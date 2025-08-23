Encuentran a dos personas muertas tras intensas lluvias e inundaciones en Querétaro

Dos personas sin vida fueron reportadas tras las fuertes lluvias en Querétaro.

El viernes 22 de agosto de 2025 se registró una fuerte precipitación en Querétaro, medios locales reportaron que tras el desbordamiento de un canal pluvial provocado por una tormenta en la ciudad de Querétaro, la Dirección de Protección Civil municipal reportó que, durante la noche del viernes, autoridades localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes fueron arrastrados por la corriente en calles de la colonia Peñuelas, ubicada al norte de la capital estatal.

Conforme a la información divulgada el cuerpo de la mujer fue arrastrado por el agua sobre la avenida Paseo Constitución, mientras que el del hombre fue localizado en el camellón divisor de carriles, en la intersección de Avenida Plateros y Paseo de la Constitución; debido al deceso de las personas la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las fuertes lluvias en Querétaro dejan víctimas mortales y daños en viviendas. Crédito: FB, Querétaro de mis amores - TikTok, dams_dany

Ante las afectaciones, autoridades informaron que los trabajos se enfocan entre el estado y los municipios afectados, de igual forma con el Ejército Mexicano, realizando un recorrido conjunto en la zona norte de la delegación Epigmenio González para evaluar los daños provocados por la tormenta que dejó una precipitación de 80 milímetros durante la noche del viernes, volumen de lluvia que equivale a casi el triple de una precipitación fuerte habitual en Querétaro, que regularmente alcanza los 30 milímetros.

Por su parte el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, a través de un mensaje en su cuenta de X, pidió a la ciudadanía que “se mantengan informados por canales oficiales, sigan las indicaciones de las autoridades, y colaboren con los vecinos para mantenerse seguros”, dejando claro la implementación de labores de limpieza que aun se realizan en las zonas más afectadas.

“Todas las dependencias de mi gobierno se encuentran trabajando en colaboración con las demás autoridades, para restablecer la normalidad en las zonas afectadas por las lluvias en Querétaro”, compartió Mauricio Kuri.

La lluvia tiró árboles y arrastro vehículos, las viviendas afectadas perdieron muebles, ropa y documentos. (Foto: @makugo)

Las autoridades enfocan sus labores en dos frentes principales: la reparación de infraestructura dañada mediante obras y la asistencia social dirigida a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas, Eric Gudiño, secretario de Gobierno del Estado, destacó el trabajo en conjunto con todo el personal.

La lluvia de ayer fue calificada como histórica, debido a que comenzó alrededor de las 18 horas del viernes hasta aproximadamente las 2 de la madrugada de esté sábado, datos oficiales indican que los puntos más afectados son: Menchaca 1, Carrillo Puerto, Lomas de San Pedrito Peñuelas, San Pedrito Peñuelas I, El Sabino, Peñuelas y Menchaca 1 de las delegaciones Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor.