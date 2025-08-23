México

Encuentran a dos personas muertas tras intensas lluvias e inundaciones en Querétaro

El Gobierno del estado continúa evaluando los daños ocasionados por la tormenta del 22 de agosto

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Dos personas sin vida fueron
Dos personas sin vida fueron reportadas tras las fuertes lluvias en Querétaro.

El viernes 22 de agosto de 2025 se registró una fuerte precipitación en Querétaro, medios locales reportaron que tras el desbordamiento de un canal pluvial provocado por una tormenta en la ciudad de Querétaro, la Dirección de Protección Civil municipal reportó que, durante la noche del viernes, autoridades localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes fueron arrastrados por la corriente en calles de la colonia Peñuelas, ubicada al norte de la capital estatal.

Conforme a la información divulgada el cuerpo de la mujer fue arrastrado por el agua sobre la avenida Paseo Constitución, mientras que el del hombre fue localizado en el camellón divisor de carriles, en la intersección de Avenida Plateros y Paseo de la Constitución; debido al deceso de las personas la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las fuertes lluvias en Querétaro dejan víctimas mortales y daños en viviendas. Crédito: FB, Querétaro de mis amores - TikTok, dams_dany

Ante las afectaciones, autoridades informaron que los trabajos se enfocan entre el estado y los municipios afectados, de igual forma con el Ejército Mexicano, realizando un recorrido conjunto en la zona norte de la delegación Epigmenio González para evaluar los daños provocados por la tormenta que dejó una precipitación de 80 milímetros durante la noche del viernes, volumen de lluvia que equivale a casi el triple de una precipitación fuerte habitual en Querétaro, que regularmente alcanza los 30 milímetros.

Por su parte el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, a través de un mensaje en su cuenta de X, pidió a la ciudadanía que “se mantengan informados por canales oficiales, sigan las indicaciones de las autoridades, y colaboren con los vecinos para mantenerse seguros”, dejando claro la implementación de labores de limpieza que aun se realizan en las zonas más afectadas.

“Todas las dependencias de mi gobierno se encuentran trabajando en colaboración con las demás autoridades, para restablecer la normalidad en las zonas afectadas por las lluvias en Querétaro”, compartió Mauricio Kuri.

La lluvia tiró árboles y
La lluvia tiró árboles y arrastro vehículos, las viviendas afectadas perdieron muebles, ropa y documentos. (Foto: @makugo)

Las autoridades enfocan sus labores en dos frentes principales: la reparación de infraestructura dañada mediante obras y la asistencia social dirigida a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas, Eric Gudiño, secretario de Gobierno del Estado, destacó el trabajo en conjunto con todo el personal.

La lluvia de ayer fue calificada como histórica, debido a que comenzó alrededor de las 18 horas del viernes hasta aproximadamente las 2 de la madrugada de esté sábado, datos oficiales indican que los puntos más afectados son: Menchaca 1, Carrillo Puerto, Lomas de San Pedrito Peñuelas, San Pedrito Peñuelas I, El Sabino, Peñuelas y Menchaca 1 de las delegaciones Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor.

Temas Relacionados

QuerétaroinundacionestormentaGobierno de Querétarolluviasmexico-noticias

Más Noticias

Cazzu anuncia su Only Fans con esta foto tras la controversia con Nodal y Ángela Aguilar

La rapera vuelve a la popular página azul y esto es lo que cuesta la suscripción

Cazzu anuncia su Only Fans

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro

El enfrentamiento en el Estadio Jalisco marca un momento decisivo para ambos, las Águilas buscando la cima y los Zorros intentando revertir su mal inicio bajo la dirección de Diego Cocca

Atlas vs América, la Inteligencia

Temblor en Baja California Sur: se registra sismo de 4.2 en Guerrero Negro

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Baja California Sur:

¿Cómo saber si tu pareja está contigo solo por estar?

Existen diversas señales que pueden ayudarnos a identificar cuando algo no está bien en una relación

¿Cómo saber si tu pareja

Este el el increíble físico de Terence Crawford a semanas de la pelea contra Canelo Álvarez

El estadounidense subirá dos categorías más de peso para retar la tapatío

Este el el increíble físico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narco pierde casi 140 millones

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

La extrema medida en la audiencia de Julio César Chávez Jr. por temor a un posible ataque en su contra

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México

Gobierno de Sinaloa descarta ejecuciones extrajudiciales en operativos militares y policíacos

Ejército da nuevo golpe a las drogas al decomisar más de una tonelada de cocaína con rayos gamma en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el Pueblo Mágico

Cuál es el Pueblo Mágico donde nació y pasó su infancia Capulina

Los XV años de Isela: la celebración con miles de invitados y más de 70 padrinos en San Luis Potosí

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática la tarde de hoy 23 de agosto

“¿Dónde está el váucher?”: ‘Las Perdidas’ niegan recibir dinero de Ninel Conde en LCDLF México 2025

“No es fetiche”: Aldo de Nigris rompe estereotipos y confiesa su atracción por mujeres de talla grande

DEPORTES

Atlas vs América, la Inteligencia

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro

Este el el increíble físico de Terence Crawford a semanas de la pelea contra Canelo Álvarez

Pumas vs Puebla, IA da el resultado del partido

Tinieblas Jr. y Alushe con ayuda de Cibernético triunfan en ‘Rock & Luchas’ en La Maraka

Místico, Neón y Titán triunfan sobre los Guerreros Laguneros en el Viernes Espectacular del CMLL en la Arena México