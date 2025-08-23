México

Cómo es la relación entre Facundo y Shiky y por qué comediante lo salvó de la eliminación

Esta noche ambos habitantes protagonizaron una acción que fue señalada en redes como un acto de lealtad

Por Jesús Tovar Sosa

Una amistad de más de 20 años. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La cuarta semana de La Casa de los Famosos México 3 dejó uno de los momentos más emotivos y significativos de la temporada: Facundo salvó a Shiky de la temida placa de nominación, confirmando que su amistad, forjada hace más de 25 años, se mantiene más sólida que nunca dentro y fuera del reality.

Este viernes 22 de agosto, Facundo, Aarón Mercury y Abelito se enfrentaron en un reñido duelo por el poder de la salvación. Al final, fue el conductor mexicano quien se alzó como el gran ganador. Como parte de la dinámica, La Jefa convocó a todos los habitantes para conocer a quién había decidido rescatar de la lista de nominados.

Con su característico sentido del humor y una dosis de sinceridad, Facundo declaró:

“Sin duda voy a salvar a alguien de mi reino (...) Solo quiero exhortar a la gente que iba a votar por la persona que voy a salvar, que sigan aventando su buena vibra al resto de los ciudadanos del Cuarto Día”.

Acto seguido, anunció que su salvado era Shiky, lo que provocó una ola de sorpresa, emoción y aplausos dentro de la casa. Aunque algunos lo sospechaban, nadie tenía claro si Facundo pondría la estrategia por encima del corazón. No fue así.

Shiky es salvado por Facundo tras ganar el reto de salvación en la cuarta semana. Foto: (LCDLFMx)

Una amistad que viene de lejos

La historia entre Facundo Gómez Bruera y Clement “Shiky” Rodríguez no comenzó en este programa, sino en los años noventa, cuando ambos coincidieron en Telehit, el famoso canal musical. Fue en 1997 cuando el español llegó a México en busca de oportunidades en la televisión, y fue recibido con los brazos abiertos por Facundo, ya una figura reconocida en la pantalla.

En entrevistas previas, Shiky ha contado que vivió durante ocho meses en casa de Facundo y su entonces esposa, Esmeralda Palacios, a quienes considera como familia. Esa convivencia sentó las bases de una relación que ha resistido el paso del tiempo, las distancias y los cambios personales.

Incluso en la actualidad, Shiky mantiene una relación cercana con Esmeralda, lo que refleja la profundidad de los lazos que lo unen a la familia Gómez Palacios.

“Me trataron como uno más, y desde entonces somos hermanos”, ha expresado Shiky en varias ocasiones.

El comediante ha tomado una decisión por lealtad a su amigo. (ViX)

Más que estrategia, lealtad

Aunque La Casa de los Famosos es un reality donde el juego social y la estrategia son esenciales, la acción de Facundo demuestra que, a veces, la lealtad y los sentimientos reales pueden pesar más que la conveniencia. Su decisión no solo fortaleció su alianza, sino que también fue bien recibida por el público, que celebró el gesto en redes sociales.

Con esta acción, Facundo dejó claro que la amistad también puede tener cabida en un entorno tan competitivo. Y mientras otros habitantes siguen navegando entre alianzas temporales, él y Shiky reafirman una hermandad construida con años de convivencia, respeto y cariño.

