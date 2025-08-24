México

80% de probabilidad de ciclón tropical en el Pacífico mientras que la tormenta tropical Fernand seguirá esta trayectoria

El monitoreo de CONAGUA se intensifica ante posibles afectaciones en regiones costeras del Pacífico y Atlántico

Por Aura Reyna

CONAGUA alerta sobre posible desarrollo
CONAGUA alerta sobre posible desarrollo ciclónico en el Pacífico mexicano (x/ @conagua_clima)

El océano Pacífico podría sorprender con un nuevo ciclón tropical en los próximos días.

Una zona de baja presión, alimentada por la onda tropical número 24, mantiene condiciones propicias para intensificarse rápidamente, según alertó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Mientras tanto, en el Atlántico, otro fenómeno ya tomó forma. La tormenta tropical Fernand se desarrolla lejos de México, pero ha alcanzado vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y muestra señales de fortalecimiento.

La CONAGUA reporta 60% de
La CONAGUA reporta 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico mexicano en 48 horas (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE DEEPMIND)

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó este domingo que una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 24 mantiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 80% en los siguientes siete días.

Este sistema se localiza aproximadamente a 550 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Según el pronóstico, esta zona de baja presión podría evolucionar a un ciclón tropical en los próximos días, por lo que las autoridades continúan con el monitoreo para anticipar cualquier posible afectación en las regiones costeras del Pacífico.

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó la formación de la tormenta tropical Fernand en el Atlántico central, ubicada a 655 kilómetros al sur-sureste de la isla Bermuda y a 2,660 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

Fernand presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el norte a 24 kilómetros por hora.

Aunque se pronostica que Fernand podría fortalecerse en las próximas 48 horas y acercarse a la fuerza de un huracán el próximo lunes, se espera que comience a debilitarse a partir del martes y su trayectoria lo mantendrá lejos de las costas mexicanas, sin representar peligro para el territorio nacional.

¿Qué es un ciclón tropical?

Un ciclón tropical puede evolucionar
Un ciclón tropical puede evolucionar de depresión a tormenta y luego a huracán (REUTERS/Jorge Luis Plata)

Un ciclón tropical es una extensa zona de baja presión que se forma sobre aguas cálidas.

Su evolución incluye tres etapas: depresión tropical, tormenta tropical y finalmente huracán, clasificado en cinco categorías según la intensidad del viento.

Estas formaciones pueden provocar precipitaciones intensas, oleaje elevado, marejadas y daños importantes al tocar tierra.

  • Depresión tropical: vientos de hasta 64 km/h.
  • Tormenta tropical: vientos de 64 a 117 km/h. En esta etapa se le asigna un nombre oficial.
  • Huracán: vientos iguales o superiores a 118 km/h, divididos en categorías del 1 al 5, siendo esta última la más destructiva.

tormenta tropical FernandTormentaCiclón tropicalConaguaHuracánmexico-noticias

