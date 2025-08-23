Fans tunden a Mariana Botas por quitarle su sudadera a Aldo de Nigris y acusan a la producción de forzar “shippeo”

Los concursantes han sido relacionados sentimentalmente por la producción, pese a que sólo es amabilidad del regiomontano. Crédito: Casa de los Famosos - IG, Aldo de Nigris

Durante los últimos días, la presencia de Mariana Botas y Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México captó la atención del público luego de que la actriz revelara en el Cuarto Día que había recibido en préstamo una sudadera del exfutbolista.

En ese espacio, Shiky, Elaine y Priscila debatieron sobre una posible atracción entre ambos concursantes, mientras que Mariana pidió a sus compañeros evitar bromas al respecto y negó cualquier vínculo sentimental, aclarando que la decisión de usar la prenda respondió al intenso frío en esa área de la casa.

Días más tarde, Aldo de Nigris abordó a Mariana en el baño para recuperar la prenda con un tono de humor. “Oye, ¿ya me agandallaste mi sudadera, verdad?”, expresó Aldo, a lo que Mariana respondió reconociendo: “Sí, durísimo, durísimo”. El exfutbolista explicó su interés en recuperarla al decir: “Acuérdate que no tengo, es mi única”.

(ViX)

Ante esto, Mariana insistió en la utilidad de la sudadera para sobrellevar las bajas temperaturas. De acuerdo con sus palabras, “Es que en la noche hace mucho frío. La neta sí me ha hecho el paro para dormir”. Aldo, por su parte, propuso un intercambio si las condiciones climáticas cambiaban: “Después me la prestas cuando haga frío”. Mariana aceptó y cuestionó si él sentía frío, a lo que Aldo contestó: “No, no he tenido frío”.

La situación generó debates en redes sociales, donde algunos seguidores de Aldo manifestaron su descontento. La actriz ha quedado nominada en la competencia y enfrenta el riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México el próximo domingo.

El shippeo forzado entre Aldo y Mariana

(Foto: Ig/aldotdenigris)

La producción de La Casa de los Famosos México ha estado subiendo a redes sociales recopilaciones de videos donde sugieren un posible romance entre Aldo y Mariana. Estos clips no han sido nada bien recibidos por parte de los fans del regiomontano, quienes acusan que Televisa está intentan forzar un “shippeo” que no existe.

Estas son algunas de las quejas que se pueden ver en redes sociales:

“Pero si Aldo la nominó, la deja hablando sola, dice que se agandallo su sudadera ... de qué hablan!! Un hombre no puede ser amable porque ya piensan cosas”, “No inventen mam... Sean serios producción por favor, parecen principiantes”, “Lo que hace la producción para salvar a Mariana jajajajaja es de risa”, “Eso pasa cuando confunden la amabilidad con otra cosa que nada que ver” y “Se la prestó de educado nada más, que le guste a Mariana y vea dónde no hay es otra cosa”.