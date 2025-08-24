México

Cómo utilizar el vinagre de sidra para que las canas luzcan más brillantes

Es uno de los ingredientes caseros más económicos y con mayores beneficios capilares

Por Jazmín González

Guardar
Combatir las canas de manera
Combatir las canas de manera natural puede resultar sencillo gracias al vinagre de manzana.

Con el paso de los años, es común que comiencen a aparecer mechones plateados en el cabello, pero en algunas ocasiones se comienzan a tener un tono amarrilento que las hace lucir opacas y sin brillo.

En ese caso, uno de los aliados más económicos para mejorar el aspecto del cabello es el vinagre de sidra de manzana, el cual ayuda de diferentes maneras hasta reducir el aspecto cobrizo.

Cómo utilizar el vinagre de sidra para que las canas luzcan brillantes

Existen múltiples recetas que ayudan a mejorar el aspecto del cabello gracias al vinagre de manzana, pero en TikTok se ha popularizado una receta para hidratar y mantener manejable el cabello canoso.

Ingredientes:

  • Una cucharada de aloe vera.
  • Una cucharada de vinagre de manzana.
  • Una cucharada de miel.
  • Un huevo.
  • Dos cucharadas de aceite de coco.

La preparación de la mascarilla es sencilla, lo único que se debe hacer es mezclar todos los ingredientes hasta lograr una textura uniforme.

Una vez que la mezcla está lista, se deberá aplicar sobre el cuero cabelludo seco de raíces a puntas mientras se va masajeando. Posteriormente, se dejará actuar por 30 minutos para después enjuagar con agua tibia.

Usualmente, se recomienda evitar el contacto con los ojos, realizar una pequeña prueba en la piel para descartar irritaciones y no usar en cuero cabelludo sensible o con heridas abiertas.

Si se buscan tener mejores resultados, lo recomendable es aplicar una o dos veces por semana. Recuerda el vinagre de sidra no elimina las canas, pero puede dejar el cabello más brillante y con aspecto más saludable.

Cuál es la razón por la que salen canas

La aparición de canas forma parte del envejecimiento natural, por lo que la mayoría de las personas comienza a notar canas a partir de los 30 o 40 años.

Sin embargo, la genética también influye en la edad en la que aparecen los primeros mechones grises y en la velocidad con la que aumentan.

Algunas investigaciones relacionan el estrés crónico con la aparición prematura de canas, aunque aún no hay consenso total; lo que sí es un hecho es que la falta de algunas vitaminas y minerales, como la vitamina B12, hierro y cobre, puede adelantar la aparición de canas.

Vinagre de manzana con miel
Vinagre de manzana con miel

Cabe mencionar que es un proceso natural y generalmente no está asociada a problemas de salud.

Temas Relacionados

Vinagre de manzanaVinagre de sidracanascuidado capilaringrediente caserobellezatipssaludbienestar

Más Noticias

IMSS 2025 digitaliza este importante documento

Con este trámite se busca verificar si la persona está al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el Instituto

IMSS 2025 digitaliza este importante

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Para qué sirven las oficinas virtuales?

El programa mantiene registros abiertos para que nuevos aprendices se incorporen

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Presunto feminicida es detenido en Gustavo A. Madero, atacó a su expareja con un cuchillo

La madre de la víctima, de 50 años, informó a los agentes que su hija fue agredida dentro de la vivienda

Presunto feminicida es detenido en

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Estos son los podcast mas

México: las predicciones del tiempo en Monterrey este 24 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Julio

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Estos son los podcast mas

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

DEPORTES

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro