a quien consideras el amor de tu vida no es tan fácil.

El drama muestra que es posible combinar el trabajo, madurez y la vida emocional si lo hablas y haces lo correcto, pero también da a entender que si tomas las decisiones equivocadas podrías arrepentirte. Tal vez se pueda arreglar todo o tal vez no y en ese quizas se puede perder o ganar gran parte de la vida y la persona que quieres en la misma.

¿Dónde ver el K-drama?

Una historia divertida y emocional. (Netflix)

Esta historia se estrenó a finales del 2020 concluyendo en el año 2021. Su duración es perfecta ya que cuenta con 24 capítulos que duran aproximadamente entre 20 y 30 minutos.

Se encuentra disponible dentro de la plataforma de streaming Netflix, misma app en la que puedes descargar los episodios para poder disfrutarlos desde tu celular donde quieras y a la hora que quieras.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar este drama e involucrarte en la historia de amor de Shin Sol-i y Cha Heon, donde la emoción te llevará a una montaña rusa de sensaciones.

