Thunderbolts, de Marvel, encabeza los estrenos de streaming del 25 al 31 de agosto

La última semana de agosto llega con una sólida actualización de los catálogos en las principales plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max despiden el mes con una oferta diversa que incluye desde comedias ligeras hasta thrillers cargados de tensión, pasando por dramas juveniles, historias de fantasía y nuevas temporadas de series esperadas.
Entre los estrenos más llamativos se encuentra Thunderbolts*, la nueva producción de Marvel Studios que presenta a un grupo de antihéroes enfrentando una misión mortal y los fantasmas de su pasado. En el terreno del K-drama, Los desenredos del amor promete fascinar al público con una historia fresca, divertida y llena de enredos adolescentes.
Con lanzamientos programados entre el 25 y el 31 de agosto, las plataformas actualizan sus catálogos para mantener la atención del público en una temporada de transición. A continuación, te compartimos los detalles día por día para que estés al tanto de todo lo nuevo que llega al streaming.
Qué se estrena en Netflix
Miércoles 27 de agosto
- Este maldito fútbol fantasy
Una sarcástica jueza interroga a Simone, un guionista despreocupado y principal sospechoso de la desaparición de su mejor amigo Gianni, campeón de la liga de fútbol fantasy «Mai una Gioia», quien desapareció el día de su boda, que además, coincidía con la final de la liga, dejando a sus excéntricos amigos con más preguntas que respuestas.
- Planeta Solteros: una aventura en Grecia
En la cuarta entrega de esta exitosa producción, Tomek y Ania visitan a su amigo Marcel, que acaba de invertir en un complejo hotelero ubicado en una isla exótica. De inmediato, se ven involucrados en su ambicioso plan de crear un reality show para solteros en el lugar, pero en el transcurso de la visita, empiezan a sospechar que el socio y pareja de Marcel es un experto del engaño.
Jueves 28 de agosto
- Detective Barbie (Temporada 1)
Las mejores amigas Malibu y Brooklyn convierten su podcast de viajes en uno de misterio, en el que narran sus aventuras mientras resuelven misterios por todo el mundo.
- Mi vida con los chicos Walter (Temporada 2)
Tras marcharse de Silver Falls poco después de la declaración de amor de Alex y de su beso con Cole, Jackie Howard pasa el verano en Nueva York. Cuando Katherine la convence de regresar a Colorado, Jackie se propone hacer las paces con Alex y establecer límites con Cole mientras busca su lugar en la familia Walter, pero volver a integrarse no resulta tan sencillo.
- Millonario
Un humilde campesino y apostador del sur de Chile se convierte en el ganador de la lotería más grande del país. Su alegría se transforma en angustia cuando encuentra el boleto ganador totalmente estropeado. Junto a su familia y amigos comienzan una emocionante odisea por recuperar el premio.
- El club del crimen de los jueves
Basada en la novela homónima de éxito internacional de Richard Osman, sigue a cuatro jubilados que pasan el tiempo resolviendo crímenes que aún son un misterio, solo por diversión. Pero cuando una persona aparece muerta en su propio umbral, su pasatiempo detectivesco se transforma en un caso policial que deben investigar.
Viernes 29 de agosto
- Dos tumbas
Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se cierra por falta de pruebas y de sospechosos. Isabel, la abuela de una de las chicas, decide llevar llevar adelante una investigación por su cuenta, pero lo que empieza como la búsqueda de un culpable termina convirtiéndose en una historia de venganza.
- Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar
Hace meses, una adolescente y su novio sufren ciberacoso constante de un número desconocido. Pero, a medida que avanza la investigación, las autoridades descubren un secreto impactante que cambia todo lo que se creía saber sobre el caso.
- Los desenredos del amor
Una adolescente enamorada busca conquistar al galán de la escuela alisándose el pelo, hasta que un estudiante recién llegado de Seúl lo cambia todo.
Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video
Lunes 25 de agosto
- Upload (Temporada 4)
Ambientada en un futuro en el que los seres humanos son capaces de transferirse a la otra vida que prefieran. Cuando Nathan muere prematuramente, es recibido por Nora en su versión del cielo. Nathan se acostumbra a la vida lejos de sus seres queridos y Nora lucha por mantenerse a flote trabajando junto a Nathan en el más allá.
Miércoles 27 de agosto
- La lista terminal: Lobo Negro
Varios años antes de los eventos de La lista terminal, los SEAL de la Armada Ben Edwards y Raife Hastings se ven involucrados en una conspiración de espionaje internacional mientras están asignados con la CIA, pero en las operaciones clandestinas, nadie sale ileso.
Viernes 29 de agosto
- Enemigos
Chimo y El Rubio han crecido en el mismo barrio como enemigos acérrimos: uno, víctima; el otro, su acosador. Pero cuando Chimo encuentra la oportunidad perfecta para vengarse, decide actuar, sin imaginar que ese momento cambiará para siempre el destino de ambos.
- El mono
Cuando los gemelos Hal y Bill descubren el antiguo mono de juguete de su padre en el ático, una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Los hermanos deciden desecharlo y continuar con sus vidas, distanciándose con el paso de los años, pero cuando las misteriosas muertes vuelven a suceder, deberán reunirse para destruir al mono antes de que acabe con las vidas de todos a su alrededor.
- Tierras perdidas
Una reina, desesperada por encontrar el amor, envía a la bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas en busca de un poder legendario: la capacidad de transformarse en hombre lobo. Acompañada por el enigmático cazador Boyce, Gray se adentra en un mundo oscuro y peligroso, donde cada deseo tiene un precio… y las consecuencias pueden ser devastadoras.
- Un cuento de pescadores
Una historia de terror que entrelaza cuatro relatos en una isla pesquera del lago de Pátzcuaro, Michoacán, donde un malvado espíritu lacustre acecha a los habitantes, proyectando una oscura sombra sobre sus vidas.
Qué se estrena en Disney+
Lunes 25 de agosto
- LEGO Princesas Disney: Villanos unidos
Después de que Ariel, Moana, Tiana, Rapunzel y Blancanieves frustraran el plan de Gastón de apoderarse de todos sus reinos, éste llama a Úrsula, Jafar y la Reina Malvada para que le ayuden a acabar con las Princesas de una vez por todas. Al enterarse del plan, ellas reclutan a Aurora, Bella y Cenicienta con ayuda de El Espejo Mágico para aliarse en un enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal.
Miércoles 27 de agosto
- Thunderbolts*
Un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado con la intención de llevar a cabo misiones para el gobierno, pero después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado.
Cuáles son los estrenos de HBO Max
Domingo 31 de agosto
- Las máscaras de oxígeno no caerán automáticamente
Inspirada en hechos reales, la historia sigue a un grupo de tripulantes de cabina en la década de 1980 que, ante la ineficacia del gobierno brasileño para combatir la epidemia del Sida, comienza a contrabandear AZT, el único medicamento disponible en ese momento para frenar el avance del virus.