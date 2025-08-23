México

Los detuvieron en alcoholímetro y traían a un secuestrado en CDMX

En un operativo del Programa Conduce Sin Alcohol, policías de la SSC frustraron un posible secuestro y capturaron a dos implicados

Por Jorge Contreras

En un punto del alcoholímetro, policías de la CDMX detuvieron a dos sujetos que presuntamente había secuestrado a una persona (SSC-CDMX)

Durante un punto de revisión del programa del alcolímetro, en la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en la privación ilegal de la libertad de un ciudadano, quien fue rescatado en el lugar.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, colonia San Rafael, cuando los uniformados marcaron el alto a un vehículo negro para practicarle al conductor la prueba de alcoholemia.

Al detenerse la unidad, el copiloto abrió la puerta, descendió del automóvil y comenzó a correr, lo que generó una persecución que culminó a pocos metros, donde fue alcanzado por los agentes.

En ese momento, un ciudadano que viajaba en la parte trasera del vehículo pidió auxilio y denunció que, minutos antes, había sido interceptado y golpeado por los dos hombres, quienes lo obligaron a subir al automóvil en contra de su voluntad, mientras lo amenazaban. De inmediato fue puesto bajo resguardo por los policías.

Dos sujetos fueron detenidos

Sujetos detenidos en un alcoholímetro, señalados por presunto secuestro en calle de la CDMX (especial)

Ante la situación, los oficiales detuvieron al conductor, un hombre de 48 años de edad, y a su acompañante, un joven de 19 años. Tras leerles sus derechos de ley, ambos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Antisecuestro, donde se determinará su situación jurídica.

En la sede ministerial, el denunciante fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo diagnosticaron con una contusión con edema en el arco cigomático. La lesión no requirió traslado hospitalario.

Minutos más tarde, al lugar se presentó una mujer de 30 años, familiar de la víctima, quien declaró que había recibido una llamada de extorsión en la que le informaban que su primo estaba retenido y amenazaron con matarlo si no entregaba dinero.

Bajo presión, la mujer realizó un depósito a la cuenta que los supuestos delincuentes le enviaron por mensaje de texto.

La información proporcionada fue integrada a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía, a fin de esclarecer si los detenidos forman parte de una red de secuestro o extorsión.

La SSC reiteró que los puntos de revisión del alcoholímetro no solo buscan inhibir accidentes viales, sino que también permiten detectar actividades ilícitas y proteger a la ciudadanía.

