Cómo utilizar el vinagre de sidra para que las canas luzcan más brillantes

Combatir las canas de manera natural puede resultar sencillo gracias al vinagre de manzana.

Con el paso de los años, es común que comiencen a aparecer mechones plateados en el cabello, pero en algunas ocasiones se comienzan a tener un tono amarrilento que las hace lucir opacas y sin brillo.

En ese caso, uno de los aliados más económicos para mejorar el aspecto del cabello es el vinagre de sidra de manzana, el cual ayuda de diferentes maneras hasta reducir el aspecto cobrizo.

Cómo utilizar el vinagre de sidra para que las canas luzcan brillantes

Existen múltiples recetas que ayudan a mejorar el aspecto del cabello gracias al vinagre de manzana, pero en TikTok se ha popularizado una receta para hidratar y mantener manejable el cabello canoso.

Ingredientes:

Una cucharada de aloe vera.

Una cucharada de vinagre de manzana.

Una cucharada de miel.

Un huevo.

Dos cucharadas de aceite de coco.

La preparación de la mascarilla es sencilla, lo único que se debe hacer es mezclar todos los ingredientes hasta lograr una textura uniforme.

Una vez que la mezcla está lista, se deberá aplicar sobre el cuero cabelludo seco de raíces a puntas mientras se va masajeando. Posteriormente, se dejará actuar por 30 minutos para después enjuagar con agua tibia.

Usualmente, se recomienda evitar el contacto con los ojos, realizar una pequeña prueba en la piel para descartar irritaciones y no usar en cuero cabelludo sensible o con heridas abiertas.

Si se buscan tener mejores resultados, lo recomendable es aplicar una o dos veces por semana. Recuerda el vinagre de sidra no elimina las canas, pero puede dejar el cabello más brillante y con aspecto más saludable.

Cuál es la razón por la que salen canas

La aparición de canas forma parte del envejecimiento natural, por lo que la mayoría de las personas comienza a notar canas a partir de los 30 o 40 años.

Sin embargo, la genética también influye en la edad en la que aparecen los primeros mechones grises y en la velocidad con la que aumentan.

Algunas investigaciones relacionan el estrés crónico con la aparición prematura de canas, aunque aún no hay consenso total; lo que sí es un hecho es que la falta de algunas vitaminas y minerales, como la vitamina B12, hierro y cobre, puede adelantar la aparición de canas.

Vinagre de manzana con miel

Cabe mencionar que es un proceso natural y generalmente no está asociada a problemas de salud.