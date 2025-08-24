Thunderbolts, de Marvel, encabeza los estrenos de streaming del 25 al 31 de agosto

El equipo de Thunderbolts* está compuesto por personajes conocidos del MCU como Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Taskmaster, US Agent y Ghost. (Marvel Studios)

La última semana de agosto llega con una sólida actualización de los catálogos en las principales plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max despiden el mes con una oferta diversa que incluye desde comedias ligeras hasta thrillers cargados de tensión, pasando por dramas juveniles, historias de fantasía y nuevas temporadas de series esperadas.

Entre los estrenos más llamativos se encuentra Thunderbolts*, la nueva producción de Marvel Studios que presenta a un grupo de antihéroes enfrentando una misión mortal y los fantasmas de su pasado. En el terreno del K-drama, Los desenredos del amor promete fascinar al público con una historia fresca, divertida y llena de enredos adolescentes.

Con lanzamientos programados entre el 25 y el 31 de agosto, las plataformas actualizan sus catálogos para mantener la atención del público en una temporada de transición. A continuación, te compartimos los detalles día por día para que estés al tanto de todo lo nuevo que llega al streaming.

Qué se estrena en Netflix

La película se estrenará en Netflix el próximo 27 de agosto. (Franklg)

Miércoles 27 de agosto

Este maldito fútbol fantasy

Una sarcástica jueza interroga a Simone, un guionista despreocupado y principal sospechoso de la desaparición de su mejor amigo Gianni, campeón de la liga de fútbol fantasy «Mai una Gioia», quien desapareció el día de su boda, que además, coincidía con la final de la liga, dejando a sus excéntricos amigos con más preguntas que respuestas.

Planeta Solteros: una aventura en Grecia

En la cuarta entrega de esta exitosa producción, Tomek y Ania visitan a su amigo Marcel, que acaba de invertir en un complejo hotelero ubicado en una isla exótica. De inmediato, se ven involucrados en su ambicioso plan de crear un reality show para solteros en el lugar, pero en el transcurso de la visita, empiezan a sospechar que el socio y pareja de Marcel es un experto del engaño.

Jueves 28 de agosto

Detective Barbie (Temporada 1)

Las mejores amigas Malibu y Brooklyn convierten su podcast de viajes en uno de misterio, en el que narran sus aventuras mientras resuelven misterios por todo el mundo.

Mi vida con los chicos Walter (Temporada 2)

Tras marcharse de Silver Falls poco después de la declaración de amor de Alex y de su beso con Cole, Jackie Howard pasa el verano en Nueva York. Cuando Katherine la convence de regresar a Colorado, Jackie se propone hacer las paces con Alex y establecer límites con Cole mientras busca su lugar en la familia Walter, pero volver a integrarse no resulta tan sencillo.

Millonario

Un humilde campesino y apostador del sur de Chile se convierte en el ganador de la lotería más grande del país. Su alegría se transforma en angustia cuando encuentra el boleto ganador totalmente estropeado. Junto a su familia y amigos comienzan una emocionante odisea por recuperar el premio.

El club del crimen de los jueves

La película se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto. (Netflix España)

Basada en la novela homónima de éxito internacional de Richard Osman, sigue a cuatro jubilados que pasan el tiempo resolviendo crímenes que aún son un misterio, solo por diversión. Pero cuando una persona aparece muerta en su propio umbral, su pasatiempo detectivesco se transforma en un caso policial que deben investigar.

Viernes 29 de agosto

Dos tumbas

Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se cierra por falta de pruebas y de sospechosos. Isabel, la abuela de una de las chicas, decide llevar llevar adelante una investigación por su cuenta, pero lo que empieza como la búsqueda de un culpable termina convirtiéndose en una historia de venganza.

Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar

Hace meses, una adolescente y su novio sufren ciberacoso constante de un número desconocido. Pero, a medida que avanza la investigación, las autoridades descubren un secreto impactante que cambia todo lo que se creía saber sobre el caso.

Los desenredos del amor

La serie se estrenará en Netflix el próximo 29 de agosto. (Netflix Latinoamérica)

Una adolescente enamorada busca conquistar al galán de la escuela alisándose el pelo, hasta que un estudiante recién llegado de Seúl lo cambia todo.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

La película se estrenará en Prime Video el próximo 29 de agosto. (Diamond Films España)

Lunes 25 de agosto

Upload (Temporada 4)

Ambientada en un futuro en el que los seres humanos son capaces de transferirse a la otra vida que prefieran. Cuando Nathan muere prematuramente, es recibido por Nora en su versión del cielo. Nathan se acostumbra a la vida lejos de sus seres queridos y Nora lucha por mantenerse a flote trabajando junto a Nathan en el más allá.

Miércoles 27 de agosto

La lista terminal: Lobo Negro

Varios años antes de los eventos de La lista terminal, los SEAL de la Armada Ben Edwards y Raife Hastings se ven involucrados en una conspiración de espionaje internacional mientras están asignados con la CIA, pero en las operaciones clandestinas, nadie sale ileso.

Viernes 29 de agosto

Enemigos

Chimo y El Rubio han crecido en el mismo barrio como enemigos acérrimos: uno, víctima; el otro, su acosador. Pero cuando Chimo encuentra la oportunidad perfecta para vengarse, decide actuar, sin imaginar que ese momento cambiará para siempre el destino de ambos.

El mono

Cuando los gemelos Hal y Bill descubren el antiguo mono de juguete de su padre en el ático, una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Los hermanos deciden desecharlo y continuar con sus vidas, distanciándose con el paso de los años, pero cuando las misteriosas muertes vuelven a suceder, deberán reunirse para destruir al mono antes de que acabe con las vidas de todos a su alrededor.

Tierras perdidas

Una reina, desesperada por encontrar el amor, envía a la bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas en busca de un poder legendario: la capacidad de transformarse en hombre lobo. Acompañada por el enigmático cazador Boyce, Gray se adentra en un mundo oscuro y peligroso, donde cada deseo tiene un precio… y las consecuencias pueden ser devastadoras.

Un cuento de pescadores

Una historia de terror que entrelaza cuatro relatos en una isla pesquera del lago de Pátzcuaro, Michoacán, donde un malvado espíritu lacustre acecha a los habitantes, proyectando una oscura sombra sobre sus vidas.

Qué se estrena en Disney+

Thunderbolts*, la próxima película de Marvel, presenta un nuevo adelanto.

Lunes 25 de agosto

LEGO Princesas Disney: Villanos unidos

Después de que Ariel, Moana, Tiana, Rapunzel y Blancanieves frustraran el plan de Gastón de apoderarse de todos sus reinos, éste llama a Úrsula, Jafar y la Reina Malvada para que le ayuden a acabar con las Princesas de una vez por todas. Al enterarse del plan, ellas reclutan a Aurora, Bella y Cenicienta con ayuda de El Espejo Mágico para aliarse en un enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal.

Miércoles 27 de agosto

Thunderbolts*

Un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado con la intención de llevar a cabo misiones para el gobierno, pero después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado.

Cuáles son los estrenos de HBO Max

La serie se estrenará en HBO el próximo 31 de agosto. (HBO Max Latinoamérica)

Domingo 31 de agosto

Las máscaras de oxígeno no caerán automáticamente

Inspirada en hechos reales, la historia sigue a un grupo de tripulantes de cabina en la década de 1980 que, ante la ineficacia del gobierno brasileño para combatir la epidemia del Sida, comienza a contrabandear AZT, el único medicamento disponible en ese momento para frenar el avance del virus.