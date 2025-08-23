México

Carlos Slim: qué relación tuvo el empresario más rico de México con Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo

El empresario más rico del país también tiene en su historia un vínculo con el fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abusos y de llevar doble vida

Por Miguel Flores

Marcial Maciel murió sin dar cuentas sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra. (Foto: Archivo/Infobae)

Gracias a la serie Marcial Maciel: el lobo de Dios, se puede entender la gravedad de los crímenes que realizó el líder de Los Legionarios de Cristo, quien murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

Sin embargo, antes de que saliera a la luz que Maciel era pederasta y abusaba de niños, el sacerdote tuvo un fuerte vínculo con uno de los empresarios más poderosos a nivel mundial: el mexicano Carlos Slim Helú.

Carlos Slim Helú, considerado uno de los empresarios más influyentes de México y el mundo, mantiene el título de hombre más rico del país y uno de los más acaudalados a nivel internacional. De acuerdo con la revista financiera Forbes, su fortuna asciende a USD 99 mil millones, lo que lo coloca en el lugar 19 entre las mayores fortunas del planeta.

El ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha consolidado un imperio empresarial a través de compañías como Grupo Carso y América Móvil, pilares de su riqueza. Slim, de ascendencia libanesa —pues su padre llegó a México en 1902—, ha sido referente en la construcción de conglomerados con presencia global.

Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y uno de los 20 más acaudalados del mundo. REUTERS/Gustavo Graf

Su vida personal y el apoyo de Soumaya Domit

La historia de Carlos Slim no se entiende sin la presencia de Soumaya Domit Gemayel, quien fuera su esposa por más de tres décadas. De origen libanés, Soumaya y Slim contrajeron matrimonio en 1966, cuando ella tenía 17 años y él 26. Su relación comenzó cuando Slim tenía 24 años y ella apenas 15. Juntos tuvieron seis hijos y permanecieron unidos hasta 1999, año en el que Soumaya falleció a causa de complicaciones renales.

Un dato poco conocido es que la ceremonia religiosa que los unió fue oficiada por Marcial Maciel Degollado, fundador de la congregación Legionarios de Cristo, y figura polémica en la historia reciente de la Iglesia católica.

Marcial Maciel, del reconocimiento a la condena

Marcial Maciel nació en Cotija de la Paz, Michoacán, en 1920. Fue hijo de una familia numerosa y creció en un entorno profundamente religioso. En 1941, con apenas 20 años, fundó la congregación de los Legionarios de Cristo, con un grupo inicial de 13 adolescentes.

Durante décadas, Maciel fue considerado un líder carismático y llegó a recibir elogios de figuras como el Papa Juan Pablo II, quien lo calificó como “guía eficaz de la juventud”. Sin embargo, tras años de denuncias ignoradas, en 2006 el Vaticano —bajo el pontificado de Benedicto XVI— lo sancionó por abusos sexuales, consumo de drogas y manejo irregular de recursos. Fue condenado a una vida de retiro y silencio.

Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ofició la boda de Slim y Soumaya en 1966. (Foto AP/Plinio Lepri, Archivo)

Investigaciones posteriores revelaron que Maciel llevó una doble vida, bajo el nombre de Raúl Rivas, llegando incluso a tener relaciones sentimentales con mujeres y descendencia en México y España. Falleció en 2008, a los 87 años.

Así, la historia de Carlos Slim y Soumaya Domit se cruza con la de Marcial Maciel, un personaje que marcó la vida religiosa de México, pero que años después sería recordado más por los escándalos que por su obra fundacional.

